Αν έπρεπε να ξεχωρίσουμε τις χώρες όπου το «περπάτημα» μοιάζει να έχει σχεδόν εξαφανιστεί από την καθημερινότητα, τότε η εικόνα είναι ξεκάθαρη:
Πρώτη στη λίστα είναι η Ινδονησία, με μόλις 3.531 βήματα την ημέρα κατά μέσο όρο, δείχνοντας πως οι πολίτες της απέχουν πολύ από τον στόχο των 10.000 βημάτων που θεωρείται ιδανικός για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σχετικά χαμηλά βρίσκονται επίσης χώρες της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας:
- Σαουδική Αραβία: 3.807 βήματα
- Μαλαισία: 3.963 βήματα
- Φιλιππίνες: 4.008 βήματα
- Νότια Αφρική: 4.105 βήματα
Ακολουθούν και άλλες χώρες, πλούσιες ή πολυπληθείς, που επίσης δεν φτάνουν τα συνιστώμενα επίπεδα:
- Κατάρ: 4.158 βήματα
- Βραζιλία: 4.289 βήματα
- Ινδία: 4.297 βήματα
- Αίγυπτος: 4.315 βήματα
Τέλος, ακόμα και η Ελλάδα, παρότι έχει παράδοση στον μεσογειακό τρόπο ζωής και στη βόλτα, εμφανίζεται χαμηλά με 4.350 βήματα την ημέρα.
Συνολικά, οι χώρες που βρίσκονται κάτω από τα 5.000 βήματα καθημερινά είναι εκείνες όπου το περπάτημα φαίνεται να έχει περιοριστεί αισθητά, κυρίως λόγω κλίματος, αστικού σχεδιασμού και πολιτιστικών συνηθειών.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
Leave a Reply