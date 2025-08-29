Πίτσα ή Πίνσα; Ποια η διαφορά και που θα βρεις την καλύτερη στην Αθήνα!

Η Ιταλία μας έχει κακομάθει. Από τη μια η κλασική, αγαπημένη πίτσα, που δύσκολα της αντιστέκεσαι. Από την άλλη, η πιο «μοντέρνα» πίνσα, που ήρθε από τη Ρώμη για να βάλει σε σκέψεις ακόμα και τους πιο πιστούς της πίτσας. Ποια είναι, λοιπόν, η διαφορά και —κυρίως— πού θα βρεις στην Αθήνα την καλύτερη από κάθε είδος;

Οι βασικές διαφορές

Ζύμη : Η πίτσα στηρίζεται αποκλειστικά στο αλεύρι σίτου, ενώ η πίνσα παίζει με μείγμα από σιτάρι, ρύζι και σόγια, δίνοντάς της πιο ελαφριά υφή.

: Η πίτσα στηρίζεται αποκλειστικά στο αλεύρι σίτου, ενώ η πίνσα παίζει με μείγμα από σιτάρι, ρύζι και σόγια, δίνοντάς της πιο ελαφριά υφή. Ωρίμανση : Η πίτσα θέλει λιγότερο χρόνο, ενώ η πίνσα μπορεί να ωριμάζει έως και 72 ώρες, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύπεπτη και αέρινη.

: Η πίτσα θέλει λιγότερο χρόνο, ενώ η πίνσα μπορεί να ωριμάζει έως και 72 ώρες, με αποτέλεσμα να είναι πιο εύπεπτη και αέρινη. Σχήμα : Η πίτσα είναι στρογγυλή και κλασική. Η πίνσα έρχεται οβάλ, πιο «artisanal» και με χαρακτήρα.

: Η πίτσα είναι στρογγυλή και κλασική. Η πίνσα έρχεται οβάλ, πιο «artisanal» και με χαρακτήρα. Αίσθηση: Η πίτσα είναι comfort, γεμάτη, η χαρά της παρέας. Η πίνσα, πιο τραγανή, ελαφριά και κομψή.

Πού τρως την καλύτερη πίτσα στην Αθήνα;

Αν είσαι του κλασικού, τότε η Nonna Edda στο κέντρο της πόλης είναι must stop. Εκεί η πίτσα βγαίνει λεπτή, με ζυμάρι που μιλάει ιταλικά και υλικά φρέσκα σαν να ήρθαν μόλις από αγορά στη Νάπολη. Μια μπουκιά και καταλαβαίνεις γιατί έχει φανατικό κοινό.

Πού θα βρεις την τέλεια πίνσα;

Για τους πιο adventurous, το Lollo’s Atene στο Χαλάνδρι είναι το σημείο αναφοράς. Ήταν από τους πρώτους που έφεραν την πίνσα στην Αθήνα, με συνδυασμούς που παίζουν ανάμεσα στο κλασικό και το γκουρμέ — από αντζούγιες Cantabria μέχρι πικάντικη nduja. Ελαφριά, τραγανή, αλλά με ουσία.

Τελικά, τι να διαλέξεις;

Η πίτσα είναι το αγαπημένο comfort food που ταιριάζει σε κάθε «πεινάω τώρα» βράδυ. Η πίνσα είναι η εκλεπτυσμένη εκδοχή, για εκείνες τις στιγμές που θες να φας χωρίς να βαραίνεις και να φύγεις με ένα πιο “gourmet” χαμόγελο.

Και κάπως έτσι, η Ιταλία φρόντισε να μη χρειάζεται να διαλέγουμε ανάμεσα σε καλό και… καλύτερο.