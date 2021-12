Το And Just Like That…, η αναβίωση της σειράς φαινόμενο Sex and the City, που διαδραματίζεται έντεκα χρόνια μετά τα γεγονότα του Sex and the City 2, έκανε πρεμιέρα στις 9 Δεκεμβρίου 2021.

Πρόσφατα η Vogue δημοσίευσε ένα κουίζ βασισμένο στους χαρακτήρες της διάσημης τετράδας: είσαι Κάρι που υπεραναλύεις τα πάντα, είσαι πραγματίστρια και φιλόδοξη σαν τη Μιράντα; Μήπως μια σεξουαλική σειρήνα όπως η Σαμάνθα ή μια ταπεινή Σάρλοτ;

Τελικά ποια είστε εσείς; Κάντε το κουίζ για να μάθετε!

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζετε αυτήν τη στιγμή ως γονείς είναι:

Α: Ο έφηβος γιος σας μετατρέπει το κάποτε άνετο διαμέρισμά σας στο Μπρούκλιν σε άντρο του σεξ.

Β: Να πείσετε την κόρη σας που φοράει μόνο σπορ ρούχα να φορέσει ένα φλοράλ φόρεμα Oscar de la Renta.

Γ: Τι παιδιά;

Η ιδέα του 2021 που δυσκολεύομαι περισσότερο να κατανοήσω είναι:

Α: «Κουλτούρα αφύπνισης»

Β: Αυτοφροντίδα

Γ: Απενοχοποίηση του σεξ

Μόλις έκανες έναν νέο καλύτερο φίλο. Είναι:

Α: Ένας διάσημος καθηγητής νομικής που έχει κάποιες σκέψεις για το σύμπλεγμα σας σχετικά με τον ξανθό πρίγκιπα –σωτήρα σας

Β: Μια υπερπροστατευτική, καλοντυμένη και τέλεια μαμά. Βασικά: εσύ!

Γ: Ένα μη δυαδικό queer άτομο που ασχολείται με podcasts με τάση να καπνίζει δημόσια κάνναβη

Η παρέα σας έχασε ένα βασικό μέλος της. Πώς το χειρίζεσαι;

Α: Προσποιήστε περιστασιακά ότι είναι νεκρή

Β: Σηκώνετε απλά τους ώμους

Γ: Στέλνετε μήνυμα «Μου λείπεις» κάθε φορά που περνάτε μπροστά από μαγαζί με επώνυμα εσώρουχα

Για σας ένα καυτό ραντεβού είναι:

Α: Ψιθυρίζοντας γλυκές ανοησίες στο ακουστικό βαρηκοΐας του συζύγου σας

Β: Το ρεσιτάλ πιάνου του παιδιού σας στο Manhattan School of Music

Γ: Ηχογραφήσεις του Todd Rundgren, άγριος σολομός και χορός για δύο στην κουζίνα

Αυτήν τη χρονική στιγμή διασχίζετε το ακόλουθο κοινωνικό ναρκοπέδιο:

Α: Χρησιμοποιημένα προφυλακτικά του γιου σας στο πάτωμα

Β: Η συλλογή σας με πορσελάνινες κούκλες χαλάει

Γ: Instagram

Για να ανακουφιστείτε από το άγχος:

Α: Πίνετε κρασί σε χάρτινα ποτήρια

Β: Πάτε βόλτα το σκύλο σας (που λέγεται Ρίτσαρντ Μπάρτον)

Γ: Ορμάτε στις τηγανητές πατάτες

Πώς εκδηλώνεται η κρίση μέσης ηλικίας του συζύγου σας;

Α: Σεξουαλική απάθεια

Β: Skateboarding

C: Peloton, δηλαδή αγώνες ποδηλασίας δρόμου

Ποια τολμηρή τάση ασπάζεσαι τώρα;

