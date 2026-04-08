Το Πάσχα, χωρίς να το καταλάβεις, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιο “ενήλικο” σε ό,τι αφορά τα δώρα. Δεν είναι πια μόνο τα σοκολατένια αυγά και οι λαμπάδες, αλλά επιλογές που έχουν χαρακτήρα, αισθητική και μια δόση προσωπικότητας. Έτσι, ανάμεσα στη μόδα και την ομορφιά, βρίσκονται ιδέες που δεν δείχνουν απλώς ωραίες αλλά λένε και κάτι για σένα. Αν θέλεις να ξεφύγεις από τα κλασικά και να δώσεις κάτι που πραγματικά θα φορεθεί και θα αγαπηθεί, αυτές οι επιλογές έχουν νόημα.

Ένα κόσμημα που θα κάνει τη διαφορά

Τα κοσμήματα φέτος δεν είναι απλώς μια πινελιά σε ένα look, αλλά statement. Οπότε, το σωστό κομμάτι από i-D FINEJEWELLERY μπορεί να γίνει σχεδόν προέκταση της προσωπικότητάς σου. Δεν χρειάζεται υπερβολή, ένα λεπτό κολιέ, ένα ιδιαίτερο δαχτυλίδι ή ένα layering που δείχνει ανεπιτήδευτο, αρκεί για να δώσει χαρακτήρα σε κάθε look. Είναι το δώρο που δεν έχει εποχή και που, με τον καιρό, αποκτά και συναισθηματική αξία.

Το denim jacket που θα φορεθεί ξανά και ξανά

Αν υπάρχει ένα κομμάτι που δεν απογοητεύει ποτέ, αυτό είναι το τζιν μπουφάν από Stradivarius. Εξάλλου, το σωστό denim δεν είναι απλώς τάση αλλά επένδυση στο στιλ σου. Ένα oversized jacket ή ένα πιο fitted κομμάτι μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, με φορέματα, παντελόνια ή ακόμα και athleisure looks. Είναι από εκείνα τα δώρα που δεν μένουν στη ντουλάπα.

Lip gloss για καθημερινή ανανέωση

Ένα σετ μακιγιάζ είναι ίσως το πιο “εύκολο” αλλά καθόλου πρόχειρο δώρο. Η Catrice έχει αποκτήσει φανατικό κοινό γιατί συνδυάζει προσιτές τιμές με πολύ καλές φόρμουλες. Από ένα φωτεινό concealer μέχρι ένα lip προϊόν που αλλάζει όλο το πρόσωπο, είναι το είδος του δώρου που χρησιμοποιείται πραγματικά και δεν μένει στο συρτάρι.

Ένα άρωμα που δεν περιμένεις

Τα αρώματα της Zara έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και θεωρούνται πλέον value επιλογές για καθημερινή χρήση. Υπάρχουν επιλογές από πιο φρέσκες και clean μέχρι πιο ζεστές και “βαριές”, που θυμίζουν πολύ πιο ακριβά αρώματα. Επιπλέον, τα gift sets τα κάνουν ιδανικά για δώρο, ειδικά την περίοδο του Πάσχα όπου ψάχνεις κάτι κομψό αλλά όχι υπερβολικό.

Μια κομψή τσάντα που λύνει τα χέρια

Αν θέλεις κάτι πιο πρακτικό αλλά εξίσου στιλάτο, μια μικρή crossbody ή shoulder bag από Kooreloo είναι πάντα safe επιλογή. Είναι το κομμάτι που χρησιμοποιείται καθημερινά και ολοκληρώνει κάθε outfit χωρίς προσπάθεια. Ειδικά σε ουδέτερες αποχρώσεις, γίνεται βασικό στοιχείο της γκαρνταρόμπας και δύσκολα θα μείνει αχρησιμοποίητο.

Στην ουσία, το σωστό πασχαλινό δώρο δεν είναι θέμα αξίας αλλά επιλογής. Είναι αυτό που θα φορεθεί, θα χρησιμοποιηθεί και θα κουβαλάει λίγο από το στιλ και τη διάθεση της στιγμής. Εξάλλου το Πάσχα δεν είναι μόνο για τα παιδιά… και πολλές φορές τα βαφτιστήρια γίνονται πλέον μεγάλοι που θέλουν κάτι πιο ενήλικο!