«One World: Together At Home»: Οι καλύτερες ερμηνείες από την διαδικτυακή all-star συναυλία

O ξεχωριστός τηλεμαραθώνιος, το «One World: Together At Home» διοργανώθηκε από τη Lady Gaga, υπό την αιγίδα του ΠΟΥ και της Global Citizen. Μερικοί από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία σειρά από διαδικτυακές ερμηνείες ώστε να μαζέψουν αρκετά χρήματα που για την μάχη κατά των κορωνοϊό COVID – 19.

Μεταξύ άλλων η Lady Gaga, o Paul McCartney, o Stevie Wonder, οι Rolling Stones, o Elton John, ο Andrea Bocelli, η Celine Dion και πάρα πολλά άλλα ονόματα διακεκριμμένων stars συμμετείχαν στην τεράστια συναυλία που έλαβε χώρα εξ ολοκλήρου από το σπίτι του καθενός, σε ζωντανή σύνδεση μέσω διαδικτύου.

Η Global Citizen ανακοίνωσε, μέσω Twitter, πως από τη συναυλία συγκεντρώθηκαν 128 εκατ. δολάρια από δωρεές. Τα 55,1 εκατ. θα δοθούν στο Ταμείο Αλληλεγγύης του ΠΟΥ, ενώ τα υπόλοιπα 72,8 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για τη στήριξη συστημάτων υγείας και εργαζομένων στους τομείς αυτούς, αλλά και στις έρευνες για το εμβόλιο της Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) και UNICEF.

Παρουσιαστές της διαδικτυακής εκδήλωσης που αποτελούνταν από δύο μέρη, ένα 6ωρο «pre-show» και το κυρίως μέρος της συναυλίας -διάρκειας 2 ωρών, ήταν τρεις από τους πλέον αναγνωρίσιμους παρουσιαστές των ΗΠΑ, οι Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ και Στίβεν Κόλμπερτ. Συνολικά, εμφανίστηκαν σχεδόν 100 καλλιτέχνες. Ακόμη, συμμετείχαν οι ηθοποιοί και παρουσιαστές: Μάθιου ΜακΚόνεχεϊ, Ελεν Ντιτζένερες, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Εϊμι Πόλερ, Τζαμίλα Τζαμίλ, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Κέρι Ουάσινγκτον, Ντον Τσιντλ, Ιντρις Ελμπα, Τζακ Μπλακ, Σάμιουελ Τζάκσον, Ματ Μπόμερ, Οπρα Γουίνφριι.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες ερμηνείες του One World: Together At Home:

Stevie Wonder

Billie Eilish (με τον αδερφό της Finneas)

Elton John (τον προλογίζουν η Victoria και ο David Beckham)

Paul McCartney (τον προλογίζει ο Jimmy Falon)

Lizzo

Jennifer Lopez

John Legend & Sam Smith

Taylor Swift

Lady Gaga

Celine Dion, Andrea Bocelli, Lady Gaga, Lang Lang, John Legend

Adam Lambert

Ellie Goulding

Billy Ray Cyrus

Rita Ora & Liam Payne

Maluma

Camila Cabello & Shawn Mendes

Eddie Vedder

Billie Joe Armstrong (από τους Green Day)

Kesha

Annie Lennox

Hozier

The Rolling Stones

Jessie J

The Killers

Milky Chance

Jess Glyne

Ο μονόλογος της Beyonce προς του Αφροαμερικάνους πολίτες