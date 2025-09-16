Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε τις χώρες όπου το «περπάτημα» μοιάζει να έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα, τότε η εικόνα είναι ξεκάθαρη:

Πρώτη στη λίστα είναι η Ινδονησία, με μόλις 3.531 βήματα την ημέρα κατά μέσο όρο, δείχνοντας πως οι πολίτες της απέχουν πολύ από τον στόχο των 10.000 βημάτων που θεωρείται ιδανικός για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

 

Σχετικά χαμηλά βρίσκονται επίσης χώρες της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας:

  • Σαουδική Αραβία: 3.807 βήματα
  • Μαλαισία: 3.963 βήματα
  • Φιλιππίνες: 4.008 βήματα
  • Νότια Αφρική: 4.105 βήματα

Ακολουθούν και άλλες χώρες, πλούσιες ή πολυπληθείς, που επίσης δεν φτάνουν τα συνιστώμενα επίπεδα:

  • Κατάρ: 4.158 βήματα
  • Βραζιλία: 4.289 βήματα
  • Ινδία: 4.297 βήματα
  • Αίγυπτος: 4.315 βήματα

Τέλος, ακόμα και η Ελλάδα, παρότι έχει παράδοση στον μεσογειακό τρόπο ζωής και στη βόλτα, εμφανίζεται χαμηλά με 4.350 βήματα την ημέρα.

Συνολικά, οι χώρες που βρίσκονται κάτω από τα 5.000 βήματα καθημερινά είναι εκείνες όπου το περπάτημα φαίνεται να έχει περιοριστεί αισθητά, κυρίως λόγω κλίματος, αστικού σχεδιασμού και πολιτιστικών συνηθειών.

 

