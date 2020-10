Πέθανε η ηθοποιός Conchata Ferrell, η οποία έγινε γνωστή κυρίως από το ρόλο της “Μπέρτα”, της οικονόμου στην τηλεοπτική σειρά “Two and a Half Men“. Η Φέρελ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών από ανακοπή, νοσηλευόμενη σε νοσοκομείο της Καλιφόρνια. Είχε υποστεί αρκετά καρδιακά επεισόδια μέσα στο προηγούμενο διάστημα.

Για την ερμηνεία της στον ρόλο της Μπέρτα είχε λάβει τρεις υποψηφιότητες για το βραβείο Emmy.

Ακόμη, είχαμε δει την Κοντσάτα σε ρόλους σε ταινίες όπως “Ό Ψαλιδοχέρης” και “Έριν Μπρόκοβιτς” ενώ είχε μικρούς ρόλους και σε άλλες σειρές όπως “Τα Φιλαράκια”. Το 1974 είχε βραβευτεί για τον ρόλο της στην θεατρική παράσταση “Ο Ιππόκαμπος”.

Ο Τσάρλι Σιν και ο Τζον Κράιερ, πρωταγωνιστές της σειράς Two and a Half Men, έγραψαν αντίστοιχα στους λογαριασμούς τους στο Twitter: “Μία απόλυτα αξιολάτρευτη, μία άριστη επαγγελματίας, μία γνήσια φίλη, μία σοκαριστική και οδυνηρή απώλεια. Μπέρτα, η φροντίδα της καθαριότητας ήταν ύποπτη, η φροντίδα των ανθρώπων ήταν τέλεια”.

Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect.

Και:

She was a beautiful human

Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.

I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR

— Jon Cryer (@MrJonCryer) October 13, 2020