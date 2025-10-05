Σήμερα 5 Οκτωβρίου γιορτάζουν οι άνθρωποι που πέρασαν ώρες μαζί μας στις αίθουσες διδασκαλίας, αυτοί που έγραψαν στον πίνακα εξισώσεις και γραμματική, αλλά κυρίως έγραψαν… μέσα μας, είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Αλλά σήμερα, αλήθεια, τους θυμόμαστε όπως τους αξίζει;

Πρώτα από όλα, ένας καλός εκπαιδευτικός δεν μεταφέρει απλώς γνώσεις, κυρίως (πρέπει να) εμπνέει, στηρίζει, σε βάζει να σκεφτείς αλλιώς. Κάποιοι από εμάς κουβαλάμε ακόμα φράσεις ή στιγμές από το σχολείο που μας άλλαξαν πορεία.

Οι προκλήσεις της εποχής

Στην Ελλάδα του σήμερα, ο ρόλος του δασκάλου μοιάζει να βαραίνει περισσότερο. Υποστελέχωση, περιορισμένα μέσα, χαμηλές αμοιβές – κι όμως κάποιες εξαιρέσεις συνεχίζουν να δίνουν το κάτι παραπάνω, κάποιοι άλλοι πάλι προφανώς δε βρίσκουν κίνητρο για να συνδεθούν πραγματικά με τους μαθητές. Εξάλλου, το πιο σημαντικό μάθημα δεν είναι μόνο στο βιβλίο, αλλά και η στάση τους απέναντι στη ζωή, δίνοντας το παράδειγμα.

Μια εμπειρία από παλιά…

Σήμερα, το δικό μου μυαλό θυμάται τον μουσικό μας… που πέρα από μουσική, μας δίδαξε ευαισθησία, κριτική σκέψη, σεβασμό, ομαδικότητα και όρια… αλλά θυμάμαι και τη βιολόγο που έκανε απλώς μια ανάγνωση στην ύλη, και κάποια στιγμή μας είχε αφήσει στην μέση του μαθήματος για να πάει να πάρει το ρολόι της από το χρυσοχοείο επειδή απλά εκείνη τη στιγμή το θυμήθηκε. Φυσικά, τότε είχαμε χαρεί γιατί θα είχαμε ελεύθερη ώρα, τώρα όμως απλά απορώ! Για να μην αναφερθώ κιόλας σε μαθηματικούς που κάπως… «έπαιζε το ματάκι τους» και μάλιστα πολύ παραπάνω από το διακριτικό!

Όπως και να έχει, η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών είναι μια υπενθύμιση ότι, πίσω από κάθε πρόοδο –ατομική ή συλλογική– υπάρχει ένας άνθρωπος που κάποτε μας έδειξε τον δρόμο, είτε με το σωστό παράδειγμά του, είτε ως παράδειγμα προς αποφυγήν.