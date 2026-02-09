Η περιέργεια για το άγνωστο και η ανάγκη μας να προβλέψουμε το μέλλον απέκτησαν πρόσφατα μια μάλλον ιδιόρρυθμη οικονομική διάσταση. Στην πλατφόρμα Polymarket καταγράφεται μια ασυνήθιστη κινητικότητα καθώς χρήστες από όλο τον κόσμο επενδύουν σε ένα ερώτημα που μέχρι τώρα ανήκε αποκλειστικά στη σφαίρα της θεολογίας. Το στοίχημα για το αν η Δευτέρα Παρουσία θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2026, συγκεκριμένα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 23:59, έχει συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό του 1 εκατομμυρίου δολαρίων αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη τάση για ρίσκο δεν έχει όρια.

Οι αγορές πρόβλεψης λειτουργούν με έναν τρόπο που θυμίζει έντονα χρηματιστήριο αξιών αφού η τιμή κάθε επιλογής ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με τις πιθανότητες που δίνει το κοινό στο εκάστοτε σενάριο. Στην προκειμένη περίπτωση το κόστος για το “ναι” παραμένει εξαιρετικά χαμηλό ενώ το “όχι” πωλείται ακριβά υποδηλώνοντας ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες παραμένουν ρεαλιστές παρά το ενδιαφέρον τους για το θέμα. Είναι μια διαδικασία όπου η συλλογική εκτίμηση μεταφράζεται σε δολάρια και σεντς δημιουργώντας έναν παράδοξο δείκτη πιθανότητας για ένα γεγονός που από τη φύση του θεωρείται απρόβλεπτο.

Η πρακτική αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα διδάσκουν τα ιερά κείμενα καθώς η Βίβλος αναφέρει ρητά πως κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει την ημέρα ή την ώρα της επιστροφής του Ιησού Χριστού. Παρά την ύπαρξη αναφορών για σημάδια και προφητείες η ουσία παραμένει στο μυστήριο και στην πίστη και όχι σε χρονοδιαγράμματα και ψηφιακά πονταρίσματα. Η προσπάθεια να μπει μια ημερομηνία λήξης στον κόσμο μέσα από μια οθόνη υπολογιστή δείχνει ίσως την ανάγκη μας να ελέγξουμε το μεταφυσικό και μάλιστα με εργαλεία της καθημερινότητας.