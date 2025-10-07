Κάθε μέρα ξυπνάς με μια λίστα πραγμάτων που σε περιμένουν να τα φέρεις εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! Έχεις ένα meeting στις 9:00, μήνυμα από την κολλητή για καφέ, ραντεβού για μανικιούρ, stories να ανεβάσεις, κι ένα στιγμιότυπο που πρέπει να αποτυπώσεις τέλεια για το project που ετοιμάζεις. Η καθημερινότητα σου είναι γεμάτη ρυθμό, έμπνευση, συναισθήματα, και φυσικά, ανάγκη για τεχνολογία που όχι μόνο σε ακολουθεί, αλλά σε καταλαβαίνει και σε βοηθάει σε κάθε σου βήμα. Ειδικά, σε έναν κόσμο που όλα τρέχουν, χρειάζεσαι ένα smartphone που δεν είναι ένα ακόμα κινητό τηλέφωνο, αλλά ο ψηφιακός συνεργάτης που σκέφτεται μαζί σου, λειτουργεί για σένα και κάνει τα πάντα λίγο πιο όμορφα.

Για αυτό, θα σου «μιλήσουμε» για τη σειρά Samsung Galaxy S25 και Galaxy S25 Ultra. Με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εντυπωσιακή απόδοση και κομψό σχεδιασμό, θα σε συναρπάσει!

Φυσική αλληλεπίδραση

Πρώτα από όλα, ξέχνα τα πολύπλοκα μενού και τις άχρηστες ειδοποιήσεις που απλά σε αγχώνουν χωρίς λόγο. Με λειτουργίες όπως το Now Brief[1] και το Now Bar[2], ενημερώνεσαι για το καθημερινό σου πρόγραμμα. Το πιο βασικό όμως είναι ότι η πραγματική διαφορά βρίσκεται στο ότι το κινητό καταλαβαίνει πώς το χρησιμοποιείς και προσαρμόζεται στις ανάγκες σου. Για παράδειγμα, προτείνει αυτόματα ρουτίνα που σου λύνει τα χέρια, αφού το βράδυ δεν θες να σε ξυπνάει με ειδοποιήσεις αλλά το πρωί τα θες μια πρωινή ενημέρωση, για να ξεκινήσεις τη μέρα σου οργανωμένη. Φυσικά, με το Galaxy S25 Ultra, αυτά γίνονται ακόμη πιο δυναμικά, με περισσότερηισχύ, περισσότερες επιλογές και έλεγχο*.

Βρίσκεις ό,τι θέλεις γρήγορα και εύκολα

Πολλές φορές νιώθεις ότι «χαό-νεσαι» και κουράζεσαι ψάχνοντας; Μπορείς να βάλεις τέλος στο χάσιμο χρόνου με το κλασικό search, αφού με τη λειτουργία Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google[3], κυκλώνεις στην οθόνη αυτό που σε ενδιαφέρει και η συσκευή σου βρίσκει αυτό που ψάχνεις!

Εκφράζεσαι όπως θες, όπου θες

Φυσικά, το κινητό είναι και σημειωματάριο, και γραφομηχανή, και καμβάς. Ειδικά με το Writing Assist[4], γράφεις με άνεση, είτε στέλνεις email, είτε σημειώνεις τη λίστα του supermarket, γρήγορα και άμεσα και μάλιστα πλέον, μπορείς να το κάνεις σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, και όχι μόνο στο πληκτρολόγιο.

Χωρίς αμφιβολία, όλα αυτά λειτουργούν υπέροχα και στο Galaxy S25 αλλά και στο πιο premium, Ultra, μοντέλο.

Εκπληκτικό design με εντυπωσιακή απόδοση

Προφανώς, κάτω από το sleek design κρύβεται ένας επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite for Galaxy[5], ειδικά σχεδιασμένος για Samsung. Αυτό σημαίνει μέγιστη απόδοση χωρίς όμως να εξαντλείται η μπαταρία σου, είτε βλέπεις βίντεο, είτε κάνεις multitasking, είτε τραβάς βίντεο σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Παράλληλα, με 40% πιο ισχυρό NPU, 37% CPU και 30% GPU boost, έχεις την ισχύ που χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερη. Επιπλέον, χάρη στο Vapor Chamber και το σύστημα ψύξης, το κινητό σου παραμένει δροσερό ακόμα και όταν εσύ ανεβάζεις θερμοκρασία από το… τρέξιμο της ημέρας.

Κομψότητα και λειτουργικότητα σε αρμονία

Η σειρά Galaxy S25 έχει σχεδιαστεί για να είναι όμορφη και ανθεκτική ταυτόχρονα. Ειδικά, το Galaxy S25 Ultra διαθέτει καμπυλωτό design που «κάθεται» καλύτερα στο χέρι, με 15% μικρότερο* πάχος και Gorilla Armor, με 29% καλύτερη αντοχή σε πτώσεις και anti-reflection επίστρωση για να βλέπεις καθαρά, παντού. Επομένως, στυλ μαζί με ουσία; Check!

Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα

Το Galaxy AI επεξεργάζεται τα εξατομικευμένα δεδομένα με ασφάλεια στη συσκευή μέσω του Personal Data Engine. Τα δεδομένα στη συνέχεια κρυπτογραφούνται για να περιορίσουν την τυχαία πρόσβαση από άλλες εφαρμογές. Στα Στοιχεία ελέγχου, μπορείς να επιλέξεις πώς το Galaxy AI επεξεργάζεται τα δεδομένα σου, όπως το αν θα το κάνει στη συσκευή ή στο cloud, να διαγράψεις εξατομικευμένα δεδομένα ή να καταργήσεις τη συμμετοχή σας στην εξατομίκευση[6].

Με λίγα λόγια, η καθημερινότητα σου έχει ήδη αρκετές απαιτήσεις και η σειρά Galaxy S25 υπάρχει για να σου λύσει τα χέρια, να σε εμπνεύσει, να σε εντυπωσιάσει, να σε ακούσει, να σε καταλάβει και κυρίως να σε προστατεύσει ενώ παράλληλα σου δίνει όλο το χώρο να εκφραστείς, να δημιουργήσεις και να δουλέψεις με άνεση. Εξάλλου θέλεις η τεχνολογία να προσαρμόζεται σε σένα και όχι το αντίστροφο!

Μάθε περισσότερα: https://www.samsung.com/gr/smartphones/galaxy-s25-ultra/

*σε σύγκριση με το αντίστοιχο μοντέλο της προηγούμενης σειράς

[1] Η λειτουργία Now Brief απαιτεί σύνδεση στο Samsung Account. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα, γλώσσα, εφαρμογές, μοντέλο συσκευής. Για ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

[2] Η διαθεσιμότητα των λειτουργιών που υποστηρίζονται στις εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα. Ορισμένα λειτουργικά γραφικά στοιχεία ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση δικτύου ή/και σύνδεση στον Λογαριασμό Samsung

[3] Η λειτουργία Κυκλώστε για αναζήτηση είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Η διαθεσιμότητα υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα ή το μοντέλο συσκευής. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουν το Android και την εφαρμογή Google στην πιο πρόσφατη έκδοση. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις οπτικές ή ηχητικές αντιστοιχίσεις. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες, και μόνο με μουσική περιβάλλοντος. Δεν θα αναγνωρίσει μουσική από ακουστικά ή αν η ένταση του ήχου είναι απενεργοποιημένη

[4] Υποστηριζόμενες γλώσσες από το Writing Assist: Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Κορεατικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα, Παραδοσιακά), Ιαπωνικά, Χίντι, Πολωνικά, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Αραβικά, Ρωσικά, Ινδονησιακά, Τουρκικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ρουμανικά, Τσεχικά, Δανικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Σερβικά, Βουλγαρικά, Κροατικά, Νορβηγικά, Σλοβακικά, Λιθουανικά, Σλοβενικά, Λετονικά, Εσθονικά, Μπενγκάλι και Σουαχίλι.

[5] Τα προϊόντα με το brand Snapdragon είναι προϊόντα της Qualcomm Technologies, Inc. ή/και των θυγατρικών της.

[6] Το Knox Matrix υποστηρίζεται σε smartphone και tablet Galaxy με One UI 7.0 ή νεότερη έκδοση. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανά χώρα.