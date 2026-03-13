Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Πώς η Samsung αντιμετωπίζει την υπνική άπνοια για να δώσει ενέργεια στις μέρες σας

Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από υπνική άπνοια, αλλά το 80% αυτών δεν γνωρίζει καν ότι την έχει[1]. Η υπνική άπνοια, προκαλεί παύσεις της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, διαταράσσοντας δυνητικά την παροχή οξυγόνου, μειώνοντας την ποιότητα του ύπνου και οδηγώντας σε επιπλοκές.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου 2026, μια παγκόσμια μελέτη χρηστών του Samsung Health[2] ρίχνει νέο φως στην πραγματική έκταση της πάθησης και στον αντίκτυπο που έχει στον ύπνο σας.

Η Samsung μετατρέπει τα σημάδια της υπνικής άπνοιας σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες μέσω της σειράς Galaxy Watch, βοηθώντας όσους επηρεάζονται να βελτιώσουν τις συνήθειες ύπνου και τη συνολική τους φυσική κατάσταση και ευεξία.

Πώς επηρεάζει η υπνική άπνοια τον ύπνο;

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 23% των συμμετεχόντων στη μελέτη ενδέχεται να αποκτήσει υπνική άπνοια.

«Οι μικροαφυπνίσεις που ακολουθούν τις αναπνευστικές παύσεις κατακερματίζουν τον ύπνο σας», εξηγεί η Δρ. Vanessa Hill, επιστήμονας συμπεριφοράς του ύπνου. «Αυτά τα περιστατικά μπορούν να εμποδίσουν τον εγκέφαλο να παραμείνει στα στάδια REM και βαθύ ύπνου που είναι απαραίτητα για τη γνωστική και σωματική αποκατάσταση».

Η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι συνεχείς διαταραχές έχουν άμεσο αντίκτυπο στη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου, οδηγώντας σε:

Μειωμένο ύπνο REM: Οι συμμετέχοντες στους οποίους εντοπίστηκαν ενδείξεις υπνικής άπνοιας μέσω του Galaxy Watch είχαν περίπου τέσσερα λεπτά λιγότερο ύπνο ταχέων οφθαλμικών κινήσεων (REM) — το στάδιο κατά το οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συναισθήματα, εδραιώνει αναμνήσεις και παγιώνει τη μάθηση.

Λιγότερο βαθύ ύπνο: υπνική άπνοια στερεί επίσης από τους πάσχοντες βαθύ ύπνο — κατά μέσο όρο περίπου οκτώ λεπτά λιγότερο ανά νύχτα. Πρόκειται για το κρίσιμο στάδιο σωματικής αποκατάστασης, όπου εκκρίνεται η αυξητική ορμόνη, αποκαθίστανται οι μύες και ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα.

Συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις: Οι συμμετέχοντες στη μελέτη με σημάδια υπνικής άπνοιας ξυπνούσαν επίσης τακτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και έμεναν ξύπνιοι περίπου τέσσερα λεπτά περισσότερο. Αυτές οι διακοπές εκτροχιάζουν τον κύκλο του ύπνουμε αποτέλεσμα ελαφρύτερα, λιγότερο αναζωογονητικά στάδια και καθιστώντας πιθανή την εξάντληση της επόμενης ημέρας.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη με σημάδια υπνικής άπνοιας ξυπνούσαν επίσης τακτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και έμεναν ξύπνιοι περίπου τέσσερα λεπτά περισσότερο. Αυτές οι διακοπές εκτροχιάζουν τον κύκλο του ύπνουμε αποτέλεσμα ελαφρύτερα, λιγότερο αναζωογονητικά στάδια και καθιστώντας πιθανή την εξάντληση της επόμενης ημέρας. Μικρότερη διάρκεια ύπνου:Συνολικά, τα άτομα με μεγαλύτερη πιθανότητα υπνικής άπνοιας κοιμόντουσαν κατά μέσο όρο περίπου 12 λεπτά λιγότερο. Αν και αυτή η απώλεια μπορεί να φαίνεται μικρή, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική ποιότητα του ύπνου, καθώς ο κύκλος του ύπνου σας κατακερματίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Γιατί έχει σημασία: «Ακόμη και μια μικρή απώλεια στη διάρκεια του ύπνου επιδεινώνεται από μια μεγαλύτερη απώλεια στην ποιότητα του ύπνου», δήλωσε η Δρ. Hill. «Αυτό μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ του να είσαι απλώς “στο κρεβάτι” και του να έχεις αναζωογονητική ξεκούραση, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται τόσο κουρασμένοι την επόμενη μέρα».

