Ο Πειραιάς υποδέχεται την πιο μαγική περίοδο του χρόνου, στολίζεται και ετοιμάζεται να γιορτάσει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα χαρίσει φως, μουσική και χαρά σε όλη την πόλη.

Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά δεσπόζει ήδη το εντυπωσιακό φυσικό έλατο ύψους 15 μέτρων, που έφτασε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής – τη “γενέτειρα” των χριστουγεννιάτικων ελάτων – και θα στολιστεί με πάνω από 120.000 λαμπιόνια.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά ξεκινούν επίσημα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 19:30, με τη λαμπερή τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, θα δώσει το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Αμέσως μετά, τη σκηνή θα γεμίσει ρυθμό και ενέργεια η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, Λένα Ζευγαρά, σε μια μεγάλη συναυλία που παρουσιάζει ο “104.6 My Radio” powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Ανθή Βούλγαρη και ο Χάρης Χρονόπουλος.

Τη βραδιά θα πλαισιώσουν η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου Πειραιά και η Χορωδία των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, χαρίζοντας γιορτινές μελωδίες και μια ζεστή, συγκινητική ατμόσφαιρα.

Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την έναρξη των Χριστουγέννων στον Πειραιά, σε μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και εορταστική διάθεση!

Διοργάνωση:

Διεύθυνση Εξωστρέφειας – Destination Piraeus

Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού

“104.6 My Radio” powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Όπως κάθε χρόνο, το φυσικό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με την πολύτιμη συνδρομή της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, θα μεταφερθεί μετά το πέρας των εορτών προς ανακύκλωση, ώστε τα θρυμματισμένα υπολείμματα να αξιοποιηθούν σε άλλες χρήσεις, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δέντρα από τις καλλιέργειες του Ταξιάρχη Χαλκιδικής προέρχονται αποκλειστικά από οργανωμένες φυτεύσεις. Οι παραγωγοί ακολουθούν την πρακτική της αειφορικής διαχείρισης, φυτεύοντας δύο νέα δέντρα για κάθε ένα που κόβεται, εξασφαλίζοντας έτσι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

Ο στολισμός του δέντρου και της πόλης αποτελείται αποκλειστικά από φωτιστικά LED χαμηλής κατανάλωσης και πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά, στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Πειραιά για εξοικονόμηση ενέργειας, περιορισμό της κατανάλωσης και ενίσχυση της βιωσιμότητας των χριστουγεννιάτικων εγκαταστάσεων — χωρίς να στερηθεί η πόλη το λαμπερό εορταστικό της κλίμα.

