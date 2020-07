Επιτέλους το καλοκαιράκι έφτασε και η ώρα της «μεγάλης απόδρασης» πλησιάζει! Οι θερμοκρασίες έχουν χτυπήσει κόκκινο (κοινώς στο κλεινόν άστυ βράζει ο τόπος, θυμίζοντας τη Mordor από το Lord of the Rings), το air-condition δείχνει να ασθμαίνει προσπαθώντας (μάταια) να παγώσει το σαλόνι και το βλέμμα σου παραμένει κολλημένο στο κάτω δεξιό κομμάτι της οθόνης του laptop σου, περιμένοντας να περάσουν τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα για να ορμήσεις στην πόρτα και να ξεκινήσεις για τον top καλοκαιρινό προορισμό σου φεύγοντας με αεροπλάνα, βαπόρια και με νέους και παλιούς φίλους. Τα έχεις όλα σχεδόν έτοιμα και κάνεις τον τελευταίο (απαραίτητο) έλεγχο (γιατί ένα μυαλό χειμώνα – καλοκαίρι)… Γυαλιά ηλίου, αντηλιακό, καπέλο, παρεό, κραγιόν μακράς διάρκειας και αδιάβροχη μάσκαρα, το αέρινο φόρεμα σου για super sexy βραδινές εμφανίσεις (στα σοκάκια ή στην πλατεία του… χωριού), τα αγαπημένα σου ασύρματα ακουστικά freebuds 3 και φυσικά την trendy… μάσκα και το αντισηπτικό σου (για να μην ξεχνιόμαστε εποχές COVID-19 που είναι).

Last but not least… ρίχνεις μια ματιά στο κομοδίνο σου, καθώς εκεί φορτίζεις το νέο smartwatch της Huawei, GT 2e που αποτέλεσε το καλύτερο δώρο για τα γενέθλια σου. Αν και δεν θεωρείς τον εαυτό σου ανάμεσα στις πιο δυνατές tech experts που υπάρχουν στην υφήλιο, παρόλα αυτά δεν κάνεις βήμα πουθενά χωρίς το GT 2e… ή μάλλον για να το θέσουμε καλύτερα κάνεις πολλά βήματα σε καθημερινή βάση μαζί του, καθώς το Huawei Watch GT 2e, προσφέρει μια σειρά από fitness και well-being λειτουργίες, έτσι ώστε να παραμένεις fit και δραστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού (εντάξει ενδεχομένως την μέτρηση θερμίδων να χρειαστείς να την απενεργοποιήσεις). Σε συνδυασμό με το Huawei Health, το application που παρακολουθεί πλήρως την υγεία σου σε καθημερινή βάση, το Watch GT 2e θα γίνει ο καλύτερος σύμβουλος σου σε οποιοδήποτε θέμα αφορά τη φυσική σου δραστηριότητα. Από τη στιγμή μάλιστα που το Watch GT 2e είναι συμβατό με 15 αθλήματα, συμπεριλαμβανομένων οκτώ υπαίθριων αθλημάτων (τρέξιμο, βάδισμα, αναρρίχηση, πεζοπορία, ποδηλασία, ποδηλασία σε ανώμαλο έδαφος, κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα, τρίαθλο) και επτά αθλημάτων εσωτερικού χώρου (βάδισμα, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση σε πισίνα, ελεύθερη προπόνηση, ελλειπτικό όργανο, όργανο κωπηλασίας) πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις στις διακοπές σου και ποια αθλητική δραστηριότητα να ακολουθήσεις!

Εν τέλει μπορεί και να βαρεθείς και να μην το ρίξεις στα sports και απλώς να αράξεις σε μια ξαπλώστρα, κάνοντας απλώς ηλιοθεραπείες και βουτιές για να δροσιστείς. Φυσικά και δεν έχεις τον παραμικρό κίνδυνο μπας και ξεχαστείς και βρέξεις το high-tech έξυπνο ρολόι σου! Η ποιοτική κατασκευή που συνδυάζει ανοξείδωτο ατσάλι με ανθεκτικό κρύσταλλο, έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ανθεκτικό στο νερό και στη σκόνη. Το Watch GT2e είναι αδιάβροχο για έως 50 μέτρα, με τον αισθητήρα μέτρησης παλμών να δουλεύει ενώ κολυμπάτε (τα GT 2e μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες σε νερό όπως κολύμπι σε πισίνα ή θάλασσα, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για καταδύσεις, θαλάσσιο σκι ή άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν νερό υψηλής πίεσης ή βύθιση κάτω από το ρηχό βάθος). Επιπλέον, τα GT 2e διαθέτει δυνατότητα μέτρησης της Sp02, η οποία σου δείχνει τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα. Εσύ απλώς κολυμπάς και αυτο… μετράει! Και οι ευχάριστες εκπλήξεις που προσφέρει το Watch GT 2e δεν σταματούν εδώ, καθώς μπορεί να καταγράψει τους καρδιακούς παλμούς (TruSeen) και τα επίπεδα άγχους σου (TruRelax), τα οποία μπορούμε να φανταστούμε (και ελπίζουμε) ότι στις διακοπές σου θα είναι κάτω του μηδενός.