Α: Φυσικά γκρίζα μαλλιά à la Maye Musk

Β: Γεύμα – εισπνοή και εκπνοή γιόγκα – επίσκεψη σε μπαράκια στο κέντρο της πόλης

Γ: Μοντέρνα τσαντάκια

Η προαιώνια εχθρός σας είναι:

Α.: Κοινωνική αδικία

Β: Ρόουζ Γκόλντενμπλατ (η κόρη της Σάρλοτ)

Γ: Σαμάνθα Τζόουνς

Αμέσως μετά από ένα θάνατο, η πρώτη σας παρόρμηση είναι να:

Α: Φτιάξετε καφέ

Β: Φτιάξετε καφέ για τον εαυτό σας

Γ: Φτιάξετε μαρτίνι

Έτοιμες για τα αποτελέσματα;

Εάν έχετε ως επί το πλείστον Α: Είστε Μιράντα

Είστε μια αγορομαμά που ακούει κρατικό ραδιόφωνο και προσπαθεί να αφυπνιστεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Αγαπάτε το να μεγαλώνετε και αναζητάτε ένα είδος ολοκλήρωσης που να είναι πραγματικά βαθιά. Δε σας ενδιαφέρει απλώς να επιστρέψετε στα θρανία για να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας λαμβάνοντας ένα πτυχίο στις ανθρωπιστικές σπουδές και να είστε εκείνη η φίλη που πάντα είναι εκεί όταν την χρειάζονται.

Ωστόσο, αν είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας θα πρέπει να παραδεχτείτε πως η συνήθειά σας να πίνετε ένα ποτηράκι με το πρωινό είναι κάπως ανησυχητική.

Έχετε να κάνετε σεξ με τον άντρα σας μήνες, μπορεί και χρόνο, και ένα μη-δυαδικό queer άτομο που αγαπά να καπνίσει κάνναβη δημόσια σας αναστατώνει -με την καλή έννοια.

Κυρίως Β’: Είστε Σάρλοτ

Συγχαρητήρια: Παντρευτήκατε έναν πετυχημένο δικηγόρο, είστε μαμά δύο όμορφων κοριτσιών και ζείτε σε ένα κλασικό εξάρι στο Upper East Side. Και τώρα τι; Περισσότερη αγωνία και τρέξιμο!

Διοχετεύετε την ενέργεια που κάποτε είχατε για τον προγραμματισμό του γάμου και την καριέρα σας ως γκαλερίστα τέχνης σε θέματα ανατροφής παιδιών. Καλλωπίζετε τα παιδιά σας για να γίνουν εκπαιδευμένοι πιανίστες συναυλιών και, πιθανότατα σύντομα, να αποφοιτήσουν από ένα εξαιρετικό πανεπιστήμιο τύπου Yale.

Ανεξάρτητα από το πόσο χρονών είστε , εξακολουθείτε να δείχνετε καθαρά τα αισθήματά σας, να παλεύετε με την ανασφάλεια και να θέλετε να ανήκετε στις πιο cool κλίκες. Ίσως να πρέπει να σκεφτείτε να αφιερώσετε μια ολόκληρη Κυριακή μόνο για να φροντίσετε τον εαυτό σας.

Κυρίως Γ: Είστε Κάρι

Είστε εμβληματική αρθρογράφος κλασικών, έντυπων εφημερίδων που παλεύει με το νέο ψηφιακό τοπίο — και τη νέα πραγματικότητα της χηρείας. Πώς βγαίνει η απόλυτη single, τώρα, στα 50 της;

Τι στο διάολο είναι το TikTok; Δεν έχετε ιδέα, αλλά θα το ρίχνετε στα σκληρά κοκτέιλ, θα φοράτε τα αστραφτερά σας παπούτσια και θα προσπαθείτε να τα καταλάβετε όλα στο Substack, τη νέα δικτυακή πλατφόρμα για δημοσιογράφους.

N/A: Είστε Σαμάνθα

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν σας αγγίζει, πιθανότατα έχετε φύγει από αυτή την ομάδα φίλων για Λονδίνο, και δε θα επιστρέψετε ποτέ.