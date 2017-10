Η Royal Canin ευαισθητοποιεί τους ιδιοκτήτες γατών για προληπτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο μέσω της καμπάνιας Take Your Cat to the Vet

Η Royal Canin ευαισθητοποιεί τους ιδιοκτήτες γατών για προληπτικές επισκέψεις στον κτηνίατρο μέσω της καμπάνιας Take Your Cat to the Vet

Η αγάπη που τρέφετε για τη γάτα σας δεν αμφισβητείται από κανέναν. Σε πόσες επισκέψεις στον κτηνίατρο μεταφράζεται όμως; Έρευνα της Royal Canin έδειξε ότι το 33% των ιδιοκτητών γάτας, επισκέπτεται τον κτηνίατρο λιγότερο συχνά από μία φορά τον χρόνο, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία του αγαπημένου τους κατοικίδιου.

Σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η συχνότητα των προληπτικών επισκέψεων από τους ιδιοκτήτες γάτας στον κτηνίατρο, η Royal Canin παρουσιάζει την καμπάνια Take Your Cat to the Vet.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας Take Your Cat to the Vet, η Royal Canin θα μοιράζεται σχετικό υλικό και τα αποτελέσματα της έρευνάς της μέσω των social media, χρησιμοποιώντας το hashtag #Cat2Vet, ενθαρρύνοντας παράλληλα κάθε ζωόφιλο να κάνει το ίδιο. Με κύριο μέλημα την πρόληψη, η Royal Canin ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για την σημαντικότητα της πρόληψης. Η επίσκεψη στον κτηνίατρο βοηθά να αντιμετωπίσετε πιθανές ασθένειες που δεν είναι ευδιάκριτες και να λάβετε τεκμηριωμένες λύσεις που μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα υγείας πριν ακόμα εκδηλωθούν. Στην Ελλάδα τις ενέργειες της καμπάνιας υποστηρίζει η Pets Pro Academy και ο Κτηνίατρος Συμπεριφεριολόγος Δρ. Χρήστος Καραγιάννης και η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας (Ε.Δ.Κ.Ε.).

Στο πλαίσιο της καμπάνιας Take Your Cat to the Vet, η Royal Canin Hellas μεριμνά για την υγεία των γατών των υπαλλήλων της καλύπτοντας τα έξοδα επίσκεψής τους σε κτηνίατρο για προληπτικό έλεγχο.

Η σημασία των επισκέψεων στον κτηνίατρο

Οι γάτες δείχνουν την αγάπη τους νιαουρίζοντας, γουργουρίζοντας και επιζητώντας τα χάδια σας, όμως την ίδια στιγμή γνωρίζουν καλά πώς να κρύψουν κάποιον πόνο που πιθανώς νιώθουν, μην επιτρέποντάς σας έτσι να καταλάβετε ότι είναι άρρωστες. Αυτός

είναι και ο λόγος που οι επισκέψεις στον κτηνίατρο για εξετάσεις ρουτίνας είναι ιδιαίτερα σημαντικές: ώστε να εντοπιστούν τυχόν καλά κρυμμένες ασθένειες και να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

Οι επισκέψεις στον κτηνίατρο δεν θα πρέπει να αφορούν μόνο τη θεραπεία κάποιας ασθένειας ή την ανακούφιση από πόνο, αλλά και προληπτικές εξετάσεις μία ή δύο φορές τον χρόνο, αφού αυτές παίζουν μεγάλο ρόλο στη γενικότερη υγεία της γάτας. Ο κτηνίατρος είναι σε θέση να παρατηρεί τη συμπεριφορά της γάτας, το ιατρικό ιστορικό και το βάρος της, να την εμβολιάζει, καθώς επίσης και να προσφέρει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη διατροφή και άλλες απορίες που έχουν οι ιδιοκτήτες.

Πώς να διευκολύνετε τη γάτα σας

Αν η γάτα σας δεν συνεργάζεται για τη μεταφορά της στον κτηνίατρο, διευκολύνετέ τη. Επιλέξτε ένα στιβαρό κλουβί μεταφοράς με πολλαπλά ανοίγματα, τοποθετήστε το στον χώρο της, ντύστε το με μαλακή επένδυση και εξοπλίστε το με παιχνίδια, έτσι ώστε να αρχίσει να εξοικειώνεται μαζί του. Το κτηνιατρείο είναι ένας χώρος με μυρωδιές, ήχους και εικόνες άγνωστες στη γάτα. Αν τη δείτε να αγχώνεται φτάνοντας εκεί, δοκιμάστε να καλύψετε το κλουβί με ένα σεντόνι. Κατά την επιστροφή σας στο σπίτι, δώστε στη γάτα σας τον χρόνο που χρειάζεται ώστε να επανέλθει και πάλι στις φυσικές της συνήθειες.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα της μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.royalcanin.gr