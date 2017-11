Tο Old Fashioned Week ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου και το Havana Club 7 Ετών μας συστήνει την πιο rum εκδοχή του!

Tο Old Fashioned Week ξεκινά στις 2 Νοεμβρίου και το Havana Club 7 Ετών μας συστήνει την πιο rum εκδοχή του!

Εσείς γνωρίζετε ποιο είναι το παλαιότερο καταγεγραμμένο cocktail στον κόσμο; To Old Fashion Week έρχεται από τις 2 έως τις 11 Νοεμβρίου για να μας επανασυστήσει το Old Fashioned Cocktail και να μας ταξιδέψει γευστικά πίσω στo 1802 και τις πρώτες αναφορές του δημοφιλούς cocktail.

Η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος στο διεθνές event, διεκδικώντας δυναμικά τη θέση της στο προσκήνιο των cocktail «experts». Το Havana Club 7 Ετών με περηφάνεια υποστηρίζει τον θεσμό στην πιο rum εκδοχή του ως παγκόσμιος χορηγός.

Τα πλούσια αρώματα και η μοναδική γεύση του Havana Club 7 Ετών , αποτέλεσμα της ωρίμανσης του για τουλάχιστον 7 έτη, αναδεικνύουν το Old Fashioned Cocktail δημιουργώντας μια νέα ακαταμάχητη εκδοχή, αποτίοντας ταυτόχρονα φόρο τιμής στη βαθιά παράδοση της Κούβας.

Κατά τη διάρκεια του Old Fashioned Week, το cocktail που έχει προσφέρει στιγμές έμπνευσης σε πολλούς bartenders ανά τον κόσμο αλλά και στιγμές ιδιαίτερης απόλαυσης στους λάτρεις του, θα είναι o σύντροφός μας στις εξόδους. Κορυφαία bars συμμετέχουν στον διεθνή εορτασμό και προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία σε όλους τους κλασσικούς funs αλλά και τους νέους θαυμαστές του! Ανακαλύψτε εδώ ( https://goo.gl/2ePgCW) τα spots που συμμετέχουν στην ενέργεια και επισκεφθείτε το αγαπημένο σας, για να βιώσετε την εμπειρία του Old Fashioned Week και να δοκιμάσετε το Havana Club 7 Old Fashioned.

Ένα super premium παλαιωμένο ρούμι με παράδοση ετών είναι σίγουρα η ιδανική βάση για ένα premium cocktail που χρονολογείται από το 1802 και φτάνει έως το σήμερα!