Το Vodafone CU φέρνει φέτος το πιο απρόβλεπτο πάρτυ της χρονιάς, το ΡΕΙΒ ΠΑΝΗΓΥΡΙ, ένα πάρτυ που συνδυάζει την αισθητική του πανηγυριού με μοναδικά DJ Sets καθώς και μοναδικές εκπλήξεις την ημέρα του event, για να ζήσουν όλοι την κάθε στιγμή στο ΦΟΥΛ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:30, στην Πλατεία Σανταρόζα, ένα μοναδικό line-up με τους Até & Salin, Fotinos, Deerslind, Gero, Atencio, Esstheo, Alex Melis, Chris F ανεβάζει τη διάθεση στο φουλ. Οι CU συνδρομητές έχουν κάθε λόγο να ζήσουν τη βραδιά στο ΦΟΥΛ, με, δωρεάν είσοδο για τους ίδιους και έναν φίλο / φίλη τους, δωρεάν απεριόριστα data για όλη την ημέρα του event, δώρο αξίας 5€ για διαδρομές με Freenow, για να μετακινηθούν προς και από το πάρτυ εύκολα και ξέγνοιαστα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους CU συνδρομητές.

Με το Vodafone CU, κάθε στιγμή της φοιτητικής ζωής γεμίζει εμπειρίες στο φουλ. Μάθε περισσότερα για το CU ΡΕΪΒ ΠΑΝΗΓΥΡΙ: https://www.vodafonecu.gr/cu-events/cu_rave_panigiri/