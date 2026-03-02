Η Xiaomi ανακοίνωσε τα Xiaomi Pad 8 και Xiaomi Pad 8 Pro,¹ την τελευταία σειρά tablet με τεχνητή νοημοσύνη για ελαφριά παραγωγικότητα, τα πιο ισχυρά και λεπτά tablet που έχει λανσάρει ποτέ η Εταιρεία στη διεθνή αγορά. Σχεδιασμένη τόσο για επαγγελματίες όσο και για καθημερινούς χρήστες, αυτή η νέα σειρά συνδυάζει κορυφαία απόδοση με κομψή φορητότητα, καθιστώντας την ιδανική σύντροφο για παραγωγικότητα εν κινήσει. Ως μέρος του ευρύτερου οικοσυστήματος έξυπνου υλικού της Xiaomi, η σειρά Xiaomi Pad 8 κληρονομεί την πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε για τα smartphone της Xiaomi. Η σειρά Xiaomi Pad 8 διαθέτει εντυπωσιακή οθόνη 11,2 ιντσών 3,2K,² με φωτεινότητα έως 800 nits⁴ και ομαλή ανανέωση 144Hz³. Είτε εργάζεστε, επεξεργάζεστε φωτογραφίες ή παρακολουθείτε τις αγαπημένες σας σειρές, κάθε λεπτομέρεια ζωντανεύει με εκπληκτική ευκρίνεια και ομαλότητα. Με εξαιρετικά λεπτό προφίλ μόλις 5,75 mm και βάρος μόνο 485 g,⁵ αυτά τα tablet είναι σχεδιασμένα για να σας συνοδεύουν όπου κι αν πάτε, χωρούν εύκολα στην τσάντα σας, αλλά είναι γεμάτα δύναμη. Παρά το γεγονός ότι είναι λεπτότερα και ελαφρύτερα από την προηγούμενη γενιά, και τα δύο μοντέλα είναι εξοπλισμένα με μια μεγάλη μπαταρία 9.200 mAh,⁶ προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη χωρητικότητα για περισσότερη χρήση.

Με λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 3, η σειρά Xiaomi Pad 8 προσφέρει μια πιο κομψή και εκλεπτυσμένη αισθητική, παραγωγικότητα επιπέδου PC και ευφυΐα σε επίπεδο συστήματος που υποστηρίζεται από το Xiaomi HyperAI.⁷ Η νέα διεπαφή διαθέτει ενημερωμένες οθόνες κλειδώματος, ταπετσαρίες και στοιχεία επιφάνειας εργασίας, όλα βελτιωμένα με διακριτικές κινούμενες εικόνες και προσαρμόσιμα widget. Πέρα από το σχεδιασμό, το Xiaomi HyperOS 3 δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητά τους, επιτρέποντας την εύκολη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών και προσφέροντας μια εμπειρία παρόμοια με αυτή ενός PC. Η ανανεωμένη διάταξη της διαιρεμένης οθόνης υποστηρίζει πλέον μια κάθετη διαίρεση 5:5, επιτρέποντας στους χρήστες να μεγιστοποιήσουν τη μεγάλη οθόνη για αποτελεσματική πολυδιεργασία και εισάγει τη νέα οριζόντια αναλογία διαίρεσης 1:9 για πιο ευέλικτη διαχείριση παραθύρων. Η λειτουργία Workstation Mode στη σειρά Xiaomi Pad 8 έχει αναβαθμιστεί, επεκτείνοντας τον αριθμό των εφαρμογών που μπορούν να διατηρηθούν στο Dock για την εμφάνιση περισσότερων εφαρμογών γρήγορης πρόσβασης. Το Xiaomi HyperOS 3 οδηγεί το multitasking ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας το PC-Level Browser στη σειρά Xiaomi Pad 8.¹⁹ Με αντιληπτικές προεπισκοπήσεις με το ποντίκι, λειτουργικότητα δεξιού κλικ και βελτιωμένη γραμμή εργαλείων, διευκολύνει την ομαλότερη αλληλεπίδραση με online εργαλεία και πλατφόρμες, καθιστώντας ευκολότερη την εργασία, τη δημιουργία και τη συνεργασία στο διαδίκτυο. Οι επαγγελματικές ροές εργασίας υποστηρίζονται περαιτέρω από το ενσωματωμένο WPS Office PC⁹, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη συμβατότητα με τα WPS Docs, WPS Slides, WPS Sheets και WPS PDFs για τη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων απευθείας στη συσκευή. Αυτές οι λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βελτιώνουν την παραγωγικότητα στις συσκευές Xiaomi. Επιπλέον, το Xiaomi HyperAI⁷ και η βελτιωμένη διασυνδεσιμότητα θα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών, επιτρέποντας ομαλές μεταβάσεις μεταξύ εργασιών, εύκολη συνεργασία μεταξύ συσκευών και αδιάκοπη ροή εργασίας.

Στην κορυφή της σειράς, το Xiaomi Pad 8 Pro τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform¹º, προσφέροντας κορυφαία απόδοση για χρήστες που πρέπει να εκτελούν εντατικές εργασίες, με απόδοση CPU αυξημένη κατά 81% και απόδοση GPU ενισχυμένη κατά 103%. ¹⁷ Με το 67W HyperCharge,⁶ το Xiaomi Pad 8 Pro φορτίζει γρήγορα όπου και να βρίσκεστε, επιτρέποντάς σας να συνεχίσετε την εργασία σας χωρίς καθυστερήσεις. Η πίσω κάμερα 50 MP και η μπροστινή κάμερα 32 MP έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που απαιτούν λεπτομερή λήψη εικόνων και βιντεοκλήσεις υψηλής ποιότητας. Για όσους έχουν μεγαλύτερες ανάγκες αποθήκευσης, αυτό το μοντέλο προσφέρει έως 512 GB αποθηκευτικού χώρου, παρέχοντας άφθονο χώρο για εκτεταμένα αρχεία έργων, πολυμέσα υψηλής ανάλυσης και εφαρμογές.

Για όσους αναζητούν μια πιο απλοποιημένη αλλά εξίσου ισχυρή εμπειρία, το Xiaomi Pad 8, το πιο ισχυρό βασικό μοντέλο της Xiaomi μέχρι σήμερα παγκοσμίως, προσφέρει μια εναλλακτική λύση υψηλής απόδοσης που τροφοδοτείται από τον επεξεργαστή Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Platform.¹º Η απόδοση της CPU αυξάνεται κατά 32%, ενώ η απόδοση της GPU αυξάνεται κατά 67%,¹⁸ καθιστώντας το ιδανική επιλογή για χρήστες που βασίζονται στο multitasking. Η φόρτιση turbo 45W εξασφαλίζει ότι είστε πάντα έτοιμοι για δράση,⁶ ακόμα και κατά τη διάρκεια των πολυάσχολων ημερών. Η πίσω κάμερα 13MP και η μπροστινή κάμερα 8MP προσφέρουν καθαρές και ευκρινείς εικόνες για τις καθημερινές εργασίες. Με αποθηκευτικό χώρο έως 256GB, το Xiaomi Pad 8 προσφέρει στους χρήστες αρκετό χώρο για καθημερινές εφαρμογές, φωτογραφίες και πολυμέσα, χωρίς την υπερβολική χωρητικότητα που απαιτείται για έργα υψηλών προδιαγραφών.

Η σειρά Xiaomi Pad 8 παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο Xiaomi Focus Pen Pro,¹ ένα premium stylus που ζυγίζει μόλις 17,5 g. ⁴ Διαθέτει έλεγχο ευαίσθητο στην πίεση για ακριβή εισαγωγή, καθώς και διαισθητικές κινήσεις τσιμπήματος και διπλού χτυπήματος για απρόσκοπτη αλληλεπίδραση με έγγραφα και έργα τέχνης. Αυτή η σειρά υποστηρίζεται επίσης από μια σειρά αξεσουάρ παραγωγικότητας, όπως το Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard, το Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard και το Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Cover, όλα σχεδιασμένα για να βελτιώσουν τη ροή εργασίας σας και να μετατρέψουν τα tablet σε ισχυρά, ολοκληρωμένα εργαλεία.





Ακολουθούν πληροφορίες για τη διάθεση της σειράς Xiaomi Pad 8. Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.



Μοντέλο RAM/Αποθηκευτικός χώρος (GB) Χρώμα Προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης Xiaomi Pad 8 8 – 128 Gray, Green 479,90 ευρώ Xiaomi Pad 8 8 – 256 Gray, Green 529,90 ευρώ Xiaomi Pad 8 Pro 8 – 256 Gray, Green 649,90 ευρώ Xiaomi Pad 8 Pro 12 – 512 Gray, Green 749,90 ευρώ Xiaomi 8 / 8 Pro cover Black 29,90 ευρώ Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard 99,90 ευρώ Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Focus Keyboard 169,90 ευρώ Xiaomi Focus Pen Pro White 99,90 ευρώ

Early bird προσφορές

Από τις 2 έως και τις 15 Μαρτίου, με την αγορά κάθε Xiaomi Pad 8 θα δίδεται ως δώρο η θήκη-keyboard που διαθέτει 64 φυσικά πλήκτρα με διαδρομή 1.3mm που δίνει την εμπειρία χρήσης ενός laptop, μαγνητική συγκράτηση του tablet και μαγνητικές επαφές σύνδεσης για την επικοινωνία, αλλά και την τροφοδοσία του πληκτρολογίου.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: