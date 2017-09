Το πιο μακάβριο τεστ ever: Πες μου τι μέρα είναι να σου πω πως θα… πεθάνεις!

Ή αλλιώς «όταν η επιστήμη έχει πάρα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο»…

Και όπου επιστήμη, βάλτε το US Center for Disease Control and Prevention και την ιστοσελίδα Live Science, οι οποίοι συνεργάστηκαν για ένα και μόνο σκοπό: Να μας πουν πως θα πεθάνουμε ανάλογα με το τι ημέρα είναι. Όχι, αλήθεια, αυτό έκαναν.

Αφού έβγαλαν θανατολίστες και ημερολόγια κατέληξαν σε μερικά συμπεράσματα για το πώς θα πεθάνουν (κούφια η ώρα που το ακούει)…

-Το Σάββατο είναι η μέρα με τις περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθούμε από τροχαίο.

-Τις Κυριακές και τις Παρασκευές από καρδιακό.

-Πέμπτη πιθανότατα να πέσουμε θύματα ληστείας μετά φόνου.

-Την Δευτέρα θερίζουν τα εγκεφαλικά.

-Τρίτη και Τετάρτη από πνευμονία.

Και αφού λοιπόν σκόρπισαν την χαρά στον κόσμο, εμείς να σας πούμε πως έχουμε μεταφερθεί σε καταφύγιο για να είμαστε καλυμμένοι από τα ενδεχόμενα…