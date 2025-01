«Sex Honestly» της Ρομίνας Κατσικιάν στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

«Sex Honestly» της Ρομίνας Κατσικιάν στο ΤΗΕΑΤRE OF THE NO

Από 25/1: Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 20.00

Η αλήθεια για τις σχέσεις χωρίς φίλτρα

Το Theatre of the NO, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, παρουσιάζει τη κωμωδία «SEX HONESTLY» της Ρομίνας Κατσικιάν, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Παπαδάκη & Michael Edwards. Από τις 25 Ιανουαρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00, η θεατρική ομάδα Foursome Theatre Group, φέρνει στη σκηνή μια τολμηρή, γεμάτη χιούμορ παράσταση που φωτίζει, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, τις σύγχρονες ερωτικές σχέσεις.

Καλώς ήρθατε στον έρωτα του 21ου αιώνα.

Τέσσερις ηθοποιοί ενσαρκώνουν 24 χαρακτήρες, ξεδιπλώνοντας έξι μοναδικές ιστορίες γεμάτες πάθος, προδοσία και απρόβλεπτες εξελίξεις. Με έξυπνους διαλόγους, ξεκαρδιστικές καταστάσεις και αιχμηρό χιούμορ, η παράσταση σατιρίζει τα αδιέξοδα του έρωτα στη σύγχρονη εποχή.

Από τα μικρά και μεγάλα ψέματα που λέμε στον έρωτα για να διατηρήσουμε τη φλόγα ζωντανή, μέχρι τις βαθύτερες αυταπάτες που καλλιεργούμε για την αγάπη, την αυτοεκτίμηση και τη δέσμευση, το έργο λειτουργεί σαν καθρέφτης που μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τις πιο άβολες, επώδυνες, αλλά και ξεκαρδιστικές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων.

Είστε έτοιμοι να κοιτάξετε την αλήθεια κατάματα;

Ταυτότητα Παράστασης:

Κείμενο: Ρομίνας Κατσικιάν

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Παπαδάκης & Michael Edwards

Βοηθός Σκηνοθέτη: Zωρζέτ Αλιμπέρτη

Κουστούμια: Τέτα Λαφαζάνη

Παίζουν οι: Περού Καβαλιέρι, Ρομίνας Κατσικιάν, Βαγγέλης Παπαδάκης, Michael Edward

Συντελεστές :

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία: Ελευθερία Σακαρέλη

Παραστάσεις:

Από 25 Ιανουαρίου έως 16 Μαρτίου

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20.00

Διάρκεια: 80’

Τιμή Εισιτηρίου: 15€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/sex-honestly/

Σημείωση: Το θέατρο προσφέρει επίσης μπαρ με προσιτές τιμές (μπύρα 3€, ποτά 6€).

ΤΗΕΑΤRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα (απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών)

Τηλ: 6946851001

Website & Social Media:

https://www.facebook.com/TheatreoftheNO

https://www.instagram.com/theatreoftheno/

https://theatreoftheno.com/contact-us/