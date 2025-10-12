Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Νταϊάν Κίτον, μία από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του αμερικανικού κινηματογράφου. Όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειάς της στο περιοδικό PEOPLE, η Κίτον πέθανε στην Καλιφόρνια, ενώ η αιτία του θανάτου της δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή. Σύμφωνα με το AP News, η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί «απροσδόκητα τους τελευταίους μήνες», αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους πιο κοντινούς της ανθρώπους. Η Νταϊάν Κίτον υπήρξε μία από τις πιο χαρισματικές παρουσίες του Χόλιγουντ, με καριέρα που διήρκεσε πάνω από πέντε δεκαετίες. Από τα πρώτα της βήματα στο θέατρο του Μπρόντγουεϊ, στο μιούζικαλ Hair, μέχρι τη λαμπερή της πορεία στον κινηματογράφο, η Κίτον ξεχώρισε για την ευφυΐα, το ταλέντο και το απαράμιλλο προσωπικό της στυλ.

Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε το 1972, όταν ο Φράνσις Φορντ Κόπολα την επέλεξε για τον ρόλο της Κέι Άνταμς, της συντρόφου του Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο) στον Νονό. Η ερμηνεία της στην εμβληματική αυτή ταινία την καθιέρωσε διεθνώς, και η ίδια επανέλαβε τον ρόλο της στα δύο επόμενα μέρη της τριλογίας, το 1974 και το 1990. Το 1977 ήρθε η στιγμή που άλλαξε οριστικά την πορεία της: η συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν στην ταινία Annie Hall της χάρισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου και την ανέδειξε σε fashion icon χάρη στο χαρακτηριστικό της ανδρόγυνο στυλ – γιλέκα, φαρδιά παντελόνια και γραβάτες που έγραψαν ιστορία. Η ταινία έγινε κλασική και η Κίτον έμεινε για πάντα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Άνι, μιας γυναίκας με ανεξαρτησία και χιούμορ, όπως και η ίδια στην πραγματική ζωή.

Ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα Looking for Mr. Goodbar, Reds, Baby Boom, Father of the Bride και The First Wives Club, καθώς και η ρομαντική κομεντί Something’s Gotta Give (2003), που της χάρισε ακόμη μία υποψηφιότητα για Όσκαρ. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε στις ταινίες Book Club και Book Club: The Next Chapter, καθώς και στην παραγωγή Summer Camp το 2024, που έμελλε να είναι και η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση. Γεννημένη το 1946 στο Λος Άντζελες, με το πραγματικό όνομα Νταϊάν Χολ, η Κίτον υιοθέτησε το επώνυμο της μητέρας της για να αποφύγει σύγχυση με άλλη ηθοποιό. Πίστευε ότι η μητέρα της ονειρευόταν να γίνει καλλιτέχνις και συχνά μιλούσε με τρυφερότητα για την επιρροή της στη ζωή της. Η ίδια υπήρξε ανοιχτή για τις προσωπικές της μάχες, μιλώντας δημόσια για τη βουλιμία που αντιμετώπισε στα νεανικά της χρόνια και για τη μακρά πορεία της προς την αυτοαποδοχή.

Παρά το γεγονός ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ, η Κίτον έζησε γεμάτη ζωή, υιοθετώντας δύο παιδιά – την κόρη Ντέξτερ και τον γιο Ντιουκ – και παραμένοντας πάντα πιστή στις αξίες της ανεξαρτησίας και της δημιουργικότητας. Στη διάρκεια της ζωής της συνδέθηκε συναισθηματικά με σπουδαίους άνδρες του Χόλιγουντ, όπως ο Γούντι Άλεν, ο Αλ Πατσίνο και ο Γουόρεν Μπίτι, αλλά, όπως είχε πει η ίδια, «ήμουν πάντα περίεργη και ποτέ φτιαγμένη για τον γάμο». Με τον ιδιαίτερο συνδυασμό χιούμορ, ευαισθησίας και αυθεντικότητας, η Νταϊάν Κίτον έγινε κάτι περισσότερο από ηθοποιός: έγινε σύμβολο ενός ολόκληρου τύπου γυναίκας – ανεξάρτητης, απρόβλεπτης, δημιουργικής και βαθιά ανθρώπινης. Όπως είχε δηλώσει σε μια από τις τελευταίες της συνεντεύξεις: «Δεν ξέρω αν έγινα σοφότερη μεγαλώνοντας. Ξέρω μόνο πως, αν δεν είχα την υποκριτική, θα ήμουν μια παραφωνία».

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κινηματογράφο, αλλά το χαμόγελό της, οι ερμηνείες της και το απαράμιλλο στυλ της θα συνεχίσουν να εμπνέουν γενιές θεατών και δημιουργών.