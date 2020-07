Μία υπέροχη καμπάνια με τον όνομα “Down With Disney” για την ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο Down λανσαρίστηκε με το πιο ωραίο περιεχόμενο. Πανέμορφα παιδάκια που έχουν σύνδρομο Down ποζάρουν μπροστά στον φακό ντυμένα σαν χαρακτήρες της Disney. Η Nicole Louise Perkins, η φωτογράφος της καμπάνιας, δήλωσε συγκινημένη με το τελικό αποτέλεσμα.