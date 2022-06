«Παντού υπάρχει ένα “Είμαι ΔΙΠΛΑ σου!”» Η νέα καμπάνια της μπύρας Mythos είναι on air!

Η μπύρα Mythos, η απόλυτη νεανική ελληνική μπύρα, ταυτισμένη με την αστική εμπειρία, βρίσκεται στον αέρα με ολοκαίνουρια διαφημιστική καμπάνια και μας καλεί να ξεκινήσουμε και επίσημα το καλοκαίρι μας, με περισσότερη αισιοδοξία! Με ακούσματα από το all-time classic τραγούδι των Beatles, «All you need is love», ο Mythos μεταδίδει τη σημασία του να βρίσκεται ουσιαστικά ο ένας δίπλα στον άλλον, σε μικρές ή μεγάλες στιγμές, καθώς τότε όλα γίνονται πιο εύκολα και κυρίως πιο θετικά. Γι’ αυτό και μαζί με τον Μύθο, «Παντού υπάρχει ένα “Είμαι δίπλα σου”!

Μέσα από απλά στιγμιότυπα, όπου σε διαφορετικές περιστάσεις αλληλεπιδρούν διαφορετικές παρέες, ομάδες ή ζευγάρια, ο Mythos έρχεται δυναμικά να μας μεταφέρει το μήνυμα, ότι όλα είναι πολύ καλύτερα όταν κάποιος βρίσκεται ΔΙΠΛΑ σου! Τότε, όλα τα αδύνατα γίνονται δυνατά, όλα τα δύσκολα μοιάζουν πιο εύκολα και όλα τα σκοτεινά φωτίζονται από μια νότα αισιοδοξίας.

Και ο Mythos είναι ο «καταλύτης», που βρίσκεται παντού, με τρόπο ουσιαστικό για να ενώνει ανθρώπους, φίλους, παρέες, προβάλλοντας τη θετική οπτική των πραγμάτων, τη σημασία της κοινωνικής συναναστροφής και την αξία των ουσιαστικών σχέσεων που σε κρατούν δυνατό στην καθημερινότητα.

Την τηλεοπτική καμπάνια δημιούργησε η διαφημιστική εταιρεία BBDO Athens, σε παραγωγή της Stefi Productions και σκηνοθεσία της Βιολέτας Τσέλη.

Η αισιόδοξη διάθεση που μας μεταφέρει η καμπάνια με απλό και άμεσο τρόπο, έρχεται να ταιριάξει και με τη νέα, ανανεωμένη εμφάνιση, που αντιπροσωπεύει το νεανικό και μοναδικό χαρακτήρα της αγαπημένης μας μπύρας. Μέσα από το πρόσφατο rebranding στο σύνολο των προϊόντων και συσκευασιών του, ο Mythos αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική ως προς τον νεανικό και μοντέρνο χαρακτήρα του, συνεχίζοντας την αφήγηση της μοναδικής «μυθικής» του ιστορίας!

Ανακαλύψτε κι εσείς τη νέα καμπάνια της μπύρας Mythos και ελάτε να δημιουργήσουμε τις δικές μας μυθικές στιγμές φέτος το καλοκαίρι, όντας ΔΙΠΛΑ σε όποιους νιώθουμε, στηρίζουμε, πιστεύουμε και αγαπάμε!

Παντού υπάρχει ένα «είμαι ΔΙΠΛΑ σου», που μπορεί να αλλάξει το τώρα, να φτιάξει το αύριο, να γεμίσει το μέσα σου! Παντού υπάρχει ένας Mythos!