Εκεί όμως που δεν θα μπορέσεις παρά να αποθεώσεις το GT 2e (εκτός φυσικά από την elegant εμφάνιση του που ταιριάζει με κάθε κομμάτι στη ντουλάπα σου) είναι στην εκπληκτική αυτονομία του, η οποία πραγματικά αποτελεί και το σήμα κατατεθέν του. Ακόμη κι εάν φύγεις για διακοπές για περισσότερες από δέκα ήμερες, μπορείς χαλαρά να γυρίσεις πίσω και χωρίς καν να χρειαστείς να το φορτίσεις για ούτε μία φορά! Με αυτονομία στα 455mAh, το νέο εξελιγμένο smartwatch της Huawei είναι σχεδιασμένο για να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για πολλές ημέρες, χωρίς να χρειάζεται να το βάζεις στη πρίζα για να φορτίσει. Ακόμη και εάν φέτος το καλοκαίρι θελήσεις να εξαφανιστείς από προσώπου γης, κάνοντας ελεύθερο camping μέσα στη φύση και ξεχάσεις τον φορτιστή στο σπίτι, το μόνο σίγουρο είναι ότι το GT 2e δεν θα σε προδώσει. Φυσικά, η εκπληκτική αυτονομία του που είναι πρωτόγνωρη για τον κόσμο των smartwatches (τα περισσότερα ρολόγια του ανταγωνισμού δεν αντέχουν ούτε… τρεις μέρες), οφείλεται στον εξελιγμένο σχεδιασμό του chip που έχει στο εσωτερικό του και στους ειδικούς αλγόριθμους εξοικονόμησης ενέργειας 2.0, που εξασφαλίζουν χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση 24/7 και οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Και επειδή στις διακοπές σου, ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι θα χρειαστείς μπόλικη… μουσική (είτε σου αρέσει να εξερευνάς ή απλώς να «λιώνεις» στην παραλία), το GT 2e διαθέτει αποθηκευτικό χώρο που σου δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις έως και 500 MP3s! Μάλιστα, το σημαντικότερο feature του είναι ότι το GT 2e σου επιτρέπει να απολαύσεις την αγαπημένη σου μουσική απευθείας από το ρολόι σου, χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση του smartphone σου.

Με το Huawei GT 2e θα είσαι μονίμως σε ωρα… καλοκαιριού, όμως το έξυπνο ρολόι της Huawei όπως και να το κάνεις θέλει και τον καλύτερο “σύντροφο” του και αυτός δεν είναι άλλος από ένα smartphone που ανήκει στην οικογένεια Huawei P40 Pro. Άλλωστε, αποτελώντας το απόλυτο φωτογραφικό smartphone, το P40 Pro είναι σίγουρο ότι δεν τραβάει απλά καλές φωτογραφίες, αλλά είναι σχεδιασμένο για να γίνει μια mobile επαγγελματική μηχανή στα χέρια σου! To τετραπλό camera setup που διαθέτει είναι το πιο άρτιο τεχνικά έχει εμφανιστεί ποτέ στον κόσμο της κινητής τηλεφωνίας. Δεν το λέμε εμείς, αλλά το έγκριτο DxOMark που του έχει αποδώσει τον τίτλο του κορυφαίου camera smartphone!

Το ενσωματώμενο σύστημα κάμερας Ultra Vision Leica, στην τριπλή (P40) και τετραπλή εκδοχή του (P40 Pro), προσφέρει συγκολονιστικά φωτογραφικά αποτελέσματα συνδυάζοντας υπερ-ευρυγώνιους, και ευρυγώνιους φακούς, καθώς και με τηλεφακούς! Κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων της κύριας κάμερας του P40 Pro μπορείς να φωτογραφήσεις τα ομορφότερα καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα και τα τελειότερα αυγουστιάτικα φεγγάρια, τα ωραιότερα και πιο γραφικά σοκάκια, αλλά και τα πιο καταγάλανα νερά στα οποία θα βουτήξεις. Επίσης, με την dual selfie cam μπορείς να τραβήξεις πανέμορφα selfies που κυριολεκτικά θα… ρίξουν το Instagram! Πολύ απλά καλοκαίρι και Huawei P40 Pro πάνε μαζί και πραγματικά δεν πρόκειται να βαρεθείς να τραβάς και να αποθηκεύεις τις αγαπημένες καλοκαιρινές φωτογραφίες σου (δεν χρειάζεται να φοβάσαι μήπως και ξεμείνεις από αποθηκευτικό χώρο, καθώς τα κινητά της οικογένειας P40 διαθέτουν μπόλικο). Και εάν ακόμη επιζητάς παραπάνω “τελειότητα”, οι εξελιγμένοι αλγόριθμοι σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη είναι βέβαιο ότι θα απογειώσουν το φωτογραφικό σου αποτέλεσμα!

Χωρίς αμφιβολία, το έξυπνο ρολόι της Huawei είναι πολλά περισσότερα από ένα μικρό θαύμα της τεχνολογίας, καθώς αποτελεί τον καλύτερο σου σύντροφο, όπου κι εάν βρίσκεσαι φέτος του καλοκαίρι. Με το Huawei GT 2e στον καρπό σου, aλλά και με το Huawei P40 Pro στο χέρι, δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα και θα είσαι πανέτοιμη για να περάσεις τις πιο αξέχαστες και ανέμελες διακοπές που τόσο καιρό αναζητούσες, κάνοντας αυτό το καλοκαίρι να είναι από τα πιο ωραία!