Όταν σκεφτόμαστε μιούζικαλ, ένα από τα πρώτα που μας έρχονται στο μυαλό είναι το ατμοσφαρικό και θρυλικό πλέον «Το Φάντασμα της Όπερας» του Σερ Άντριου Λόιντ Βέμπερ. Μετά από δεκαετίες που παίζει συνεχόμενα στο θέατρο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και σε περιοδείες, ρίχνει οριστική αυλαία. Το τέλος εποχής ήταν ήδη προ των πυλών όμως ο κορωνοϊός ήρθε να δώσει το τελειωτικό χτύπημα.

Τέλος εποχής για το θρυλικό μιούζικαλ «Το Φάντασμα της Όπερας»

«Δυστυχώς οι παραγωγές του «Φαντάσματος» στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου και σε περιοδείες κλείνουν οριστικά», έγραψε ο πολύφερνος παραγωγός Κάμερον ΜάκΊντος, υπεύθυνος για μεγαθήρια του θεάματος, όπως οι παραγωγές των «Les Miserables», της «Μαίρης Πόπινς», του «Χάμιλτον» και του«Φαντάσματος της όπερας». Πλέον, θα μπορούμε μόνο να απολαμβάνουμε την κινηματογραφική βερσιόν του θρυλικό μιούζικαλ.

Ο ΜάκΙντος κατέληξε σε αυτή την κίνηση, ύστερα από το μεγάλο πλήγμα του κορωνοϊού που έκλεισε θέατρα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Βέβαια, προσθέτει πως ο ίδιος ο παραγωγός και ο Σερ Άντριου Λόιντ Βέμπερ είναι αποφασισμένοι, παρόλα αυτά, «να επαναφέρουν στην ζωή» το θρυλικό μιούζικαλ, υπό κάποια άλλη μορφή στο μέλλον.

Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το μιούζικαλ – και οι περιοδεύουσες παραγωγές – θα σταματήσουν μέχρι τις αρχές του 2021. Τότε, το κλείσιμο είχε συνδυαστεί όχι μόνον με τον αναγκαστικό εγκλεισμό του κοινού, αλλά και με την αντικατάσταση των σκηνικών, που όπως είχε ανακοινωθεί «είχαν φτάσει στο τελευταίο όριο της… ζωής τους», με 34 χρόνια χρήσης στην «πλάτη» τους. Και με προοπτική να ξανανοίξει το «Φάντασμα» στο Λονδίνο με μια ολοκαίνουργια παραγωγή.

Όμως, το κατέβασμα και η απομάκρυνση, από το λονδρέζικο Her Majesty’s Theatre, του διάσημου τεράστιου πολυελαίου (που «τσακίζεται» στη μέση της σκηνής, στην πλοκή του «Φαντάσματος της Όπερας») από τεχνικούς της Really Useful Group, εταιρείας παραγωγής του ΜάκΙντος, θεωρείται ότι έγραψε το τέλος. Κατά κάποιους οριστικό. Ή, μήπως, μέχρι νεωτέρας;

Ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ δήλωσε, από την πλευρά, ότι αν και όποτε καταφέρουν να επαναφέρουν το… νεκρό «Φάντασμα» επί σκηνής, θα είναι στην αρχική «brilliant» εκδοχή του μιούζικαλ, που έφερε και την τεράστια επιτυχία. Οι μετατροπές και «παραποιήσεις» χρόνων στο έργο, τους ρόλους και τα σκηνικά θα εξαλειφθούν. Αν, βέβαια, ξανανοίξει.

Ο Κάμερον ΜάκΙντος παραδέχεται επίσης, στο άρθρο του, ότι η καταστροφή που επέφερε ο Covid στα θέατρα και την εταιρεία παραγωγής του (πτώση πάνω από 60% στον κύκλο εργασιών), τον οδήγησε σε «απολύσεις ηθοποιών, μουσικών, τεχνικών».