Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας καθημερινά για λίγο — μεταφέρει gigabytes δεδομένων, και όχι μόνο στους παραλήπτες που επιλέγετε. Ίσως δεν θέλετε να μάθετε ποιος χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας (και πώς), αλλά αυτό δεν εμποδίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουν το 90% της ζωής σας.

Τι αποκαλύπτει η καθημερινή χρήση του κινητού σας

Συσκευές και υπηρεσίες καταγράφουν στοιχεία που βοηθούν στη λειτουργία και τη βελτίωση της εμπειρίας σας. Συγκεντρώνονται πληροφορίες για τη συσκευή, τις προτιμήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο. Αυτή η συλλογή δεδομένων γίνεται συστηματικά.

Ιστότοποι που συλλέγουν περισσότερα δεδομένα

Οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας που προσφέρουν παιχνίδια, όπως τα mobile καζίνο ελλάδα , χρειάζονται περισσότερα προσωπικά στοιχεία για να λειτουργούν νόμιμα και με ασφάλεια. Απαιτείται επιβεβαίωση ηλικίας, ταυτοποίηση χρήστη και έλεγχος δραστηριότητας, καθώς ο βασικός τους ρόλος είναι να αποτρέπουν την πρόσβαση ανήλικων και να διασφαλίζουν ότι η ψυχαγωγία παραμένει ασφαλής για όλους τους παίκτες.

Υπηρεσίες όπως streaming πλατφόρμες, εμπορικοί ιστότοποι, κοινωνικά δίκτυα και ενημερωτικές ιστοσελίδες συλλέγουν μικρότερα, τεχνικά κυρίως δεδομένα. Δεν εστιάζουν τόσο σε διαδικασίες ταυτοποίησης, αλλά σε πληροφορίες που τους επιτρέπουν να προσαρμόζουν το περιεχόμενο και να κατανοούν τις προτιμήσεις των χρηστών. Συνήθως συλλέγουν στοιχεία όπως:

Μέγεθος οθόνης.

Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης.

Προσεγγιστική τοποθεσία.

Χρόνος παραμονής στις σελίδες.

Ιστορικό επισκέψεων μέσα στον ίδιο ιστότοπο.

Ενέργειες όπως κλικ και κύλιση σελίδας.

Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας της συσκευής.

Ιστότοποι που συλλέγουν λιγότερα δεδομένα

Υπάρχουν και ιστοσελίδες που λειτουργούν με ελάχιστη συλλογή πληροφοριών. Αυτό αφορά κυρίως σελίδες που δεν απαιτούν δημιουργία λογαριασμού, δεν προβάλλουν εξατομικευμένες διαφημίσεις και δεν παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών με λεπτομέρεια. Συνήθως περιορίζονται σε βασικά cookies λειτουργικότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για να φορτώνουν σωστά οι σελίδες και να εμφανίζεται το περιεχόμενο χωρίς τεχνικά προβλήματα.

Όσοι θέλουν όλα αυτά τα δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς δεν είναι τόσο σημαντικές στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, ποιος θέλει να μάθει τι είδους αφίσες anime ή τζιν σας αρέσουν; Α, υπάρχουν πολλές ομάδες που θέλουν να μάθουν αυτό ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Εταιρείες και πωλητές

Ή εκείνοι που θέλουν να μάθουν κάθε τρόπο για το πώς να σας αποσπάσουν χρήματα νόμιμα. Αυτοί οι οργανισμοί πληρώνουν τεράστια ποσά στους συνεργάτες τους για να γνωρίζουν πού ζείτε και τι σας ενδιαφέρει ως κάτοικος μιας συγκεκριμένης χώρας. Έτσι, παρακολουθούν συμπεριφορές και πληρώνουν εκατομμύρια για να συστηματοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις, τα ιδανικά, τα χόμπι, το γούστο σας σε όλες τις πτυχές και πολλά άλλα. Εδώ, ο στόχος είναι καθαρά εμπορικός και όχι πραγματικά επιβλαβής, εκτός από το ότι οι προτεινόμενες διαφημίσεις γίνονται πραγματικά ενοχλητικές.

Εγκληματίες

Αυτό έχει κλιμακωθεί γρήγορα, αλλά είναι πραγματικότητα. Κάθε είδους εγκληματικές ομάδες χρειάζονται δεδομένα τακτικών χρηστών για… πάρα πολλούς κακούς λόγους για να τους απαριθμήσω. Αλλά εδώ είναι οι πιο συνηθισμένοι στόχοι τους:

Κλοπή ταυτότητας, ώστε να ανοίγουν λογαριασμούς ή να πραγματοποιούν ενέργειες στο όνομα του θύματος.

Οικονομική απάτη, όπως πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά πορτοφόλια ή αγορές με αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής.

Πώληση προσωπικών δεδομένων σε άλλα κυκλώματα που τα αξιοποιούν για στοχευμένες απάτες ή παράνομες δραστηριότητες.

Εκβιασμό, χρησιμοποιώντας ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικές φωτογραφίες ή ιδιωτικές συνομιλίες.

Παρακολούθηση ψηφιακής δραστηριότητας, για προετοιμασία πιο σύνθετων επιθέσεων ή για συλλογή στοιχείων που βοηθούν σε εξαπάτηση.

Παράνομη πρόσβαση σε εταιρικά συστήματα, όταν ένας χρήστης αποτελεί “αδύναμο κρίκο” που επιτρέπει εισβολή σε μεγαλύτερα δίκτυα.

Δημιουργία προφίλ για μελλοντικές στοχευμένες επιθέσεις, ώστε να εξατομικεύουν την απάτη και να αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας.

Φαινομενικό, τι κάνω τότε;

Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας. Σήμερα είναι μια προέκταση των ανθρώπινων χεριών. Παρ’ όλα αυτά, έχετε πολύ έλεγχο! Ορίστε, λοιπόν, μια λίστα ελέγχου που θα σας βοηθήσει να ελαχιστοποιήσετε τα ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα και να περιορίσετε την πρόσβαση άγνωστων ομάδων στις πληροφορίες σας.

Αλλαγή πρόσβασης εφαρμογών στα δεδομένα του τηλεφώνου σας

Ελέγχετε τακτικά ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε τοποθεσία, κάμερα, μικρόφωνο ή αποθηκευμένο περιεχόμενο. Απενεργοποιείτε ό,τι δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία τους. Περιορίζετε την πρόσβαση μόνο όταν τη χρειάζεστε πραγματικά.

Διαγραφή περιττών εφαρμογών

(Αυτών που δεν έχετε χρησιμοποιήσει για 1 μήνα ή περισσότερο) Απεγκαθιστάτε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Κάθε εφαρμογή είναι μια πιθανή πηγή συλλογής δεδομένων. Κρατήστε μόνο αυτές που εξυπηρετούν πραγματικά τις ανάγκες σας.

Απόρριψη cookies ή αποδοχή μόνο των απαραίτητων

Επιλέγετε “μόνο τα απαραίτητα” όπου είναι διαθέσιμο. Αποφεύγετε cookies που αφορούν παρακολούθηση ή διαφημίσεις. Προτιμάτε ιστότοπους που επιτρέπουν ξεκάθαρο έλεγχο των ρυθμίσεων.

Εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα

Διαγράφετε cache και ιστορικό περιήγησης σε τακτική βάση. Μειώνετε έτσι τα αποθηκευμένα ίχνη δραστηριότητας. Αποτρέπετε επίσης παλιά δεδομένα από το να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα.

Ορισμός επιπλέον κωδικών πρόσβασης ή επαλήθευση 2 βημάτων

Χρησιμοποιείτε ισχυρούς, μοναδικούς κωδικούς. Ενεργοποιείτε επαλήθευση δύο βημάτων όπου είναι διαθέσιμη. Προσθέτετε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας σε όλες τις σημαντικές υπηρεσίες.

Οι διακομιστές μεσολάβησης μπορούν επίσης να βοηθήσουν

Χρησιμοποιείτε proxy όταν θέλετε να αποκρύψετε βασικά τεχνικά στοιχεία της συσκευής. Περιορίζετε την απευθείας πρόσβαση ιστότοπων στη διεύθυνση IP σας. Αυτό μειώνει τον όγκο των δεδομένων που συλλέγονται.

VPN για μέγιστη ασφάλεια

Ενεργοποιείτε VPN σε δημόσια δίκτυα ή όταν χρειάζεστε αυξημένη προστασία. Κρυπτογραφείτε όλη την κίνηση της συσκευής. Προστατεύετε τη δραστηριότητά σας από παρακολούθηση τρίτων!