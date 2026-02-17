Ετοιμαστείτε για μια εμπειρία κινητής σχεδιασμένη να απλοποιήσει την καθημερινότητα. Η νέα σειρά Galaxy S έρχεται με σκοπό να διευκολύνει τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και να εμπνεύσει ασφάλεια. Με τη νέα σειρά, το Galaxy AI θα μοιάζει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Στις 25 Φεβρουαρίου, η Samsung Electronics θα πραγματοποιήσει το Galaxy Unpacked στο San Francisco, όπου θα αποκαλυφθούν οι νεότερες καινοτομίες Galaxy της Samsung – σηματοδοτώντας τη νέα της φάση στην εποχή του AI, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά πιο προσωπικό και προσαρμοστικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από το https://www.samsung.com/gr/unpacked/, Samsung Newsroom και Samsung YouTube channel με ώρα έναρξης Ελλάδας 8 μ.μ.

Μείνετε συντονισμένοι και βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει την εγγραφή σας στο https://www.samsung.com/gr/unpacked/?lang=el_GR&ch=SOCIAL&chd=PR&xd=organic για να λαμβάνετε όλα τα επερχόμενα teasers, trailers, ενημερώσεις και για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αποκλειστικά προνόμια πριν από το Galaxy Unpacked τον Φεβρουάριο 2026.