Η Δρ. Hill υποστηρίζει: «Η υπνική άπνοια επηρεάζει πολλές διαστάσεις του ύπνου — διάρκεια, ποιότητα, αποτελεσματικότητα ύπνου, ακόμη και την ημερήσια κόπωση», δήλωσε. «Όλα αυτά μαζί βοηθούν στον καθορισμό της ευεξίας και της λειτουργικότητάς μας».

Δεδομένου ότι η υπνική άπνοια έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει όλες τις πτυχές του ύπνου και οδηγεί σε άλλες επιπλοκές, η ανίχνευση είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα στον αγώνα κατά της πάθησης.

Πώς βοηθά το Galaxy Watch στον εντοπισμό ενδείξεων μέτριας έως σοβαρής υπνικής άπνοιας;

Για χρόνια, η υπνική άπνοια ήταν δύσκολο να ανιχνευθεί λόγω της ανάγκης για μη πρακτικές νοσοκομειακές εξετάσεις. Ωστόσο, η Samsung προσφέρει τη δυνατότητα ανίχνευσης της στο σπίτι με μια πρωτοποριακή λειτουργία ανίχνευσης Υπνικής Άπνοιας[3] στο Galaxy Watch σας.

Πώς λειτουργεί: Οι χρήστες απλώς παρακολουθούν τον ύπνο τους με ένα συμβατό Galaxy Watch[4] για περισσότερες από τέσσερις ώρες, για δύο νύχτες μέσα σε μια περίοδο δέκα ημερών. Διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Samsung Health, η λειτουργία Υπνικής Άπνοιας επιτρέπει στους χρήστες να εντοπίζουν προληπτικά σημάδια της πάθησης. Αρχικά διαθέσιμη στην Κορέα, η λειτουργία έλαβε στη συνέχεια έγκριση De Novo από τον FDA των ΗΠΑ και είναι πλέον διαθέσιμη σε 78 αγορές παγκοσμίως[5], με τον αριθμό να αυξάνεται.

Η τεχνολογία: Αξιοποιώντας τον αισθητήρα BioActive του Galaxy Watch, η λειτουργία αυτή παρακολουθεί τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα για να καθορίσει πότε ο χρήστης σταματά να αναπνέει (άπνοια) ή δεν αναπνέει αρκετά (υπόπνοια). Με βάση αυτά τα δεδομένα, η λειτουργία εκτιμά τον Δείκτη Απνοιών-Υποπνοιών (AHI) του χρήστη, ο οποίος υποδεικνύει τη σοβαρότητα της ΑΥΑ.

Από τη γνώση στη δράση: Ανιχνεύοντας έγκαιρα τα σημάδια της υπνικής άπνοιας, η λειτουργία παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα για μια εμπεριστατωμένη συζήτηση με έναν επαγγελματία. Εκτός από την αντιμετώπιση της υπνικής άπνοιας, το Galaxy Watch σας μπορεί να σας βοηθήσει να υιοθετήσετε συνήθειες για καλύτερη ολιστική υγεία ύπνου. Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν το πρόγραμμα Sleep Coaching για λεπτομερή ανάλυση και προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου και την Καθοδήγηση Ύπνου[6] (Bedtime Guidance), η οποία προτείνει τη βέλτιστη ώρα ύπνου.

«Για χρόνια, η ταλαιπωρία μιας κλινικής μελέτης ύπνου σε εργαστήριο αποτελούσε εμπόδιο στη διάγνωση της υπνικής άπνοιας», πρόσθεσε η Δρ. Hill. «Η φορετή τεχνολογία, όπως το Galaxy Watch, επιτρέπει στους ανθρώπους να συλλέγουν ουσιαστικά δεδομένα από το κρεβάτι τους, παρέχοντας ένα σημείο εκκίνησης για μια συζήτηση με έναν επαγγελματία».

