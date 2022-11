Η Praktiker Hellas, το No. 1 ελληνικό δίκτυο καταστημάτων Home Improvement & DIY, τηρώντας την περιβαλλοντική της υπόσχεση ανέλαβε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία πράσινων χώρων, λαχανόκηπων και παρτεριών, στις σχολικές αυλές επτά Δημόσιων Σχολείων του Δήμου Αθηναίων. To πρόγραμμα Kiddos Kipos – The school project είναι μια πρωτοβουλία με βιώσιμο χαρακτήρα που στόχο έχει να εμφυσήσει την οικολογική συνείδηση στη νέα γενιά, αλλά και να μετατρέψει τους προαύλιους χώρους των σχολείων σε μικρούς πνεύμονες πρασίνου για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.

To «Kiddos Kipos – The school project» δημιουργήθηκε από την Praktiker Hellas και τους ανθρώπους της, προσδοκώντας να φέρει πιο κοντά στο πράσινο τους μικρούς μαθητές, μέσα από τα σχολεία τους. Είναι ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο ευρύτερο Πρόγραμμα Βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής υπόσχεσης της Praktiker Hellas, «Το ΣΠΙΤΙ μας αλλάζει την ΠΟΛΗ», στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που κάνουν τις πόλεις μας πιο πράσινες. Η Praktiker συμβάλλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των μικρών μας φίλων είτε με επισκέψεις της ομάδας «Kipos Experts» στον δικό τους χώρο, είτε φιλοξενώντας τους στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο «Urban Kipos» στο Praktiker Παλλήνης.

Το βάπτισμα του πυρός έγινε με το 8ο & 106ο Δημοτικό Σχολείο και ακολούθησαν τα 70ο, 27ο & 30ο, 100ο, 25ο & 174ο, 64ο Δημοτικό & 85ο Νηπιαγωγείο, καθώς και τα 118ο & 131ο Νηπιαγωγεία Αθηνών. Περισσότερες από 1.680 παιδικές φωνές και χαμόγελα πλαισίωσαν τις δράσεις φύτευσης, μικροί και μεγάλοι ήρθαν πιο κοντά στη φύση και έμαθαν την αξία δημιουργίας πράσινου χώρου σε κάθε περιβάλλον. Τα παιδιά έγιναν κοινωνοί μιας πράσινης δράσης με προστιθέμενη αξία για την καθημερινότητά τους και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη χαρά και τα οφέλη της κηπουρικής. Η παρέμβαση ενισχύθηκε με εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθώς τα παιδιά γνώρισαν διάφορα είδη λουλουδιών, τεχνικές καλλιέργειας και έμαθαν περισσότερα για το ρόλο και τη σημασία των φυτών στο περιβάλλον μας.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου, οι Kipos Experts της Praktiker υλοποίησαν εργασίες καθαρισμού, φύτευσης και δημιουργίας λαχανόκηπου -με λαχανικά και αρωματικά φυτά- καθώς και τοποθέτησης αυτόματου ποτίσματος. Φυτεύτηκαν περισσότερα από 750 φυτά, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 5.300 λίτρα φυτοχώματος και τοποθετήθηκαν από δύο προγραμματιστές ποτίσματος σε κάθε σχολείο. Παράλληλα με τις επίγειες φυτεύσεις, συνολικά 30 ζαρντινιέρες και γλάστρες

βρήκαν τη θέση του στα προαύλια και αποτελούν πλέον την πράσινη πινελιά στην καθημερινότητα των επτά δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

Η Praktiker Hellas, τηρώντας την Περιβαλλοντική της Υπόσχεση, δεσμεύεται να φροντίζει έμπρακτα για την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων προάγοντας την υιοθέτηση μιας πράσινης, βιώσιμης κουλτούρας. Συνεισφέρει στην εκπαίδευση της νέας γενιάς με τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε κάθε σπίτι να έχει έναν μικρό ή μεγάλο κηπουρό που φροντίζει για το πράσινο της πόλης μας.