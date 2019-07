California dreams και με διάθεση για surf πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Greek Resort Design 2019. Στην πιο μεγάλη και stylish πισίνα του αστικού τοπίου σηματοδότησε το καλοκαίρι, η εταιρία Plus More 360. Πέντε ταλαντούχοι Έλληνες σχεδιαστές εμπνεόμενοι ο καθένας από τα δικά τους καλοκαίρια και εμπειρίες παρουσίασαν τις μοναδικές συλλογές μαγιό και resort wear εντυπωσιάζοντας όσους παρευρέθηκαν στο 3ο Greek Resort Design.

Η επίδειξη των collection έγινε σε πέντε catwalks και τρία άκρως καλοκαιρινά booth εμπνευσμένα από τα αποδυτήρια στις παραλίες, τον σχεδιασμό των οποίων επιμελήθηκε το γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο Minas Kosmidis [Architecture in concept]. Η Αλεξάνδρα Αναγνώστου του brand Sun.Set.Go! εμπνέεται από τα prints και χρώματα των 70s διατηρώντας την Girly πλευρά της σύγχρονης γυναίκας. Η Πέννυ Βόμβα μας ταξιδεύει σε ονειρεμένους καλοκαιρινούς προορισμούς με τη φετινή συλλογή του brand Rien by Penny Vomva. Η Αθηνά Μυλωνά παρουσιάζει την πρώτη συλλογή του Antmarkant με έμπνευση από τις εμβληματικές εποχές του ’50, ’60 και ’70. Τα Zebras and Libras της Ελένης Τσούτη προτείνουν για το καλοκαίρι 2019 γραμμικά prints και πληθωρικά λουλούδια. Glam επιρροές και γεωμετρικές γραμμές, εντυπωσιακά με πολυτελή υφάσματα μαγιό ακολουθούν τον αισθησιασμό της κίνησης του σώματος από το brand Sognare Swimwear της σχεδιάστριας Eva Varakis.

Ta looks από τις πέντε παρουσιάσεις μαγιό και resort wear συμπλήρωσε η εταιρία Haralas με υποδήματα από τη συλλογή SS19. Fashion forward προτάσεις για το φετινό καλοκαίρι για τις δυναμικές γυναίκες που αγαπούν το στυλ και τη μόδα.

Στα διαλείμματα των επιδείξεων ένα 4 ξεχωριστά act εκτελέστηκαν από yoga instructor, Μάριο Χριστοδουλίδη και την ομάδα του. Φέτος στο Greek Resort Design 2019, παρουσιάστηκε ένας νέος τρόπος γυμναστικής – sup yoga. Πολύτιμη βοήθεια για την εκτέλεση των shows είχαμε από το Floating Fitness – yoga & pilates on water.

Την επιμέλεια του hair styling για φέτος, ανάλαβε ο hair expert Anastasios με την ομάδα του από το Anastasios Hair Style Studio (Athens – Ioannina), με την υποστήριξη της L’Οreal Profesiοnnel, νούμερο 1 επιλογή προϊόντων για περιποίηση και styling. Ο Anastasios δημιούργησε για το Greek Resort Design 2019 ευφάνταστες πλεξούδες που αποπνέουν μια απόλυτα καλοκαιρινή διάθεση και ανεμελιά, κλέβοντας της εντυπώσεις των καλεσμένων.

Το μακιγιάζ των μοντέλων επιμελήθηκαν οι σπουδαστές του εργαστηρίου Freddy Make up Stage υπό την καθοδήγηση του Freddy Καλομπράτσο. Γήινες αποχρώσεις με μια δόση λάμψης αποτέλεσαν το ιδανικό make up για τις εμφανίσεις των μαγιό και resort wear.

α νύχια των μοντέλων περιποιήθηκε η Χριστίνα Σαράντη με το άκρως καταρτισμένο team της από το Christina Saranti Tips To Toes beauty.

Καλοκαιρινές εμφανίσεις χωρίς γυαλιά ηλίου φαντάζει αδύνατο. Τα total looks των shows ολοκλήρωσαν τα καταστήματα Panaidis με τη νέα stylish σειρά γυαλιών.

Η αίσθηση της παραλίας «μεταφέρθηκε» στον χώρο της πισίνας του Hilton Αθηνών με τα πιο άνετα και stylish poof από την εταιρεία Poofomania, σε χρώματα και σχέδια σε ταξίδευαν σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Με μότο το ‘’let’s go to the waves’’ δε θα μπορούσαν να λείπουν από τη διακόσμηση οι σανίδες του surf, από την ελληνική εταιρεία Cohete. Το concept της διαμόρφωσης επιμελήθηκε προσωπικά ο αρχιτέκτονας Μηνάς Κοσμίδης.

Στην είσοδο τους οι παρευρισκόμενοι του Greek Resort Design 2019 είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τον αφρώδη οίνο bianconero που δρόσισε με την πλούσια γεύση του. Μετά τα shows ένα sunset party ήρθε για να ολοκληρώσει την βραδιά όπως της άρμοζε, με πρωτοπόρες γευστικές προτάσεις με γαλοπούλα τρούφας και χούμους με γεύση λεμόνι από την εταιρεία Υφαντής. Δύο ξεχωριστά και άκρως καλοκαιρινά cocktail πρόσφερε το bar TYCO που είναι ο πρεσβευτής της φιλοσοφίας take your cocktail away, όπως λέει και το όνομα του. Τέλος, την απαραίτητη δροσιά πρόσφεραν τα νερά Βίκος Blue και Βίκος Spark.