Σε ποιες χώρες… βαριούνται να περπατήσουν! Δες σε ποια θέση είναι η Ελλάδα!

Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε τις χώρες όπου το «περπάτημα» μοιάζει να έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα, τότε η εικόνα είναι ξεκάθαρη:

Πρώτη στη λίστα είναι η Ινδονησία, με μόλις 3.531 βήματα την ημέρα κατά μέσο όρο, δείχνοντας πως οι πολίτες της απέχουν πολύ από τον στόχο των 10.000 βημάτων που θεωρείται ιδανικός για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Σχετικά χαμηλά βρίσκονται επίσης χώρες της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας:

Σαουδική Αραβία: 3.807 βήματα

Μαλαισία: 3.963 βήματα

Φιλιππίνες: 4.008 βήματα

Νότια Αφρική: 4.105 βήματα

Ακολουθούν και άλλες χώρες, πλούσιες ή πολυπληθείς, που επίσης δεν φτάνουν τα συνιστώμενα επίπεδα:

Κατάρ: 4.158 βήματα

Βραζιλία: 4.289 βήματα

Ινδία: 4.297 βήματα

Αίγυπτος: 4.315 βήματα

Τέλος, ακόμα και η Ελλάδα, παρότι έχει παράδοση στον μεσογειακό τρόπο ζωής και στη βόλτα, εμφανίζεται χαμηλά με 4.350 βήματα την ημέρα.

Συνολικά, οι χώρες που βρίσκονται κάτω από τα 5.000 βήματα καθημερινά είναι εκείνες όπου το περπάτημα φαίνεται να έχει περιοριστεί αισθητά, κυρίως λόγω κλίματος, αστικού σχεδιασμού και πολιτιστικών συνηθειών.