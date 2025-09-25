Tο πιο απρόβλεπτο πάρτυ της χρονιάς από το Vodafone CU συγκέντρωσε περισσότερα από 3500 άτομα που έζησαν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, με ένα ξεχωριστό line-up καλλιτεχνών καθώς και μοναδικές εκπλήξεις, ειδικά για τους CU συνδρομητές και την παρέα τους.
Με τους Até & Salin, Fotinos, Deerslind, Gero, Atencio, Esstheo, Alex Melis, Chris F, το κοινό έζησε στο φουλ το πιο πρωτότυπο rave πανηγύρι, που συνδύασε τις παραδοσιακές πλαστικές καρέκλες με neon eyeliners. Και φυσικά CU συνδρομητές, μαζί με το +1 τους, έζησαν την εμπειρία στο ΦΟΥΛ με μοναδικά προνόμια: δωρεάν unlimited data για όλη την ημέρα, δωρεάν ποτό & φαγητό, 5€ διαδρομή με FREENOW, αλλά και πρόσβαση σε CU Είσοδο, CU Bar και CU Μάρκες, για να μη χάνουν χρόνο πουθενά.
Δες όλα όσα έγιναν στο CU ΡΕΪΒ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στο TikTok & Instagram του @vodafonecu ή στο Vodafonecu.gr .
Το ζούμε στο ΦΟΥΛ.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
