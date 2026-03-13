Σήμερα γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Κοσμήματος, μια αφορμή για να θυμηθούμε ότι τα κοσμήματα δεν είναι απλώς διακοσμητικά αλλά μικρά σύμβολα προσωπικής έκφρασης, μνήμης και συναισθήματος που πολλές φορές κρύβουν πίσω τους ιστορίες ολόκληρης ζωής. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι φορούν κοσμήματα για πολλούς λόγους. Άλλοτε ως ένδειξη κοινωνικής θέσης, άλλοτε ως φυλαχτό προστασίας και άλλοτε απλώς για να προσθέσουν λίγη λάμψη στην καθημερινότητά τους. Στην αρχαία Ελλάδα, για παράδειγμα, τα κοσμήματα από χρυσό και πολύτιμους λίθους θεωρούνταν σημάδι δύναμης και πλούτου, ενώ συχνά είχαν και συμβολικό χαρακτήρα.

Σήμερα το κόσμημα έχει αποκτήσει ακόμη πιο προσωπικό χαρακτήρα. Ένα δαχτυλίδι μπορεί να θυμίζει μια σημαντική στιγμή, ένα κολιέ να είναι δώρο από κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, ενώ ένα απλό βραχιόλι μπορεί να γίνει το καθημερινό «γούρι» που δεν αποχωριζόμαστε ποτέ. Παράλληλα, η σύγχρονη σχεδιαστική τάση δίνει έμφαση στη μοναδικότητα. Από μίνιμαλ κομμάτια μέχρι εντυπωσιακά statement σχέδια, τα κοσμήματα λειτουργούν σαν προέκταση του προσωπικού στυλ.

Η Finos Film τη γιορτάζει με ένα πολύ ωραίο βίντεο.

