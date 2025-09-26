Η Σόφι Ρέιν μπορεί να είναι μόλις 21, αλλά ξέρει καλά πώς να τραβάει τα βλέμματα – και αυτή τη φορά το έκανε βάζοντας στο στόχαστρο τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, που τόλμησε να σχολιάσει τα κέρδη της από το OnlyFans.
Η εκρηκτική Σόφι γιόρτασε τα γενέθλιά της σε γνωστό beach club, με DJ τον Σακίλ Ο’ Νιλ. Μαζί του φωτογραφήθηκε, σηκώνοντας προκλητικά το μεσαίο δάχτυλο. Η εικόνα έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά, βάζοντας φωτιά στο Instagram.
Ο «λυπημένος» παίκτης του NBA
Ο φόργουορντ των Μπρούκλιν Νετς, βλέποντας τη φάση, έσπευσε να γράψει ότι είναι «αξιολύπητο» το πόσα λεφτά ξοδεύουν οι άντρες για adult περιεχόμενο. Ένα σχόλιο που έσταξε δηλητήριο και άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.
Η ατάκα – μαχαιριά της Σόφι
Προφανώς, η απάντηση ήρθε αστραπιαία και ήταν τσεκουράτη: «Είναι αστείο πώς οι άντρες παίρνουν τσεκ 30 εκατομμυρίων επειδή απλά ντριμπλάρουν μια μπάλα και κανείς δεν το βρίσκει λυπηρό. Αλλά όταν μια γυναίκα χτίζει τη δική της επιχείρηση και βγάζει περισσότερα… MVP από κάποιους αθλητές, τότε ξαφνικά θυμάστε την ηθική σας».
Φυσικά, το κοινό φυσικά χωρίστηκε στα δύο, αφού άλλοι χειροκρότησαν την καυστική ατάκα της Ρέιν, άλλοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Πόρτερ. Το μόνο σίγουρο; Η Σόφι Ρέιν δεν μάσησε και έδωσε ένα δημόσιο μάθημα για τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που ισχύουν ακόμα ανάμεσα σε άντρες αθλητές και γυναίκες δημιουργούς περιεχομένου.
