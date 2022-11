Περισσότεροι από 2.500 επισκέφθηκαν το My Gap Feel & Fill Festival 2022

Περισσότεροι από 2.500 επισκέφθηκαν το My Gap Feel & Fill Festival 2022

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το φεστιβάλ εκπαίδευσης My Gap Feel & Fill Festival, το οποίο αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους περισσότερους από 2.500 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γονείς, φοιτητές, σπουδαστές, ενήλικες που επαναπροσδιορίζονται επαγγελματικά και όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση να ενημερωθούν διά ζώσης από τους εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς, τα ιδρύματα, τα κολέγια και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που συμμετείχαν.

Η καινοτόμος εκπαιδευτική δράση My Gap Feel & Fill Festival, αφιερωμένη στην προσωπική ανάπτυξη και στη μάθηση, διοργανώθηκε από το skywalker.gr την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Η ενημέρωση για τις τάσεις και τις διεξόδους που παρέχει η ελληνική εκπαίδευση, τη σύνδεση των εγχώριων βιωματικών σπουδών με την αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες, καθώς και την αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού, η γόνιμη συνάντηση και συνομιλία μεταξύ όλων των θεσμικών και ιδιωτικών φορέων, ατόμων και κοινωνικών ομάδων, η διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές εκπαιδευτικής και εργασιακής δικτύωσης ήταν οι στόχοι που επιτεύχθηκαν στις εργασίες του My Gap Feel & Fill Festival.

Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες στις ενότητες Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός των μαθητών λυκείου, των σπουδαστών και των φοιτητών, το My Gap Feel & Fill Festival λειτούργησε επιτυχώς κατά ομολογία των ικανοποιημένων παρευρισκόμενων στην ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συμπλήρωση μηχανογραφικού σημειώματος, τις σχολές του μέλλοντος, τη διαμόρφωση βιογραφικού σημειώματος την ψυχολογία, τη διαχείριση του άγχους και το coaching, την αθλητική καριέρα, την προπονητική, την αθλητική ανάλυση, τα τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα το θέατρο και τον χορό, την κομμωτική και την αισθητική, τη ρομποτική, το σχέδιο μόδας, τον σχεδιασμό και την κατασκευή κοσμήματος, καθώς και τη διατροφή-διαιτολογία.

Το My Gap Feel & Fill Festival έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες που κατέκλυσαν τον χώρο της φετινής διοργάνωσης να επισκεφθούν τα περίπτερα των 37 εκθετών και να συνομιλήσουν με εκπροσώπους δημοφιλών δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανισμών, να παρακολουθήσουν 7 workshops και να επισκεφθούν το Corner Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαδραστικές παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των workshops ήταν οι εξής: «Νέο λύκειο και επαγγέλματα με μέλλον» με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Γατούδη, Σύμβουλο Καριέρας, Επιστημονικό Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων LABORA, «Μετά το λύκειο τι;» με εισηγήτρια τη Δρ. Κωνσταντία Α. Μπάρδα, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, ΕΤΕΠ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, «Διαμορφώνω σωστά το επαγγελματικό βιογραφικό μου σημείωμα» με εισηγήτρια την κα Αθηνά Ιωσήφ, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας MSc, Map Your Path, «Μετά τις σπουδές τι;» με εισηγητές την κα Βικτώρια Κασβίκη, Διοικητική Υποστήριξη Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ και τον κ. Αριστείδη Λορέντζο, Ψυχολόγο, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (M.Sc.), Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, «Πώς να χτίσεις ένα ισχυρό προφίλ στο LinkedIn» με εισηγητές την κα Ρόδω Πυροβολάκη, Μ.Α., Μ.Εd., M.Sc., και τον κ. Ευθύμιο Χαροκόπο, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Εκπαιδευτή, «Νέο λύκειο και επαγγέλματα με μέλλον» με εισηγητή τον κ. Γεώργιο Γατούδη, Σύμβουλο Καριέρας, Επιστημονικό Υπεύθυνο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων LABORA, «Παίρνω επαγγελματικές αποφάσεις, σχεδιάζω δυναμικά τη σταδιοδρομία μου: “Πώς θα εκμεταλλευθώ τις θετικές μου δυνάμεις;”» με εισηγητή τον Δρ. Ανδρόνικο Καλίρη, Σύμβουλο Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

Στο ειδικά διαμορφωμένο Corner πραγματοποιήθηκαν οι εξής ομιλίες: «Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές» από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού του Map Your Path, «Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική για μαθητές» από την ομάδα συνεργατών του τμήματος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας & Προσανατολισμού του Πα.Δ.Α., «Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική για σπουδαστές / φοιτητές» από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης του Πάντειου Πανεπιστημίου, «Βιογραφικό σημείωμα» από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ, «Συμβουλευτική για μαθητές» από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου

Πειραιώς, «Επαγγελματικός προσανατολισμός για μαθητές» από την ομάδα συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού της LABORΑ.

Στα δρώμενα του My Gap Feel & Fill Festival συμπεριλαμβάνονται η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge, που παρουσίασε τη συμμετοχή της στη φετινή Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge και το ερευνητικό της project «Aethra» με θέμα τη μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα, καθώς και το VR Planet, που χρησιμοποιεί ως μέσον την τεχνολογία VR, και σύστησε στους επισκέπτες σύγχρονους τρόπους για ατομική και ομαδική ψυχαγωγία, διασκέδαση αλλά και επιμόρφωση.

Το αντιπροσωπευτικό video του My Gap Feel & Fill Festival.