Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Ελλάδα μεταμορφώνεται σε ένα απέραντο σινεμά: σε κάθε κινηματογράφο, κάθε προβολή και κάθε ταινία θα μπορείς να απολαύσεις με εισιτήριο μόλις 2€!

Η Γιορτή του Σινεμά, ο θεσμός που αγαπήθηκε από το κοινό και καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και μας προσκαλεί να ζήσουμε ξανά τη μαγεία της μεγάλης οθόνης – εκεί όπου οι ιστορίες παίρνουν ζωή και τα συναισθήματα γίνονται πιο δυνατά.

Διάλεξε την ταινία που σου ταιριάζει, φώναξε την παρέα σου, βρες την αγαπημένη σου αίθουσα, πάρε ποπ κορν (ή nachos, αν προτιμάς!) και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς. Γιατί την Πέμπτη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν… στο σινεμά!

Οι ταινίες που θα προβληθούν:

DRACULA GABBY’S DOLLHOUSE KISS OF THE SPIDER WOMAN PETS ON A TRAIN | ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΟ EXPRESS ONE BATTLE AFTER ANOTHER | ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ THE BLACK PHONE 2 | ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 TAFITI | Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΤΑΦΙΤΙ DEAD OF WINTER |ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ ANNIVERSARY | Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