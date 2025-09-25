Tο πιο απρόβλεπτο πάρτυ της χρονιάς από το Vodafone CU συγκέντρωσε περισσότερα από 3500 άτομα που έζησαν μια αξέχαστη μουσική εμπειρία, με ένα ξεχωριστό line-up καλλιτεχνών καθώς και μοναδικές εκπλήξεις, ειδικά για τους CU συνδρομητές και την παρέα τους.

Με τους Até & Salin, Fotinos, Deerslind, Gero, Atencio, Esstheo, Alex Melis, Chris F, το κοινό έζησε στο φουλ το πιο πρωτότυπο rave πανηγύρι, που συνδύασε τις παραδοσιακές πλαστικές καρέκλες με neon eyeliners. Και φυσικά CU συνδρομητές, μαζί με το +1 τους, έζησαν την εμπειρία στο ΦΟΥΛ με μοναδικά προνόμια: δωρεάν unlimited data για όλη την ημέρα, δωρεάν ποτό & φαγητό, 5€ διαδρομή με FREENOW, αλλά και πρόσβαση σε CU Είσοδο, CU Bar και CU Μάρκες, για να μη χάνουν χρόνο πουθενά.

Δες όλα όσα έγιναν στο CU ΡΕΪΒ ΠΑΝΗΓΥΡΙ στο TikTok & Instagram του @vodafonecu ή στο Vodafonecu.gr .

Το ζούμε στο ΦΟΥΛ.