Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία κινητής σχεδιασμένη να απλοποιήσει την καθημερινότητα. Η νέα σειρά Galaxy S έρχεται με σκοπό να διευκολύνει τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και να εμπνεύσει ασφάλεια. Με τη νέα σειρά, το Galaxy AI θα μοιάζει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.
Στις 25 Φεβρουαρίου, η Samsung Electronics θα πραγματοποιήσει το Galaxy Unpacked στο San Francisco, όπου θα αποκαλυφθούν οι νεότερες καινοτομίες Galaxy της Samsung – σηματοδοτώντας τη νέα της φάση στην εποχή του AI, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πιο προσωπικό και προσαρμοστικό χαρακτήρα.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το https://www.samsung.com/gr/unpacked/, Samsung Newsroom και Samsung YouTube channel με ώρα έναρξης Ελλάδας 8 μ.μ.
Μείνετε συντονισμένοι και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο https://www.samsung.com/gr/unpacked/?lang=el_GR&ch=SOCIAL&chd=PR&xd=organic για να λαμβάνετε όλα τα επερχόμενα teasers, trailers, ενημερώσεις και για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια πριν από το Galaxy Unpacked τον Φεβρουάριο 2026.
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
