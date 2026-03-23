Η 25η Μαρτίου χωρίς μπακαλιάρο σκορδαλιά δεν γίνεται. Είναι από εκείνες τις γευστικές παραδόσεις που κουβαλούν μνήμη, οικογένεια και… πολύ σκόρδο. Αν λοιπόν φέτος δεν θέλεις να μπεις στη διαδικασία τηγανιού στο σπίτι, υπάρχουν στέκια στην Αθήνα που ξέρουν ακριβώς πώς να το κάνουν σωστά. Από την αυθεντική ταβέρνα μέχρι πιο σύγχρονες προτάσεις, ξεχώρισα 5 επιλογές που αξίζουν πραγματικά την έξοδο.

Σαΐτα — Η κλασική αξία στην Πλάκα

Αν θέλεις ατμόσφαιρα παλιάς Αθήνας, η Σαΐτα είναι σχεδόν τελετουργία. Με ιστορία από τη δεκαετία του ’70, σερβίρει μπακαλιάρο σε μεγάλα, αφράτα κομμάτια, τηγανισμένο σε κουρκούτι μπίρας που χαρίζει τραγανή υφή χωρίς βαριά αίσθηση. Η πατατένια σκορδαλιά με ελαιόλαδο και μαϊντανό συμπληρώνει ιδανικά το πιάτο, ενώ η τοποθεσία στην καρδιά της Πλάκας δίνει αυτό το εορταστικό κάτι που ταιριάζει απόλυτα στην ημέρα.

Ο Μόσχος — Το προσκύνημα του μπακαλιάρου

Στον Ταύρο υπάρχει ένα μέρος που για πολλούς είναι συνώνυμο της 25ης Μαρτίου. Ο Μόσχος φημίζεται για τον παστό μπακαλιάρο του, τηγανισμένο απλά με αλεύρι, χωρίς κουρκούτι, με αποτέλεσμα ζουμερή σάρκα και τραγανή κρούστα. Η βελούδινη σκορδαλιά και οι τηγανητές πατάτες ολοκληρώνουν μια εμπειρία που θυμίζει αυθεντική γειτονιά παλιάς Ελλάδας.

Ο Μάνθος — Γεύση παλιάς γειτονιάς στα Πετράλωνα

Περσέως & Σκαμβονιδών, Πετράλωνα, τηλ. 210 3472635.

Μικρός, αυθεντικός και γεμάτος χαρακτήρα, ο Μάνθος είναι από εκείνα τα μαγαζιά που μοιάζουν να έχουν μείνει στον χρόνο. Ο μπακαλιάρος του, τηγανισμένος με αλεύρι και καλό ελαιόλαδο, έχει λεπτή χρυσαφένια κρούστα και λευκή, ζουμερή σάρκα, ενώ η χειροποίητη σκορδαλιά πατάτας δίνει την απαραίτητη ένταση. Είναι ιδανική επιλογή αν θέλεις κάτι ανεπιτήδευτο αλλά πραγματικά ποιοτικό.

Θαλασσινός — Νησιώτικη αίσθηση μέσα στην πόλη

Στις Τζιτζιφιές, ο Θαλασσινός συνδυάζει όμορφο περιβάλλον με δυνατή κουζίνα. Ο μπακαλιάρος εδώ σερβίρεται σε διαφορετικές εκδοχές, με ιδιαίτερο highlight την καρυδοσκορδαλιά, που δεν συναντάς συχνά. Ο χώρος θυμίζει νησί και κάνει το γεύμα να μοιάζει με μικρή απόδραση, ακόμη κι αν βρίσκεσαι στην Αθήνα.

Λελούδας — Ο θρύλος του τηγανιού

Σαλαμινίας 8-10, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210-34.64.167

Για πολλούς, ο Λελούδας είναι απλώς… ο μπακαλιάρος. Σε μια ταβέρνα που έχει μείνει αυθεντική μέσα στα χρόνια, σερβίρεται σε παχουλά κομμάτια χωρίς κουρκούτι, με δυνατή, ψωμένια σκορδαλιά από προζυμένιο ψωμί. Είναι η επιλογή για όσους θέλουν παραδοσιακή εμπειρία χωρίς φιοριτούρες, με έμφαση στη σωστή πρώτη ύλη και στο καλό τηγάνι.

Τέλος, η 25η Μαρτίου είναι από τις λίγες γιορτές που η παράδοση περνάει κατευθείαν στο πιάτο. Είτε επιλέξεις ιστορική ταβέρνα είτε πιο σύγχρονο στέκι, το μυστικό παραμένει το ίδιο. Καλός μπακαλιάρος, σωστό τηγάνι και σκορδαλιά που δεν φοβάται το σκόρδο.