Το οικοσύστημα της Samsung προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα, από την ανίχνευση σημείων υπνικής άπνοιας στο Galaxy Watch και την παροχή προτάσεων για επαγγελματικές συμβουλές.

Κοιτώντας προς το μέλλον, η Samsung καινοτομεί και βελτιώνει συνεχώς τη λειτουργία Υπνικής Άπνοιας για να την καταστήσει ακόμη πιο ισχυρή, με πιο ευκρινείς πληροφορίες.

[1] «Εθνική Αναφορά Δείκτη για την Αποφρακτική Υπνική Άπνοια», American Academy of Sleep Medicine (2023)

[2] Χρήστες του Samsung Health από τις Η.Π.Α., τη Νότια Κορέα, τη Βραζιλία, τον Καναδά, το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Χιλή, τη Νότια Αφρική και τις Φιλιππίνες συμμετείχαν στη μελέτη από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2025.

[3] Η λειτουργία Sleep Apnea είναι μια εφαρμογή κινητής ιατρικής χρήσης (mobile medical application) χωρίς συνταγή (OTC), αποκλειστικά λογισμικού, που λειτουργεί σε συμβατό Samsung Galaxy Watch και smartphone. Προορίζεται για χρήση κατά απαίτηση. Οι χρήστες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτή ως υποκατάστατο των παραδοσιακών μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας από εξειδικευμένο κλινικό ιατρό. Τα δεδομένα που παρέχει αυτή η συσκευή δεν προορίζονται επίσης να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς στη διάγνωση διαταραχών ύπνου. Για χρήστες άνω των 22 ετών που δεν έχουν διαγνωστεί με υπνική άπνοια, η λειτουργία παρακολουθεί για ενδείξεις μέτριας έως σοβαρής αποφρακτικής υπνικής άπνοιας (OSA).

[4] Η διαθεσιμότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την αγορά, τον πάροχο, το μοντέλο ή το ζευγοποιημένο smartphone. Διατίθεται στη σειρά Galaxy Watch4 και σε νεότερα μοντέλα. Το ρολόι απαιτεί έκδοση Wear OS 5.0 ή νεότερη και πρέπει να είναι ζευγοποιημένο με Samsung Galaxy smartphone με Android 12.0 ή νεότερο.

[5] Οι υποστηριζόμενες αγορές περιλαμβάνουν: Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Βέλγιο, Βολιβία, Βραζιλία, Βουλγαρία, Καναδάς, Χιλή, Νήσος Χριστουγέννων, Νήσοι Κόκος (Κίλινγκ), Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Αίγυπτος, Ελ Σαλβαδόρ, Εσθονία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Γουατεμάλα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιράκ, Ιρλανδία, Ιταλία, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λετονία, Λίβανος, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μαυρίκιος, Μαγιότ, Μεξικό, Ολλανδία, Νικαράγουα, Νήσος Νόρφολκ, Νορβηγία, Ομάν, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Φιλιππίνες, Πολωνία, Πορτογαλία, Κατάρ, Ρουμανία, Ρωσία, Ρεϊνιόν, Σλοβακία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Συρία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες, Βενεζουέλα, Βιετνάμ, Υεμένη.

[6] Η λειτουργία Bedtime Guidance είναι διαθέσιμη σε Android smartphone (Android 11 και νεότερο) και απαιτεί την εφαρμογή Samsung Health (έκδοση v6.30.2 ή νεότερη). Η λειτουργία Bedtime Guidance βασίζεται σε ανάλυση ύπνου 3 ημερών του κιρκάδιου ρυθμού και της «πίεσης ύπνου» του χρήστη. Προορίζεται αποκλειστικά για γενικούς σκοπούς ευεξίας και φυσικής κατάστασης. Οι μετρήσεις είναι μόνο για προσωπική αναφορά. Δεν προορίζεται για χρήση στον εντοπισμό, τη διάγνωση ή τη θεραπεία οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης ή διαταραχής ύπνου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας για καθοδήγηση.