Η 2η Έκθεση Ελληνικών Designer Brands Andydote Fashion Fair ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου με μεγάλη επιτυχία. Οι 44 δημιουργοί που έλαβαν μέρος έκαναν τις προτάσεις τους για τα ρούχα, το κόσμημα, τα παπούτσια, τις τσάντες και τα αξεσουάρ προς τους εμπόρους του κλάδου, αλλά και στο κοινό.

Η Andydote Fashion Fair, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο ΑΘΗΝΑΙΣ, προσέλκυσε περισσότερους από 500 επιχειρηματίες, trendsetters, εκπροσώπους Τύπου και bloggers. Αξίζει να σημειωθεί πως την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, η οποία ήταν αφιερωμένη στο κοινό, οι επισκέπτες της έκθεσης ξεπέρασαν τους 1.000.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το πρακτορείο Fashion Assured, ενώ χορηγοί ήταν οι εταιρείες Πηγές Κωστηλάτας, Royal Deli, Angelina Mannequins, Lick The Spoon, Gia…Gia Mas, και επικοινωνιακά από το Πρακτορείο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Fashion Daily, το σταθμό Music 89,2 και το K-Magazine.

Η Andydote Fashion Fair ανανέωσε το ραντεβού της με το κοινό τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση προωθητικού χαρακτήρα όπου θα παρουσιαστεί μέρος των καλοκαιρινών συλλογών των δημιουργών.

Εκθέτες

Η Andydote Fashion Fair, στην δεύτερη μόλις διοργάνωση της πέτυχε μια αύξηση συμμετοχών της τάξεως του 25%. Οι εκθέτες της Χειμερινής Περιόδου ήταν οι εξής:

3rd Floor, Ananke, Arpyes, Barbora, Barrier Bag, Blufleur, Botn Girl, Chaton, Coco & Silk, Com-si, Dante, Drama Queen, Eugene Wood Sunglasses, Imisi, Indiego, Individual Art, Iosifina, Issi, Kaleido, Katerina Chatzipetraki, Kollektivist. Lookseri, Love and Alicia, Ma Li Ya, Magdalene D, Mallory, Marivee, Mille Luci, Mummy’s Boyfriend, MVM, Nassos Ntotsikas, Ofilia’s, Petalooda, Retro Junkee, Senhandmade, Sofia Georgiadou, Soli Dharma by Konstantinos Kaspiris, Sophia Kouvaroy, The Motley Goat, The Penguin Stories, Tutu Swan, Urban Owl, Zoe Apostolou, Zoya.

Ο κατάλογος της έκθεσης διανεμήθηκε δωρεάν στους εμπορικούς επισκέπτες από την Υποδοχή κατά την είσοδό τους στην έκθεση και παράλληλα διατίθεται σε μορφή pdf στο site της έκθεσης.

Πληροφορίες

www.andydote.eu

info@andydote.eu

FB: andydotefashionfair

Instagram: Andydote Fashionfair