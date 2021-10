Η Hard Rock International συνεχίζει την ετήσια καμπάνια της για το PINKTOBER® και ενώνει τις δυνάμεις της για να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις προσπάθειες που γίνονται όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την έρευνα για τον καρκίνο του μαστού με προϊόντα limited-edition, ειδικό μενού με γεύμα και ποτό και τοπικές εκδηλώσεις. Όλο το μήνα Οκτώβριο, το Hard Rock Cafe® Athens θα συμμετέχει στην καμπάνια μέσω προσπαθειών συγκέντρωσης χρημάτων για την ενίσχυση του Hard Rock Heals Foundation®, το φιλανθρωπικό βραχίονα του Hard Rock®, με τα έσοδα να πηγαίνουν εκεί.

Το Hard Rock, συνεχίζει να εφαρμόζει στην πράξη τα συνθήματά του “Love All – Serve All” και “Take Time To Be Kind” με τη σταθερή υποστήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια του Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, με στόχο να δώσει ένα χέρι βοηθείας στους ανθρώπους και τις κοινότητες που το χρειάζονται περισσότερο.

«Το Hard Rock Cafe Athens νιώθει υπερηφάνεια και τιμή που μπορεί να υποστηρίζει αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη, και πιο ειδικά σε τοπικό επίπεδο το Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” κατά τη διάρκεια του PINKTOBER», δήλωσε ο Σταμάτης Τσαμτσουκάκης, Γενικός Διευθυντής στο Hard Rock Café Athens. «Είναι προνόμιο και μεγάλη μας τιμή να φέρνουμε κοντά τους επισκέπτες και τα μέλη της κοινότητάς μας μέσα από εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων που μεταδίδουν ένα ενωτικό μήνυμα δύναμης, ελπίδας και ευαισθητοποίησης για όσους έχουν πληγεί από αυτήν την ασθένεια».

Προϊόντα Pinktober Limited–Edition

Φέτος, η Hard Rock International θα προσφέρει μοναδικά σχεδιασμένα προϊόντα limited-edition για την υποστήριξη στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, συμπεριλαμβανομένης μιας καινούριας καρφίτσας PINKTOBER. Επιπλέον, μέσω του Hard Rock Heals Foundation, ένα ποσοστό όλων των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα που θα βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο του μαστού. Όσοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων PINKTOBER μπορούν να επισκεφθούν το Rock Shop στο Hard Rock Cafe Athens ή το διαδικτυακό Rock Shop στη διεύθυνση https://shop.hardrock.com.

Γεύσεις στις αποχρώσεις του Ροζ

Το Hard Rock Café Athens θα έχει διαθέσιμο ένα μενού για περιορισμένο χρονικό διάστημα έως τις 31 Οκτώβρη με ροζ θέμα με τα Pinktober Burgers: Mushroom & Bourbon Onion Burger, The Ultimate “Pub” Burger και Blue Cheese & Bacon Burger μαζί με το θεματικό ‘ροζ κοκτέιλ’ Tropical Margarita.

Όσοι επιθυμούν να δειπνήσουν στο Hard Rock Cafe Athens μπορούν να κάνουν κράτηση στο 210 3245170.

*πηγή κεντρικής φωτογραφίας: pexels.com