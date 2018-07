Κάθε δεύτερη ανάσα μας προέρχεται από τους ωκεανούς και η adidas το ξέρει. Θέλοντας να διαδώσει το μήνυμα της προστασίας των ωκεανών που ρυπαίνονται από πλαστικό πραγματοποίησε την Τετάρτη 04 Ιουλίου στο Φάληρο, το πιο δυναμικό running event της χρονιάς με σκοπό να ενώσει όλους τους runners και να δημιουργήσει «κύματα» αλλαγής. Στο «RUN FOR THE OCEANS» | THE EVENT, περισσότεροι από 450 runners αποκάλυψαν την πραγματική δύναμη που έχει το τρέξιμο και διέδωσαν το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος και του πλανήτη.

Με φόντο το γαλάζιο της Αττικής θάλασσας, οι δρομείς έτρεξαν στην παραλιακή ζώνη του Φαλήρου, σε διαδρομή 6 χιλιομέτρων, καταγράφοντας τις επιδόσεις τους στο Runtastic, στο ειδικό group “adidas x Parley Run For the Oceans”. Με πάθος και δυναμισμό, απόλαυσαν μια μοναδική running εμπειρία συμβάλλοντας και οι ίδιοι στην προσπάθεια της adidas για την ενημέρωση και την κοινωνική ευαισθητοποίηση ενάντια στη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικό. Με την ολοκλήρωση του run, φόρεσαν το ειδικό RUN FOR THE OCEANS bracelet, σηματοδοτώντας την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν έμπρακτα και αφοσιωμένα να υπηρετούν τον ανώτερο σκοπό της προστασίας της ζωής.

Κορυφαίοι Έλληνες αθλητές αλλά και ambassadors της adidas συμμετείχαν στο «RUN FOR THE OCEANS» | THE EVENT, μεταδίδοντας τη θετική ενέργεια και το όραμά τους για ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή του Νικόλα Κακλαμανάκη, Χρυσού Ολυμπιονίκη, αθλητή που ζει και ανασαίνει στη θάλασσα, ο οποίος δήλωσε περήφανος για την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία της adidas και της Parley for the Oceans. Ταυτόχρονα, μοιράστηκε το όραμά του για ένα καλύτερο μέλλον και ενέπνευσε ακόμη περισσότερο τους συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι με μικρά βήματα ο καθένας μας, μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε κύματα αλλαγής και έτσι να φέρουμε έναν ωκεανό από ευκαιρίες στη ζωή μας.

Το φυσικό stage στην παραλία του Φαλήρου, ντύθηκε στα χρώματα του ωκεανού και αναδείχθηκε σε σημείο αναφοράς για την παγκόσμια πρωτοβουλία RUN FOR THE OCEANS. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, άλλωστε, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικό αλλά και για τις δράσεις της adidas και της Parley for the Oceans, μέσα από τις επεξηγηματικές κατασκευές. Επιβλητικό ήταν το ειδικό wall όπου οι δρομείς κατέγραψαν τα προσωπικά τους μηνύματα και τον λόγο για τον οποίο συμβάλλουν και οι ίδιοι στην πρωτοβουλία.

Πρωταγωνιστής στο «RUN FOR THE OCEANS» | THE EVENT ήταν το ολοκαίνουριο UltraBOOST Parley Deep Ocean Blue, τo επίσημο running παπούτσι της καμπάνιας adidas x Parley “Run For The Oceans”, για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιούνται περίπου 11 πλαστικά μπουκάλια που συγκεντρώνονται από ακτές και παραλίες. Στο event οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να το ανακαλύψουν από κοντά και να νιώσουν στο πόδι τους πως η κορυφαία τεχνολογία μπορεί να εξυπηρετεί έναν ανώτερο σκοπό. Το νέο UltraBOOST Parley Deep Ocean Blue μπορείς να το κάνεις δικό σου online στο adidas.gr/UltraBOOST, στα adidas Stores και σε επιλεγμένα καταστήματα αθλητικών ειδών.

Η διασκέδαση δεν έλειψε με τους ACE 2 ACE στα decks, να δίνουν συνεχώς ρυθμό και ένταση καθ’ όλη την διάρκεια του event, ενώ στο THE VANTASTIC BAR οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δροσιστικά cocktails, χαλαρώνοντας δίπλα στην παραλία.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, που φιλοξένησε το «RUN FOR THE OCEANS» | THE EVENT, είναι από τους ελάχιστους δήμους με ανοιχτές παραλίες προς το κοινό, ενώ ο Δήμαρχος, κος Διονύσης Χατζηδάκης, που παρευρέθηκε στο event, παρότρυνε όλους τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν να μεταδίδουν έμπρακτα το μήνυμα για την προστασία της θάλασσας από πλαστικά απορρίμματα.

Η adidas και η Parley for the Oceans ένωσαν για δεύτερη συνεχή χρονιά τις δυνάμεις τους και κάλεσαν τις παγκόσμιες κοινότητες να αναλάβουν δράση σε ένα παγκόσμιο δρομικό κίνημα ενάντια της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό. Η adidas, κατά την διάρκεια της καμπάνιας (08.06 – 08.07), υπολογίζει μέσω της running εφαρμογής Runtastic και του ειδικά δημιουργημένου group “adidas x Parley Run For the Oceans”, κάθε χιλιόμετρο που καταγράφουν οι runners και το αντιστοιχεί σε προσφορά ενός δολαρίου στο πρόγραμμα Parley Ocean Plastic, προσφέροντας 1 εκατομμύριο δολάρια για το πρώτο 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα.