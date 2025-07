Η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε σήμερα το Galaxy Z Flip7, ένα συμπαγές AI smartphone με multimodal δυνατότητες, που ενισχύεται από τη νέα οθόνη FlexWindow. Αρκετά μικρό για να χωράει σε μια τσέπη, αλλά αρκετά ισχυρό, το νέο Galaxy Z Flip7 συνδυάζει το Galaxy AI με οθόνη FlexWindow από άκρη σε άκρη, μια κάμερα με εντυπωσιακές δυνατότητες και έναν συμπαγή και εμβληματικό σχεδιασμό. Από το διαισθητικό φωνητικό AI έως τις διαφορετικές δυνατότητες για selfie, το Galaxy Z Flip7 είναι ένας αξιόπιστος, έξυπνος βοηθός σε μέγεθος τσέπης.

«Το Galaxy Z Flip7 είναι η απόδειξη ότι η μεγάλη ευφυΐα μπορεί να χωρέσει σε έναν μικρό, φορητό παράγοντα μορφής», σημείωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Mobile eXperience (MX) Business στη Samsung Electronics. «Φέρνοντας πλούσιες multimodal δυνατότητες AI και απρόσκοπτη λειτουργικότητα στην οθόνη FlexWindow, δημιουργήσαμε μια συσκευή που προσαρμόζεται, προβλέπει και ενδυναμώνει τους χρήστες, ξεκλειδώνοντας έναν έξυπνο, διαισθητικό τρόπο αλληλεπίδρασης με τον κόσμο».

Η μεγαλύτερη και φωτεινότερη οθόνη μας FlexWindow μέχρι σήμερα

Στην εκπληκτική οθόνη FlexWindow του Galaxy Z Flip7, το περιεχόμενο προβάλλεται από άκρη σε άκρη, φέρνοντας τα απαραίτητα στο προσκήνιο και καθιστώντας εύκολη την πληκτρολόγηση γρήγορων μηνυμάτων, τον έλεγχο του προγράμματος με μια ματιά και τη λήψη υψηλής ποιότητας selfies. Πρόκειται για την πιο φωτεινή οθόνη FlexWindow του Galaxy Z Flip μέχρι σήμερα, η οποία προσφέρει έναν εξαιρετικά ομαλό ρυθμό ανανέωσης, ώστε η εικόνα να αποδίδεται με ζωντάνια και ομαλότητα – ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους μια ηλιόλουστη μέρα.

Η οθόνη Super AMOLED FlexWindow 4,1 ιντσών είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ σε Galaxy Z Flip, με χρηστικότητα από άκρη σε άκρη, που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν και να κάνουν ακόμη περισσότερα στην εξωτερική οθόνη.

Το πιο λεπτό αλλά ανθεκτικό Galaxy Z Flip

Σχεδιασμένο για απόλυτη φορητότητα, το Galaxy Z Flip7, φέρνει ισχυρές επιδόσεις smartphone στο χέρι του χρήστη. Χάρη στο συμπαγές του μέγεθος και τον κομψό σχεδιασμό του, χωράει αβίαστα στην τσέπη ή τσάντα, καθιστώντας το κατάλληλο για τις ανάγκες της κάθε ημέρας. Με βάρος μόλις 188 γραμμάρια και πάχος μόνο 13,7 χιλιοστά όταν είναι διπλωμένο, το Galaxy Z Flip7 είναι το πιο λεπτό Galaxy Z Flip μέχρι σήμερα.

Η μπροστινή και η πίσω πλευρά προστατεύονται από το Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 .

. Ο μεντεσές Armor FlexHinge είναι λεπτότερος από τον μεντεσέ της προηγούμενης γενιάς Galaxy Z Flip και διαθέτει αναδομημένο σχεδιασμό και υλικά υψηλής αντοχής για ομαλότερες διπλώσεις και μακροχρόνια ανθεκτικότητα.

Ισχύς που διαρκεί περισσότερο

Παρόλο που το Galaxy Z Flip7 είναι συνολικά πιο λεπτό και εκλεπτυσμένο, ενσωματώνει, πλέον, μεγαλύτερη μπαταρία και ακόμα μεγαλύτερη οθόνη – όλα σε μια εντυπωσιακά συμπαγή μορφή. Εξοπλισμένο με τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε συσκευή της σειράς Galaxy Z Flip, προσφέρει την απαραίτητη αυτονομία για την παρακολούθηση ακόμη μιας ολόκληρης ταινίας, χωρίς την ανάγκη φόρτισης. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν streaming μουσικής και να ακούν podcasts κατά τις μετακινήσεις τους, να επεξεργάζονται φωτογραφίες εν κινήσει και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους έως όλη την ημέρα.

Η μπαταρία 4.300mAh είναι η μεγαλύτερη που έχει υπάρξει ποτέ σε Galaxy Z Flip, προσφέροντας έως και 31 ώρες αναπαραγωγής βίντεο με μία μόνο φόρτιση.

Η Δύναμη του AI, σε μέγεθος τσέπης

Το Galaxy Z Flip7 συμβάλλει στη νέα εποχή ευκολίας και λειτουργικότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν με τη φωνή τους, να λαμβάνουν απαντήσεις και να αναλαμβάνουν δράση απευθείας στην οθόνη FlexWindow. Τροφοδοτούμενο από το νεότερο One UI 8 και το Android 16, προσφέρει multimodal εμπειρίες AI σχεδιασμένες ειδικά για τον σχεδιασμό του Flip, με πολλές εργασίες να μπορούν πλέον να διεκπεραιωθούν απευθείας από την εξωτερική οθόνη. Αυτή η διαισθητική εμπειρία με το ένα χέρι ενισχύει την παραγωγικότητα και εισάγει ακόμα περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης, καθιστώντας το Galaxy Z Flip7 έναν έξυπνο και εύχρηστο βοηθό, είτε ο χρήστης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο είτε απλώς διαχειρίζεται μια πολυάσχολη μέρα.

Το Galaxy Z Flip7 φέρνει ένα νέο επίπεδο εξατομίκευσης με τεχνητή νοημοσύνη, προσαρμοσμένο στο στυλ και τη ρουτίνα των χρηστών. Από επιμελημένες προτάσεις ταπετσαρίας μέχρι την προσαρμογή emoji, χρωμάτων και widget, η οθόνη FlexWindow γίνεται μια δυναμική επέκταση της προσωπικότητας του χρήστη. Είτε ο χρήστης προετοιμάζεται για ένα ταξίδι, είτε προσαρμόζει την εμφάνιση της συσκευής στη διάθεσή του, η εξατομίκευση είναι αβίαστη και εξελίσσεται συνεχώς.

Η ενσωμάτωση του Gemini Live απευθείας στην οθόνη FlexWindow επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν πληροφορίες και να εκτελούν εργασίες φωνητικά, με ελευθερία κινήσεων. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που οργανώνει ένα ταξίδι στο εξωτερικό, μπορεί απλώς να ζητήσει από το Gemini ό,τι χρειάζεται. Το Gemini αναλαμβάνει να προγραμματίσει μια υπενθύμιση για την αναχώρηση προς το αεροδρόμιο, ακόμα και να εντοπίσει εστιατόρια με κορυφαίες κριτικές στον προορισμό του. Όλες οι πληροφορίες αποθηκεύονται αυτόματα στο Samsung Notes για άμεση πρόσβαση αργότερα, μετατρέποντας ουσιαστικά τη συσκευή σε έναν πανίσχυρο προσωπικό βοηθό, προσβάσιμο απευθείας από την εξωτερική οθόνη.

Ένα στούντιο για selfie σε μέγεθος τσέπης

Το Galaxy Z Flip7 φέρνει και την καλύτερη selfie κάμερα της Samsung μέχρι σήμερα. Με το προηγμένη ProVisual Engine της Samsung, οι λήψεις είναι ευκρινείς, λεπτομερείς σε οποιοδήποτε φωτισμό, χωρίς να απαιτούνται χειροκίνητες ρυθμίσεις. Από παιχνιδιάρικες στιγμές με κατοικίδια μέχρι λήψεις με ζουμ σε φεστιβάλ και λαμπερά πορτρέτα στο ηλιοβασίλεμα, το Galaxy Z Flip7 αποτυπώνει εκπληκτικά αποτελέσματα, χωρίς τρίποδο ή ακόμα και χωρίς το άνοιγμα της συσκευής.

Το σύστημα διπλής πίσω κάμερας περιλαμβάνει έναν ευρυγώνιο φακό 50MP και έναν υπερευρυγώνιο φακό 12MP , προσφέροντας ευκρίνεια επιπέδου ναυαρχίδας σε διάφορους φωτισμούς, είτε πρόκειται για την αποτύπωση γραφικών τοπίων, είτε για τη λήψη υψηλής ποιότητας selfies απευθείας από την εξωτερική οθόνη

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Επεκτείνοντας την εμπειρία των αναδιπλούμενων συσκευών σε ένα ευρύτερο κοινό, η Samsung ανακοίνωσε, επίσης, το Galaxy Z Flip7 FE. Το Galaxy Z Flip7 FE διαθέτει κύρια οθόνη 6,7 ιντσών. Η κάμερα FlexCam 50MP επιτρέπει τη λήψη υψηλής ποιότητας selfies και βίντεο σε λειτουργία Flex Mode, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να καταγράφουν περιεχόμενο με ελεύθερα χέρια, χωρίς καν να ανοίξουν τη συσκευή. Παράλληλα, η λειτουργία Now Brief προβάλλει χρήσιμες ενημερώσεις —όπως πληροφορίες για τον καιρό, το ημερήσιο πρόγραμμα και ειδοποιήσεις για τις μετακινήσεις— απευθείας στην εξωτερική οθόνη, σε μια διάταξη ειδικά σχεδιασμένη για τη συμπαγή μορφή του. Διαθέσιμο σε μαύρο και λευκό, το Galaxy Z Flip7 FE προσφέρει μια μινιμαλιστική αισθητική, που εναρμονίζεται απόλυτα με τον ευφυή και αναδιπλούμενο σχεδιασμό του.

Ασφάλεια Κινητής

Το One UI 8 αναβαθμίζει την προστασία της ιδιωτικότητας στις εξατομικευμένες εμπειρίες AI, μέσω της νέας λειτουργίας Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP). Το KEEP δημιουργεί κρυπτογραφημένα, αυτόνομα περιβάλλοντα αποθήκευσης για κάθε εφαρμογή εντός της ασφαλούς περιοχής της συσκευής, διασφαλίζοντας ότι κάθε εφαρμογή έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στις δικές της ευαίσθητες πληροφορίες. Με το One UI 8, η Samsung εξελίσσει την πλατφόρμα Knox Matrix για να παρέχει ακόμα πιο προληπτική και φιλική προς τον χρήστη προστασία σε ολόκληρο το οικοσύστημα Galaxy, σε σύγκριση με το One UI 7. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για κβαντικά ασφαλή προστασία, η Samsung ενσωματώνει την κρυπτογραφία μετά-κβαντικής εποχής (post-quantum cryptography) στη λειτουργία Secure Wi-Fi. Αυτή η αναβάθμιση θωρακίζει τη διαδικασία ανταλλαγής κλειδιών, που αποτελεί τον πυρήνα των κρυπτογραφημένων συνδέσεων, διασφαλίζοντας σφάλεια ακόμη και κατά τη χρήση δημόσιων δικτύων.

Διαθεσιμότητα και προσφορές

Το Galaxy Z Flip7 θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 9 μέχρι και τις 24 Ιουλίου μέσω του Samsung eShop και του επίσημου δικτύου συνεργατών της Samsung σε Ελλάδα και Κύπρο, με δώρο διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και όφελος 15% σε Galaxy wearables με ταυτόχρονη αγορά.

Το Galaxy Z Flip7 διατίθεται στις χρωματικές επιλογές Blue Shadow, Jetblack, Coral-red και Mint. Το Galaxy Flip7 FE είναι διαθέσιμο σε μαύρο ή λευκό χρώμα.