Sex and the City: Μάθε τις αμοιβές των ηθοποιών πριν δεις τα νέα επεισόδια της σειράς

Το Sex an the city αποτέλεσε μια από τις αγαπημένες σειρές των γυναικών. Σε όλο τον πλανήτη για χρόνια παρακολουθήσαμε την Κάρι Μπράτσω και την παρέα της να αναζητούν το μεγάλο έρωτα και να πειραματίζονται με τα κορυφαία brands του πλανήτη. Περιμέναμε ότι οι αμοιβές των ηθοποιών θα ήταν υψηλές. Όπως έχει αποκαλύψει άλλωστε και ο δημιουργός της σειράς και των ταινιών Michael Patrick King, τη μεγαλύτερη αμοιβή από τις 4 πρωταγωνίστριες έπαιρνε η Sarah Jessica Parker, καθώς πρακτικά η σειρά βασιζόταν πάνω της. Εξάλλου, την περίοδο που ξεκίνησαν τα γυρίσματα του πρώτου κύκλου ήταν η μόνη που είχε κερδίσει κάποια αναγνωρισιμότητα μέσα από τη δουλειά της.

Παρόλα αυτά, οι αμοιβές και των υπολοίπων ευκαταφρόνητες δεν είναι. Ας δούμε ποιες ήταν οι οικονομικές απολαβές των 4 πρωταγωνιστριών στη σειρά, στις ταινίες αλλά και στο revival “And Just Like That” που έρχεται προσεχώς από το HBO.

Sarah Jessica Parker

Original show: Υπάρχουν φήμες ότι η Parker έπαιρνε περισσότερα από 3 εκατ. δολάρια για κάθε επεισόδιο στους 3 τελευταίους κύκλους της σειράς, καθώς ήταν και παραγωγός. Δεν έχει, βέβαια, επιβεβαιωθεί.

Sex and the City 1: 15 εκατ. δολλάρια

Sex and the City 2: 20 εκατ. δολάρια

And Just Like That: 10 εκατ. δολάρια για 10 επεισόδια της μισής ώρας

Kristin Davis

Original show: 350.000 δολάρια ανά επεισόδιο

Sex and the City 1: 3 εκατ. δολάρια

Sex and the City 2: 4 εκατ. δολάρια

And Just Like That: 10 εκατ. δολάρια για 10 επεισόδια της μισής ώρας

Cynthia Nixon

Οι αμοιβές της ηθοποιού για την αρχική σειρά και τις 2 ταινίες παραμένουν άγνωστες. Στο revival όμως του Sex and the city θα πληρωθεί και αυτή με 10 εκατ. δολάρια.

Kim Cattrall

Original show: 350.000 ανά επεισόδιο

Sex and the City 1: 7 εκατ. δολάρια

Sex and the City 2: 10 εκατ. δολάρια

Η Cattrall δε θα συμμετέχει στα νέα επεισόδια του And Just Like That.

