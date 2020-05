Το Professional Certificate in Google Advertising ξεκινά στις 15 Ioυνίου σε virtual class!

Η KnowCrunch παρουσιάζει για 2η χρονιά το πληρέστερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για Google Advertising διάρκειας 40 ωρών σε virtual class. Το Professional Certificate in Google Advertising είναι διαθέσιμο για στελέχη, επαγγελματίες και φοιτητές σε όλη την Ελλάδα και θα ξεκινήσει στις 15 Ioυνίου 2020 σε virtual class, με εισηγητές τους πιο έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς, σε συνεργασία με το Deree – The American College of Greece.

To καλύτερο live webinar course

Η εκπαίδευση στη KnowCrunch προσαρμόζεται στις νέες έκτακτες συνθήκες! Έτσι στις

15/6 θα ξεκινήσει το Professional Certificate in Google Advertising με live webinar σε σύγχρονη virtual πλατφόρμας που χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν θα έχουν τις παρακάτω παροχές εντελώς δωρεάν:

Προσωπική παρακολούθηση μέσω live webinar, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπου οι instructors εκπαιδεύουν ενώ ταυτόχρονα απαντούν σε απορίες, με 2way video & audio conference.

Προσωπική πρόσβαση στην ύλη και bonus files του course, η οποία ανανεώνεται συνεχώς.

Προσωπική πρόσβαση σε Facebook Group όπου βρίσκονται συνεχώς οι instructors για να λύνουν απορίες.

Στο Professional Certificate in Google Advertising θα μάθετε να:

Δημιουργείτε λογαριασμούς Google Advertising

Χρησιμοποιείτε Search Ads με σωστά Keywords

Βελτιώνετε το Quality Score των διαφημίσεών σας

Χρησιμοποιείτε Goals και Conversion Tracking

Δημιουργείτε Display Ads

Χειρίζεστε άψογα YouTube ads, Gmail ads & Shopping Ads

Κάνετε Conversion Rate Optimization και Performance Marketing

Δημιουργείτε αναλυτικό Google Advertising Report

Το Professional Certificate in Google Advertising απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν να δημιουργούν άριστες καμπάνιες στη Google για τα προϊόντα τους ή για πελάτες τους. Συγκεκριμένα σε επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν στο επάγγελμά τους ή να βρουν νέους πελάτες, σε στελέχη που θέλουν να εξελιχτούν στην εργασία τους και σε φοιτητές που ψάχνουν άμεσα εργασία. Ειδικά στους ανέργους δίνει ένα πανίσχυρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς οι απόφοιτοι της KnowCrunch προτιμώνται από την αγορά και έχουν 80%-100% απορρόφηση εργασίας ενώ οι instructors ασχολούνται με τον καθένα προσωπικά με τον καθένα προσωπικά για την εξασφάλιση εργασίας ή συνεργασιών.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος των 40 ωρών είναι:

Start a Google Advertising Manager Account

Connect with Google Analytics

Research Keywords for Google Search Ads

Google Search Advertising

Google Display Network Advertising (G.D.N)

YouTube Advertising

Gmail Advertising

Google Shopping Advertising

Run Remarketing Campaigns

Monitor Results & Reporting

Η τιμή παρακολούθησης είναι 550€. Υπάρχει ειδική τιμή 450€ για φοιτητές, ανέργους και group εταιρειών. Κλείστε εγκαίρως την συμμετοχή σας στο course, πριν εξαντληθούν οι θέσεις.

Ποιοι είναι οι φορείς;

Η KNOWCRUNCH είναι ένας διεθνής οργανισμός που παρέχει υψηλού επιπέδου in-class, live webinar & video-on-demand courses με έμφαση σε θέματα business, marketing & digital marketing.

Το Deree – The American College of Greece είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο ιδιωτικό αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ευρώπη, αναγνωρισμένο από τη New England Association of Schools and Colleges (NEASC), με περισσότερους από 2.800 σπουδαστές από 54 χώρες και περισσότερους από 50.000 απόφοιτους που ζουν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο.