Με την επιστροφή της στο MWC 2026, η Xiaomi, παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία και την τεχνολογία, συνεχίζει να παρουσιάζει το έξυπνο οικοσύστημα “Human × Car × Home” που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας τον βαθύ τρόπο με τον οποίο αυτή ενσωματώνεται σε πραγματικές καταστάσεις, σε μεγάλη κλίμακα. Με αυτό το οικοσύστημα, η Xiaomi επιδεικνύει τη μετάβασή της από την κονσεπτική καινοτομία στην πρακτική εφαρμογή, μεταφέροντας την τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τη ψηφιακή διεπαφή, στον καθημερινό φυσικό κόσμο.

«Στη Xiaomi, η τεχνητή νοημοσύνη έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή», δήλωσε ο Angus Ng, Director of Communications της Xiaomi International. «Μέσω του έξυπνου οικοσυστήματος Human x Car × Home που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνουμε τη νοημοσύνη, πέρα από την οθόνη, και στην καθημερινή ζωή. Αυτό σηματοδοτεί το πρώτο βήμα της Xiaomi προς την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο, όπου η τεχνολογία γίνεται πιο αντιληπτική, πιο συνδεδεμένη και ενσωματώνεται απρόσκοπτα στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, κινούνται και αλληλεπιδρούν».

Στην MWC 2026, η Xiaomi παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που δίνει ζωή σε αυτό το οικοσύστημα, με επικεφαλής τη σειρά Xiaomi 17 και το Leica Leitzphone, τα οποία τροφοδοτούνται από τη Xiaomi και αντικατοπτρίζουν τη βαθιά συνεργασία με την Leica στον τομέα της απεικόνισης και του σχεδιασμού. Το οικοσύστημα επεκτείνεται περαιτέρω μέσω των τελευταίων συσκευών AIoT της Xiaomi, της σειράς Xiaomi Electric Scooter 6 και μιας πλήρους γκάμας έξυπνων οικιακών συσκευών Mijia. Στον τομέα της κινητικότητας, η Xiaomi υπογραμμίζει τις αυξανόμενες φιλοδοξίες της στον τομέα των έξυπνων μεταφορών με το Xiaomi SU7 Ultra, παράλληλα με το προοδευτικό Xiaomi Vision GT, προσφέροντας μια γεύση από το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το πρώτο βήμα της τεχνητής νοημοσύνης: Από τις οθόνες στον φυσικό κόσμο

Στην MWC, η Xiaomi παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, από την ψηφιακή βοήθεια στην πραγματική νοημοσύνη. Αντί να παραμείνει περιορισμένη σε μεμονωμένες λειτουργίες ή αλληλεπιδράσεις στην οθόνη, η Xiaomi επιταχύνει την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικά περιβάλλοντα, σε όλο το έξυπνο οικοσύστημα “Human × Car × Home”, φέρνοντας τη νοημοσύνη πιο κοντά στην καθημερινή ζωή.

Ένα σημαντικό ορόσημο σε αυτό το ταξίδι είναι το Xiaomi Miloco (Xiaomi Local Copilot), ένα σημαντικό βήμα προς την ευφυή νοημοσύνη της έξυπνης διαβίωσης και η πρώτη εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο, του αυτο-αναπτυγμένου βασικού μοντέλου της Xiaomi, του Xiaomi MiMo. Ως πρώτη εξερεύνηση στον κλάδο της ευφυΐας ολόκληρου του σπιτιού που βασίζεται σε μεγάλα μοντέλα, το Xiaomi Miloco αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση, από τις έξυπνες λειτουργίες σε επίπεδο συσκευής προς τη νοημοσύνη σε επίπεδο συστήματος, σε όλο το σπίτι.

Το Xiaomi Miloco ενσωματώνει προηγμένη λογική μεγάλου μοντέλου με πολυτροπική αντίληψη και ανάλυση δεδομένων, επιτρέποντας στις συσκευές να ερμηνεύουν και να ανταποκρίνονται έξυπνα σε πραγματικές συνθήκες, μέσω της όρασης και της πολυτροπικής νοημοσύνης. Η συνεργατική αρχιτεκτονική edge-cloud υποστηρίζει απρόσκοπτα την επεξεργασία δεδομένων στη συσκευή, διατηρώντας τα ευαίσθητα δεδομένα τοπικά για να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστών.

Μαθαίνοντας από τη συμπεριφορά των χρηστών σε διάφορα οικιακά σενάρια, το Xiaomi Miloco μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τον φωτισμό, με βάση δραστηριότητες, όπως η τηλεόραση, η ανάγνωση ή η χρήση smartphone, να ανιχνεύει προληπτικά την ακαταστασία στο σπίτι και να δίνει εντολή στη σκούπα-ρομποτ να καθαρίσει, καθώς και να ρυθμίζει δυναμικά τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, αναγνωρίζοντας τις καταστάσεις ύπνου και τις συνθήκες άνεσης. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αλληλεπιδρούν με το σύστημα μέσω φυσικής συνομιλίας, επιτρέποντας σύνθετες εργασίες έξυπνου σπιτιού και δημιουργική αυτοματοποίηση, μέσω της λογικής της τεχνητής νοημοσύνης αντί για χειροκίνητη ρύθμιση κανόνων.

Πέρα από τις απαντήσεις μιας μεμονωμένης συσκευής, το Xiaomi Miloco επιτρέπει πιο εξελιγμένη, δια-συσκευική νοημοσύνη. Μπορεί να συμπεράνει το συναισθηματικό πλαίσιο για να αναπαράγει την κατάλληλη μουσική μέσω έξυπνων ηχείων, να συντονίζει τα χρώματα του φωτισμού σε όλο το σπίτι ώστε να ταιριάζουν με τη διάθεση ή τις σκηνές, και ακόμη και να προσαρμόζει τον φωτισμό με βάση οπτικά στοιχεία στο περιβάλλον, όπως το χρώμα των λουλουδιών σε ένα δωμάτιο. Αυτό σηματοδοτεί μια θεμελιώδη μετατόπιση, από την αυτοματοποίηση βάσει κανόνων σε προληπτικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που βασίζονται στη συνομιλία, μετατρέποντας τα έξυπνα σπίτια σε ανταποκρινόμενα περιβάλλοντα διαβίωσης αντί για συλλογές συνδεδεμένων συσκευών.

Πέρα από το σπίτι, η Xiaomi συνεχίζει να επεκτείνει το οικοσύστημα HyperAI, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε smartphone, οχήματα και έξυπνες οικιακές συσκευές. Χάρη στη συνεργασία με το Google Gemini, το Xiaomi HyperAI παρέχει νοημοσύνη σε επίπεδο συστήματος που λειτουργεί με συνέπεια σε όλες τις συσκευές, αντί για αποσπασματικές λειτουργίες σε επίπεδο εφαρμογής. Αυτό το ενοποιημένο επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει πιο φυσικές αλληλεπιδράσεις, πιο έξυπνη εκτέλεση εργασιών και ομαλή συνεργασία μεταξύ συσκευών, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά της έξυπνης εμπειρίας πολλαπλών συσκευών της Xiaomi.

Η Xiaomi παρουσίασε επίσης νέες μορφές αλληλεπίδρασης AI μέσω καινοτόμου σχεδιασμού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της δυναμικής πίσω οθόνης στο τελευταίο Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max. Σχεδιασμένη για να επιτρέπει πιο αντιληπτική και εκφραστική αλληλεπίδραση AI, η πίσω οθόνη υποστηρίζει εξατομικευμένα οπτικά στοιχεία, προεπισκοπήσεις σε πραγματικό χρόνο υψηλής ποιότητας selfie που έχουν τραβηχτεί με την κύρια κάμερα και καθηλωτικά παιχνίδια στο πίσω πλαίσιο. Επεκτείνοντας την αλληλεπίδραση με την τεχνητή νοημοσύνη πέρα από την μπροστινή οθόνη, η Xiaomi επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την τεχνητή νοημοσύνη στις συσκευές τους.





Η Xiaomi συνεργάζεται με τη Leica για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία της κινητής απεικόνισης

Η Xiaomi βρίσκεται σε μια μακροχρόνια πορεία εξερεύνησης της κινητής απεικόνισης, με δέσμευση να προσφέρει εκλεπτυσμένες, επικεντρωμένες στον χρήστη εμπειρίες απεικόνισης. Από την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας με τη Leica το 2022, η Xiaomi συνεχίζει να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τον θρυλικό κατασκευαστή φωτογραφικών μηχανών. Το 2025, οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν μια παγκόσμια αναβάθμιση της στρατηγικής συνεργασίας τους στον τομέα της απεικόνισης, εξελίσσοντας την προσπάθεια, από ένα εξαιρετικά επιτυχημένο πλαίσιο κοινής έρευνας και ανάπτυξης σε ένα νέο μοντέλο στρατηγικής συν-δημιουργίας και σηματοδοτώντας έτσι ένα αποφασιστικό βήμα προς τον επαναπροσδιορισμό του μέλλοντος της κινητής απεικόνισης, μέσω μιας βαθύτερης, ολοκληρωμένης συνεργασίας.

Στην MWC, η Xiaomi παρουσίασε το Xiaomi 17 Ultra για τις παγκόσμιες αγορές, το πρώτο smartphone-ναυαρχίδα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της αναβαθμισμένης συνεργασίας τους. Η συσκευή εισάγει ένα οπτικό σύστημα νέας γενιάς, που περιλαμβάνει έναν νέο αισθητήρα κύριας κάμερας LOFIC 1 ίντσας, καθώς και τον πρώτο οπτικό τηλεφακό με πιστοποίηση Leica APO για κινητή απεικόνιση, προσφέροντας σημαντικές βελτιώσεις στη νυχτερινή φωτογραφία, στην ακρίβεια των λεπτομερειών υψηλής αντίθεσης και στην απόδοση του τηλεφακού.

Παρουσιάστηκε επίσης το Leica Leitzphone με τεχνολογία Xiaomi, που αντιπροσωπεύει το πιο προηγμένο στάδιο συνεργασίας μέχρι σήμερα. Σχεδιασμένη σε άμεση συνεργασία με την ομάδα σχεδιασμού της Leica, η συσκευή αντλεί έμπνευση από τις εμβληματικές κάμερες της σειράς Leica M. Το διχρωμικό πίσω πλαίσιο συνδυάζει φινίρισμα με υφή δέρματος και ματ επιφάνεια, προσφέροντας βελτιωμένη πρόσφυση και ένα διακριτικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από τις κάμερες.

Ενισχύοντας μια νέα φάση των έξυπνων συσκευών, παγκοσμίως

Η Xiaomi παρουσιάζει επίσης το πλήρες χαρτοφυλάκιο των κύριων έξυπνων οικιακών συσκευών της στην παγκόσμια σκηνή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην διεθνή επέκταση της επιχείρησης έξυπνης διαβίωσης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Human × Car × Home», η Xiaomi επιταχύνει την παγκόσμια διάθεση μεγάλων οικιακών συσκευών, όπως κλιματιστικά, ψυγεία και πλυντήρια ρούχων, μετατρέποντάς τις, από παθητικές οικιακές συσκευές σε έξυπνα τερματικά που κατανοούν, προσαρμόζονται και υποστηρίζουν προληπτικά την καθημερινή ζωή.

Σήμερα, οι έξυπνες οικιακές συσκευές της Xiaomi είναι διαθέσιμες σε τέσσερις μεγάλες περιοχές και 14 χώρες, επιτρέποντας σε περισσότερους χρήστες παγκοσμίως να βιώσουν ένα πλήρως διασυνδεδεμένο οικοσύστημα έξυπνης διαβίωσης. Μέσω του συντονισμού μεταξύ συσκευών με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, η Xiaomi προσφέρει μια ενοποιημένη, ανθρωποκεντρική εμπειρία διαβίωσης που βελτιώνει την άνεση, την αποδοτικότητα και τη χρηστικότητα σε όλες τις αγορές.

Δημιουργία ενός πιο υπεύθυνου και αποδοτικού έξυπνου οικοσυστήματος

Η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο και διαρκές μέρος της στρατηγικής “Human x Car x Home” της Xiaomi. Πέρα από την καινοτομία των προϊόντων, η Xiaomi προωθεί τη βιωσιμότητα μέσω της έξυπνης παραγωγής. Η έναρξη λειτουργίας της πρώτης φάσης του εργοστασίου έξυπνων οικιακών συσκευών της Xiaomi στο Γουχάν αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς γίνεται η τρίτη μεγάλης κλίμακας βάση έξυπνης παραγωγής της Xiaomi μετά το εργοστάσιο smartphone και το εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων. Μαζί, αυτές οι εγκαταστάσεις αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που καλύπτει smartphone, έξυπνες οικιακές συσκευές και έξυπνα οχήματα, με την υποστήριξη της αυτοματοποίησης, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτά τα έξυπνα συστήματα παραγωγής ενισχύουν την ικανότητα της Xiaomi να βελτιώνει την αποδοτικότητα των πόρων και να μειώνει τα απόβλητα και την εκπομπή άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα. Η πρόοδος της Xiaomi έχει κερδίσει παγκόσμια αναγνώριση, συμπεριλαμβανομένης της αναβάθμισης της βαθμολογίας MSCI ESG σε «A» και της συμπερίληψης της στη λίστα Forbes 2025 China ESG 50 και στην κατάταξη World’s Best Employers, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Εταιρείας για υπεύθυνη καινοτομία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.