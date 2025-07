Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε σήμερα το Galaxy Z Fold7, μια συσκευή που συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία του Galaxy σχεδιασμού, της λειτουργικότητας της κάμερας και της τεχνητής νοημοσύνης, στην πιο λεπτή και ελαφριά σειρά Galaxy Z Fold μέχρι σήμερα. Παρέχει τις εκπληκτικές επιδόσεις και την εμπειρία ενός Galaxy «Ultra» smartphone, ενώ παράλληλα «ξεκλειδώνει» νέα επίπεδα αποδοτικότητας και παραγωγικότητας με μια μεγαλύτερη*, πιο καθηλωτική οθόνη, όταν ξεδιπλώνεται. Αξιοποιώντας το νέο One UI 8, ενσωματώνει απρόσκοπτα έξυπνους, multimodal agents βελτιστοποιημένους για τον αναδιπλούμενο σχεδιασμό.

«Το Galaxy Z Fold7 συνδυάζει το Galaxy AI με ισχυρό hardware για να προσφέρει την πιο προηγμένη εμπειρία Galaxy smartphone μέχρι σήμερα», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Εντεταλμένος Επικεφαλής του τμήματος Device eXperience (DX) της Samsung Electronics. «Αυτό το επόμενο κεφάλαιο των αναδιπλούμενων συσκευών συνδυάζει το σχεδιασμό και τη μηχανική με το AI που έχει δημιουργηθεί ειδικά για τις αναδιπλούμενες συσκευές. Δίνει στους τελικούς χρήστες την ultra εμπειρία που επιθυμούν – ισχυρή, καθηλωτική, έξυπνη και φορητή – όλα σε ένα».

Ultra κομψό, Ultra ισχυρό

Το πιο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold μέχρι σήμερα

Το Galaxy Z Fold7 είναι σχεδιασμένο για όσους θέλουν την καθημερινή φορητότητα και τη διαισθητική εμπειρία ενός smartphone, σε συνδυασμό με τη βελτιωμένη* ισχύ και την ευελιξία μιας μεγαλύτερης, αναδιπλούμενης οθόνης, σε μία συσκευή. Με τον εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό του και τη μεγαλύτερη12 εξωτερική οθόνη, το Galaxy Z Fold7 προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία εν κινήσει, που κάνει την πληκτρολόγηση και την περιήγηση αβίαστη, όταν είναι διπλωμένο.

Με βάρος μόλις 215 γραμμάρια , το Galaxy Z Fold7 είναι πιο ελαφρύ ακόμη και από το Galaxy S25 Ultra.

το Galaxy Z Fold7 είναι πιο ελαφρύ ακόμη και από το Galaxy S25 Ultra. Το πάχος του είναι μόλις 8,9 mm , όταν είναι διπλωμένο και 4,2 mm όταν είναι ανοιχτό

του είναι μόλις και Η συσκευή διαθέτει μία οθόνη 6,5 ιντσών Dynamic AMOLED 2X cover, μια μεγαλύτερη οθόνη με νέα αναλογία διαστάσεων 21:9.

Η μεγαλύτερη οθόνη σε Galaxy smartphone μέχρι σήμερα

Όταν είναι ανοιχτό, το Galaxy Z Fold7 γίνεται κάτι περισσότερο από ένα απλό smartphone. Μεταμορφώνεται σε μια εντελώς άλλη συσκευή και αποκαλύπτει την διευρυμένη εσωτερική οθόνη που δίνει κατάλληλο χώρο για εργασία, επεξεργασία, multitasking και καθηλωτικές προβολές – ώστε οι χρήστες να αξιοποιούν ακόμα περισσότερο το Galaxy AI. Η κύρια οθόνη του Galaxy Z Fold7 είναι κατά 11% μεγαλύτερη από το Galaxy Z Fold6, παρέχοντας μεγαλύτερη επιφάνεια οθόνης για επεξεργασία περιεχομένου και multitasking.

Η κύρια οθόνη 8 ιντσών Dynamic AMOLED 2Χ προσφέρει πλούσια αντίθεση, αληθινό μαύρο και ζωντανή λεπτομέρεια, που κάνουν την θέαση εντυπωσιακή – από τις ταινίες μέχρι τα tabs στον browser που είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια πολλών εργασιών.

προσφέρει πλούσια αντίθεση, αληθινό μαύρο και ζωντανή λεπτομέρεια, που κάνουν την θέαση εντυπωσιακή – από τις ταινίες μέχρι τα tabs στον browser που είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια πολλών εργασιών. Με το Vision Booster και μέγιστη φωτεινότητα έως 600 nits, το περιεχόμενο της οθόνης στο Galaxy Z Fold7 παραμένει ορατό ακόμα και στο ηλιακό φως.

Κομψή εμφάνιση, ανθεκτική κατασκευή

Λεπτό και ελαφρύ, το Galaxy Z Fold7 είναι κατασκευασμένο για να ακολουθεί τους χρήστες.

Ο μεντεσές Armor FlexHinge είναι λεπτότερος και ελαφρύτερος, χάρη στη νέα βελτιωμένη και ενισχυμένη* σχεδίαση του

είναι λεπτότερος και ελαφρύτερος, χάρη στη νέα βελτιωμένη και ενισχυμένη* σχεδίαση του Η εξωτερική οθόνη είναι κατασκευασμένη με Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2, ένα κεραμικό γυαλί που διαθέτει ενσωματωμένους κρυστάλλους στο εσωτερικό του.

ένα κεραμικό γυαλί που διαθέτει ενσωματωμένους κρυστάλλους στο εσωτερικό του. Το προηγμένο Armor aluminum στο πλαίσιο και το περίβλημα του μεντεσέ αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα κατά 10%*.

στο πλαίσιο και το περίβλημα του μεντεσέ αυξάνει την αντοχή και τη σκληρότητα κατά 10%*. Η κύρια οθόνη έχει ανακατασκευαστεί, ώστε να είναι λεπτότερη, ελαφρύτερη και ισχυρότερη*. Αυτό επιτεύχθηκε με την εφαρμογή πλάκας τιτανίου. Επιπλέον, το Ultra-Thin-Glass (UTG) αυξήθηκε κατά 50% σε πάχος, καθιστώντας την οθόνη πιο ανθεκτική*.

Ισχυρός επεξεργαστής, προσαρμοσμένος για τα Galaxy

Στην καρδιά του Galaxy Z Fold7 χτυπά ο Snapdragon 8 Elite για Galaxy. Ο επεξεργαστής

αυξάνει την απόδοση κατά 41% στην NPU, 38% στη CPU και 26% στη GPU σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Αυτή η ισχύς τροφοδοτεί την ικανότητα του Galaxy Z Fold7 να επεξεργάζεται περισσότερες AI εμπειρίες στη συσκευή, χωρίς συμβιβασμούς.

Ultra κάμερα 200 MP

Ultra λεπτομερείς, Ultra καθαρές φωτογραφίες

Το Galaxy Z Fold7 φέρνει, πλέον, την επαγγελματικού επιπέδου κάμερα Galaxy σε μια αναδιπλούμενη συσκευή, συνδυάζοντας προηγμένο hardware με έξυπνη επεξεργασία για σταθερά αποτελέσματα. Η κάμερα υψηλής ανάλυσης αποτυπώνει εκπληκτικές λεπτομέρειες, ζωντανά χρώματα και πλούσια υφή. Η ενισχυμένη με AI απεικόνιση βελτιστοποιεί αυτόματα τον φωτισμό, τη λεπτομέρεια και τον ρεαλισμό, ώστε οι φωτογραφίες και τα βίντεο να παραμένουν ευκρινή και ζωντανά, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως τα βραδινά γεύματα και η βόλτα για καφέ.

Διαθέτοντας την πρώτη ευρυγώνια κάμερα 200 MP στη σειρά Galaxy Z, αποτυπώνει 4 φορές περισσότερες λεπτομέρειες, παράγοντας εικόνες που είναι 44% πιο φωτεινές*.

στη σειρά Galaxy Z, αποτυπώνει 4 φορές περισσότερες λεπτομέρειες, παράγοντας εικόνες που είναι 44% πιο φωτεινές*. Η κάμερα 10 MP 100 ο στην κύρια οθόνη, επεκτείνει το καρέ, ώστε όταν οι χρήστες ανοίγουν τη συσκευή τους, είναι ακόμα πιο εύκολο να τραβήξουν ομαδικές selfies, να απαθανατίσουν πολύτιμες στιγμές και περισσότερο κόσμο σε μία μόνο λήψη.

στην κύρια οθόνη, επεκτείνει το καρέ, ώστε όταν οι χρήστες ανοίγουν τη συσκευή τους, είναι ακόμα πιο εύκολο να τραβήξουν ομαδικές selfies, να απαθανατίσουν πολύτιμες στιγμές και περισσότερο κόσμο σε μία μόνο λήψη. To νέας γενιάς ProVisual Engine της Samsung επεξεργάζεται τις εικόνες ταχύτερα*, επιτρέποντας σε κάθε φωτογραφία και βίντεο να είναι πιο καθαρά, ζωντανά και γεμάτα λεπτομέρειες.

της Samsung επεξεργάζεται τις εικόνες ταχύτερα*, επιτρέποντας σε κάθε φωτογραφία και βίντεο να είναι πιο καθαρά, ζωντανά και γεμάτα λεπτομέρειες. Με το Night Video , η έξυπνη ανίχνευση κίνησης διαχωρίζει πλέον τα κινούμενα θέματα από το ακίνητο φόντο για να μειώσει τους θορύβους.

, η έξυπνη ανίχνευση κίνησης διαχωρίζει πλέον τα κινούμενα θέματα από το ακίνητο φόντο για να μειώσει τους θορύβους. Το HDR 10-bit πρότυπο παρέχει μεγαλύτερο βάθος χρώματος. Το αποτέλεσμα είναι βίντεο με πιο πλούσια χρώματα, βαθύτερη αντίθεση και πιο ζωντανές λεπτομέρειες, ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας*.

Δημιουργική επεξεργασία σε μεγάλη οθόνη

Το Galaxy Z Fold7 φέρνει ένα δημιουργικό «στούντιο» στην τσέπη των χρηστών, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη μεγάλη οθόνη του. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν εκπληκτικές φωτογραφίες και βίντεο και στη συνέχεια να τα επεξεργαστούν με ευκολία. Από τον καθαρισμό των πολλών προϊοντικών φωτογραφιών, μέχρι την αφαίρεση του θορύβου στο φόντο από τις λήψεις σε μια καφετέρια, οι βελτιώσεις σε επίπεδο ποιότητας στούντιο μπορούν να γίνουν με λίγα και απλά βήματα. Οι διαισθητικές και έξυπνες λειτουργίες του Galaxy Z Fold7 καθιστούν εύκολη τη μετατροπή φωτογραφιών και βίντεο σε περιεχόμενο επαγγελματικού επιπέδου.

Οι λήψεις φαίνονται άψογες με το Photo Assist , το οποίο μετακινεί, σβήνει ή μεγενθύνει αντικείμενα, ρυθμίζει γωνίες και συμπληρώνει φόντο με ακρίβεια βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν ζωντανές λήψεις, συμπεριλαμβανομένου του κατοικίδιου ζώου τους με το Portrait Studio και να βελτιώσουν τις φωτογραφίες τους, χρησιμοποιώντας το βελτιωμένο Generative Edit του Galaxy. Η δυνατότητα απρόσκοπτης αφαίρεσης περισπασμών και συμπλήρωσης του φόντου έχει κάνει το Generative Edit αγαπημένο feature των χρηστών, ενώ πλέον γίνεται ακόμα πιο έξυπνο. Προσφέρει πιθανές προτάσεις επεξεργασίας με τη νέα λειτουργία Suggest Erases , η οποία ανιχνεύει αυτόματα τους περαστικούς με το πάτημα ενός κουμπιού.

το οποίο μετακινεί, σβήνει ή μεγενθύνει αντικείμενα, ρυθμίζει γωνίες και συμπληρώνει φόντο με ακρίβεια βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Οι χρήστες μπορούν να τραβήξουν ζωντανές λήψεις, συμπεριλαμβανομένου του κατοικίδιου ζώου τους με το και να βελτιώσουν τις φωτογραφίες τους, χρησιμοποιώντας το βελτιωμένο του Galaxy. Η δυνατότητα απρόσκοπτης αφαίρεσης περισπασμών και συμπλήρωσης του φόντου έχει κάνει το Generative Edit αγαπημένο feature των χρηστών, ενώ πλέον γίνεται ακόμα πιο έξυπνο. Προσφέρει πιθανές προτάσεις επεξεργασίας με τη νέα λειτουργία , η οποία ανιχνεύει αυτόματα τους περαστικούς με το πάτημα ενός κουμπιού. Το Side – by – Side Editing και το Show Original επιτρέπουν τη σύγκριση σε πραγματικό χρόνο των αρχικών φωτογραφιών και των επεξεργασμένων εκδόσεων στη μεγάλη οθόνη, διευκολύνοντας την απόφαση για το τι να τροποποιήσουν και τι να κρατήσουν οι χρήστες.

και το επιτρέπουν τη σύγκριση σε πραγματικό χρόνο των αρχικών φωτογραφιών και των επεξεργασμένων εκδόσεων στη μεγάλη οθόνη, διευκολύνοντας την απόφαση για το τι να τροποποιήσουν και τι να κρατήσουν οι χρήστες. Το Audio Eraser έχει, επίσης, αναβαθμιστεί, ώστε να είναι πιο έξυπνο και βολικό. Υπάρχει ένα νέο feature στο Gallery, η οποία προληπτικά ανιχνεύει και αφαιρεί ανεπιθύμητο θόρυβο, όπως ο άνεμος ή η κίνηση, από τις εγγραφές βίντεο.

Ultra AI εμπειρία

Η επόμενη εποχή του Galaxy AI στη μεγάλη οθόνη

Το Galaxy Z Fold7 αξιοποιεί τη δύναμη της αναδιπλούμενης οθόνης για να ενισχύσει τη δύναμη και την ευκολία του AI, προσφέροντας εμπειρίες που είναι διαισθητικές, προσαρμοστικές και αβίαστα αποδοτικές. Με το νέο One UI 8, που ανταποκρίνεται φυσικά και είναι βελτιστοποιημένο για την ευέλικτη μορφή και την ευρεία οθόνη του Galaxy Z Fold7, προσφέρεται ένας πιο διαισθητικός τρόπος αλληλεπίδρασης με το AI. Υπάρχει λιγότερη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και περισσότερη δημιουργικότητα και παραγωγικότητα σε ένα σημείο.

Σχεδιασμένο ως ένας πραγματικός multimodal agent, το One UI 8 συνδυάζει απρόσκοπτα το multitasking στη μεγάλη οθόνη με έξυπνα εργαλεία που καταλαβαίνουν τι πληκτρολογεί, τι λέει και τι βλέπει ο χρήστης. Με την κάμερα, η οποία έχει ενισχυθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, το Galaxy Z Fold7 γίνεται ένας έξυπνος και ασφαλής προσωπικός βοηθός, έτοιμος να εξυπηρετήσει το χρήστη οποτεδήποτε και οπουδήποτε.

συνδυάζει απρόσκοπτα το multitasking στη μεγάλη οθόνη με έξυπνα εργαλεία που καταλαβαίνουν τι πληκτρολογεί, τι λέει και τι βλέπει ο χρήστης. Με την κάμερα, η οποία έχει ενισχυθεί από την τεχνητή νοημοσύνη, το Galaxy Z Fold7 γίνεται ένας έξυπνος και ασφαλής προσωπικός βοηθός, έτοιμος να εξυπηρετήσει το χρήστη οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Ξεκινώντας με το νέο One UI 8 στο Android 16, το Galaxy Z Fold7 αποτελεί το ντεμπούτο της τελευταίας AI πλατφόρμας της Samsung σε αναδιπλούμενες συσκευές, παρέχοντας την πιο πρόσφατη εμπειρία Android με το άνοιγμα της συσκευής.

το Galaxy Z Fold7 αποτελεί το ντεμπούτο της τελευταίας AI πλατφόρμας της Samsung σε αναδιπλούμενες συσκευές, παρέχοντας την πιο πρόσφατη εμπειρία Android με το άνοιγμα της συσκευής. Το Gemini Live έχει ενισχυθεί με multimodal AI που κατανοεί τι βλέπουν, λένε και κάνουν οι χρήστες, καθιστώντας δυνατή την απρόσκοπτη πληκτρολόγηση ή εκφώνηση ερωτήσεων που σχετίζονται με τα συμφραζόμενα και τη λήψη απαντήσεων χωρίς να χρειάζεται να γίνεται εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών. Και με τη χρήση κοινής οθόνης στο Gemini Live η την κοινή χρήση της κάμερας στο Gemini Live , οι χρήστες μπορούν να δείξουν στο Gemini τι κοιτούν στην οθόνη ή στην κάμερα και στη συνέχεια να κάνουν ερωτήσεις για να λάβουν άμεσες πληροφορίες.

έχει ενισχυθεί με multimodal AI που κατανοεί τι βλέπουν, λένε και κάνουν οι χρήστες, καθιστώντας δυνατή την απρόσκοπτη πληκτρολόγηση ή εκφώνηση ερωτήσεων που σχετίζονται με τα συμφραζόμενα και τη λήψη απαντήσεων χωρίς να χρειάζεται να γίνεται εναλλαγή μεταξύ των εφαρμογών. Και με τη χρήση κοινής οθόνης στο η την κοινή χρήση της κάμερας στο , οι χρήστες μπορούν να δείξουν στο Gemini τι κοιτούν στην οθόνη ή στην κάμερα και στη συνέχεια να κάνουν ερωτήσεις για να λάβουν άμεσες πληροφορίες. Με το Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google (Το Gemini αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC), οι συμβουλές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εμφανίζονται ακριβώς όταν και όπου τις χρειάζονται οι χρήστες. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κυκλώσουν ένα στοιχείο στην οθόνη για να λάβουν άμεσα αποτελέσματα, συμβουλές ή τακτικές σε μια pop-up προβολή – γεγονός που εξασφαλίζει μια ομαλή, αδιάλειπτη εμπειρία.

(Το Gemini αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC), οι συμβουλές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού εμφανίζονται ακριβώς όταν και όπου τις χρειάζονται οι χρήστες. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να κυκλώσουν ένα στοιχείο στην οθόνη για να λάβουν άμεσα αποτελέσματα, συμβουλές ή τακτικές σε μια pop-up προβολή – γεγονός που εξασφαλίζει μια ομαλή, αδιάλειπτη εμπειρία. Με το Galaxy AI, που έχει βελτιστοποιηθεί για τις μεγάλες οθόνες, το Galaxy Z Fold7 προσφέρει εμπειρίες που μεγιστοποιούν τα οφέλη της μεγεθυμένης οθόνης, για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Το AI Results Review εμφανίζει τα αποτελέσματα από τις λειτουργίες AI σε ξεχωριστή Split ή Floating προβολή, ώστε το αρχικό περιεχόμενο του χρήστη να παραμένει ορατό. Οι χρήστες μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί με το Drag & Drop του περιεχομένου που δημιουργείται από AI, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και κειμένου, απευθείας από το Multi-Window. Με εργαλεία, όπως το Drawing Assist ή το Writing Assist είναι εύκολο να μετακινηθούν ιδέες και οπτικά στοιχεία, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν μια ομαλή δημιουργική διαδικασία.

Τα smartphones αποκτούν ασφάλεια από απειλές του μέλλοντος

Το One UI 8 προσφέρει ιδιωτικότητα σε εξατομικευμένες AI εμπειρίες, με τη νέα ενισχυμένη κρυπτογραφημένη προστασία Knox (KEEP). Το KEEP δημιουργεί κρυπτογραφημένα, ειδικά για κάθε εφαρμογή περιβάλλοντα αποθήκευσης εντός της ασφαλούς περιοχής αποθήκευσης στη συσκευή, διασφαλίζοντας ότι κάθε εφαρμογή μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις δικές της ευαίσθητες πληροφορίες. Με το One UI 8, η Samsung εξελίσσει το Knox Matrix για να προσφέρει προληπτική και φιλική προς το χρήστη προστασία σε όλο το οικοσύστημα Galaxy. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για την κβαντικά ασφαλή προστασία, η Samsung ενσωματώνει μετα-κβαντική κρυπτογραφία στο Secure Wi–Fi. Αυτή η βελτίωση διασφαλίζει τη διαδικασία ανταλλαγής κλειδιών στον πυρήνα των κρυπτογραφημένων συνδέσεων, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ισχυρής ιδιωτικότητας ακόμα και σε δημόσια δίκτυα.

Διαθεσιμότητα και προσφορές

Το Galaxy Z Fold7 θα είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία από τις 9 μέχρι και τις 24 Ιουλίου μέσω του Samsung eShop και του επίσημου δικτύου συνεργατών της Samsung σε Ελλάδα και Κύπρο, με δώρο διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και όφελος 15% σε Galaxy wearables με ταυτόχρονη αγορά.