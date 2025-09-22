Ρωσίδα πούλησε… την ψυχή της για να αγοράσει Labubu και να πάει σε μια συναυλία!

Ένας άνδρας που συστήθηκε ως «Ντμίτρι» και δήλωσε ειδικός στο μάρκετινγκ, δημοσίευσε στο Telegram μια παράξενη αγγελία: ζητούσε από κάποιον να πουλήσει επίσημα την ψυχή του, υπογράφοντας συμβόλαιο με το ίδιο του το αίμα, προσφέροντας σε αντάλλαγμα χρηματικό ποσό. Οι περισσότεροι χρήστες το αντιμετώπισαν ως αστείο, όμως η 26χρονη Καρίνα απάντησε θετικά.

Το συμβόλαιο με αίμα

Ο «αγοραστής» τήρησε στο ακέραιο τη συμφωνία. Κατέβαλε τα χρήματα, έδωσε στη δημοσιότητα την απόδειξη της συναλλαγής και δημοσίευσε φωτογραφία με την κοπέλα να κρατά το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με το αίμα της. «Μόλις απέκτησα την πρώτη μου ψυχή», έγραψε, παρομοιάζοντας τον εαυτό του με τον μυθικό Ντέιβι Τζόουνς.

Οι επιθυμίες της Καρίνα

Η ίδια η 26χρονη δήλωσε αδιάφορη για το τι θα κάνει ο νέος «ιδιοκτήτης» της ψυχής της. Το μόνο που ήθελε ήταν να αποκτήσει τις συλλεκτικές κούκλες Labubu και να παρακολουθήσει από κοντά τη συναυλία της δημοφιλούς Ρωσίδας τραγουδίστριας Νατζέντα Καντίσεβα.

Προφανώς, η υπόθεση δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε επίσημη ανακοίνωση τόνισε ότι η πράξη της νεαρής ισοδυναμεί με «πώληση ψυχής» και χαρακτηρίζεται ως επιλογή «του κακού». Παράλληλα, προειδοποίησε για τις συνέπειες μιας τέτοιας πράξης, κάνοντας λόγο για «ηθική και προσωπική κατάρρευση, πόνο και ακόμη και θάνατο».