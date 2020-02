Η εξέλιξη της τηλεόρασης είναι σύμφυτη με την πρόοδο μας κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Η «περίεργη» εφεύρεση που ξεκίνησε να μπαίνει δειλά – δειλά στα δυτικά σπίτια στις αρχές της δεκαετίας του 1930 σήμανε μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια και στα 50s κάθε αμερικανικό σπίτι είχε και από μία τηλεόραση, ενώ στη χώρα μας την γνωρίσαμε στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Μάλιστα, στη δεκαετία του ’80 δεν υπήρχε ελληνικό νοικοκυριό που να μην είχε κι από ένα «χαζοκούτι» όπως συνήθιζαν να την αποκαλούν με περιπαικτικό ύφος οι πιο «παλιοί». Στα χρόνια που ακολούθησαν βέβαια η τηλεόραση μεταμορφώθηκε από ένα «χαζοκούτι» σε μια εξελιγμένη smart συσκευή υψηλής τεχνολογίας, η οποία πλέον στις μέρες μας μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να προβάλλει απλώς το δελτίο ειδήσεων των 20:00.

Όμως η τηλεόραση δεν έγινε μόνο πιο έξυπνη, αλλά στο πέρασμα των ετών έγινε και πιο καλαίσθητη. Από ένα ογκώδες τετραγωνισμένο και βαρύ «αδιάφορο» αντικείμενο, η τηλεόραση τα τελευταία χρόνια άρχισε να φλερτάρει με το ωραίο και την καλαισθησία. Οι σύγχρονες τηλεοράσεις κατασκευάζονται από premium υλικά, διαθέτουν λεπτά (έως ανύπαρκτα) bezels και είναι σαφώς πιο ελκυστικές στο μάτι… Παρόλα αυτά, το 2017 η Samsung προχώρησε ένα βήμα παραπέρα παρουσιάζοντας την The Frame, μία state-of-the art TV, η οποία ήρθε να επανακαθορίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την συγκεκριμένη συσκευή μέσα στο χώρο του σπιτιού μας… Η The Frame δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική συσκευή εμπλουτισμένη με smart λειτουργίες, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ένα high-tech έργο τέχνης, ένα πραγματικό τεχνολογικό κομψοτέχνημα. Στο πλαίσιο του Samsung European Forum 2020 που έλαβε χώρα στη Μάλτα (περισσότερα για αυτό το μοναδικό event μπορείτε να μάθετε εδώ) είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις νέες Frame, αλλά και τις τηλεοράσεις Serif, οι οποίες ανήκουν στη Lifestyle σειρά της κορεατικής εταιρείας. Στο κείμενο που ακολουθεί πρόκειται να εστιάσουμε στο πως μία Lifestyle TV της Samsung δύναται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα στη διακόσμηση του προσωπικού μας χώρου.

Αναπόσπαστο κομμάτι στην αισθητική του σπιτιού….

To σπίτι μας είναι το «καταφύγιο» μας, ο χώρος που μπορούμε να βρούμε την απαραίτητη γαλήνη ύστερα από μία κουραστική και γεμάτη στρες μέρα στη δουλειά, αλλά και ο χώρος όπου μπορούμε να κάνουμε όνειρα και να γευτούμε λίγες προσωπικές στιγμές αγάπης και θαλπωρής. Σε κάθε δωμάτιο, από το σαλόνι μέχρι την κρεβατοκάμαρα μας αρέσει να βάζουμε τη δική μας προσωπική πινελιά, βγάζοντας προς τα έξω μια σειρά από στοιχεία του χαρακτήρα μας. Ακόμη περισσότερο όμως το σπίτι μας πέρα από την έκφραση του προσωπικού μας γούστου, θα πρέπει να είναι λειτουργικό και να καλύπτει τα ενδιαφέροντα μας. Αδιαμφισβήτητα, κάθε σπιθαμή του, κάθε αντικείμενο (από ένα απλό έπιπλο ή ένα φωτιστικό μέχρι έναν εικαστικό πίνακα και μια ηλεκτρική συσκευή) όλα γίνονται μέρος ενός ευρύτερου αισθητικού συνόλου και διακριτού στυλ. Για αυτό λοιπόν και η τηλεόραση δεν θα μπορούσε να μην αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής αισθητικής του σπιτιού. Αύτη ήταν και η φιλοσοφία, η οποία αποτέλεσε την «πρώτη ύλη» για να γεννηθεί η ιδέα της The Frame, καθώς το σχεδιαστικό team της Samsung προχώρησε στον επαναστατικό σχεδιασμό ενός προϊόντος που δεν «ζωντανεύει» μόνο όταν ο χρήστης την ενεργοποιεί από το remote control, αλλά λειτουργεί ως ένα σημείο στο σπίτι που μας δίνει έμπνευση και θετικά vibes.

Η The Frame μπορεί να δώσει «ζωή» σε οποιονδήποτε τοίχο και εάν τοποθετηθεί, ενώ μάλιστα όταν τεθεί εκτός λειτουργίας μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν πανέμορφο πίνακα (art mode). Χωρίς ενοχλητικά καλώδια (βασίζεται στην τεχνολογία Invisible Connection cable, όπου ουσιαστικά επιτρέπει οι διάφορες θύρες να βρίσκονται μακριά από το main frame), με απαράμιλλα γοητευτική αισθητική που της επιτρέπει να «αναμειχθεί» αρμονικά σε κάθε ντεκόρ και με εκατοντάδες διαφορετικές επιλογές μέσω του Art Store (θα βρείτε πολλά έργα από μουσεία και γκαλερί, αλλά και από διάφορους αναγνωρισμένους καλλιτέχνες), η The Frame αλλάζει πλήρως την οπτική με την οποία αντιλαμβανόμαστε την τηλεόραση μέσα στο χώρο. Επιπλέον, η εντυπωσιακά ρεαλιστική ποιότητα εικόνας μέσω του υπερσύγχρονου QLED panel της αποδεικνύει ότι η Samsung δεν έκανε καμία περικοπή στην ποιότητα, ενώ προσφέροντας τη δυνατότητα για customization ανάλογα με το προσωπικό γούστο του χρήστη της, η The Frame αναμφίβολα είναι η επιτομή της σύγχρονης hi-tech αισθητικής.

Και οι ευχάριστες εκπλήξεις βέβαια δεν σταματούν εδώ, καθώς η The Frame διαθέτει ειδικούς σένσορες που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος, ορίζοντας ουσιαστικά τα settings της που σχετίζονται με τη φωτεινότητα, το χρώμα και το tone και κάνοντας παράλληλα οικονομία στην ενέργεια όταν δεν υπάρχει η φυσική παρουσία σας στον χώρο. Επιπλέον, μια Frame μπορεί να συμπληρωθεί με φυσικά υλικά, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με το ντεκόρ του εκάστοτε σπιτιού. H δε εναλλαγή ανάμεσα στο art και στο entertainment mode γίνεται με απίστευτα «smooth» τρόπο και με το πάτημα ενός ειδικού Art Button που βρίσκεται στο remote. Τέλος, το εύχρηστο User Interface δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της να αναζητήσει το έργο τέχνης με το οποίο επιθυμεί να εμπλουτίσει το Art Mode της τηλεόρασης του, με ένα menu που διακρίνεται για την μινιμαλιστική του προσέγγιση. Χωρίς αμφιβολία, η The Frame ενσωματώνει δεκαετίες τεχνολογικής εξέλιξης και φέρνει στο επίκεντρο μια τηλεόραση τελείως διαφορετική από ότι έχουμε συνηθίσει. Όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο του Samsung European Forum 2020, η κορεατική εταιρεία θα ενδυναμώσει την προϊοντική γκάμα της με δύο ακόμη μοντέλα μεγέθους 32 και 75 ιντσών, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα μοντέλα των 43, 55 και 65 ιντσών που ήδη κυκλοφορούν.

Για τους χρήστες βέβαια που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό από την Frame, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνουν του artistic high-tech χαρακτήρα που εκφράζει το tech κομψοτέχνημα της Samsung, υπάρχει και η λύση της The Serif. Η εν λόγω πρόταση της Samsung διακρίνεται για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό και την ξεχωριστή αισθητική που την καθιστά ουσιαστικά ένα ακόμη «έπιπλο» στον προσωπικό μας χώρο. Οι σοφιστικέ σχεδιαστικές γραμμές και το μεταλλικό stand, στο οποίο μπορείτε να την τοποθετήσετε μπορούν να χαρίσουν έναν πιο εναλλακτικό χαρακτήρα στον προσωπικό σας χώρο. Επιπλέον, η The Serif πέραν των ανεπτυγμένων features υψηλής τεχνολογίας που προσφέρει δύναται να αποτελέσει μια ιδιαιτέρως τολμηρή πρόταση για εκείνους που θέλουν να κοσμήσουν οποιοδήποτε χώρο του σπιτιού με μια TV που δημιουργήθηκε για να ξεχωρίζει και να τραβάει τα βλέμματα. Άλλωστε, μόνο τυχαία δεν είναι η βράβευση της από τα Βραβεία Design International Forum (iF) για το καινοτόμο design της. Σύμφωνα με τα όσα μας ανακοίνωσε η Samsung στο European Forum, η The Serif για τη χρονιά που διανύουμε θα διατίθεται στις 43, 49 και 55 ίντσες, σε δύο χρώματα (Cloud White και Cotton Blue).

Magic is when Tech meets Art…

Όταν η τέχνη συναντάει την τεχνολογία μόνο πραγματική «μαγεία» μπορεί να συμβεί! Η Samsung γνωρίζει πώς να πειραματίζεται και να δίνει πνοή σε καινοτόμα concepts που δεν γνωρίζουν όρια και περιορισμούς, διαθέτοντας παράλληλα τον χαρακτήρα του «ασυμβίβαστου» και του «τολμηρού». Τόσο η The Frame όσο και η The Serif, αποτελούν δύο πρωτοποριακές προσεγγίσεις που έχουν ως αποστολή να κάνουν τη ζωή μας όχι μόνο πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική, αλλά συγχρόνως και πιο καλαίσθητη. Νομίζουμε ότι και οι δύο λύσεις αποτελούν το καλύτερο «δώρο» που μπορεί κάποιος να κάνει σε ένα σύγχρονο και μοντέρνο σπίτι. Αν μη τι άλλο, το αξίζουν!