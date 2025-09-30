Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και αγαπημένες σχέσεις της διεθνούς showbiz φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της. Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, ύστερα από δεκαεννέα χρόνια κοινής πορείας, αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν ξένα μέσα.

Η είδηση κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, όταν το People ανέφερε πως το ζευγάρι ζει χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο Έρμπαν λέγεται ότι έχει φύγει από το σπίτι τους στο Νάσβιλ, ενώ η Νικόλ Κίντμαν παραμένει εκεί μαζί με τις δύο κόρες τους, την 17χρονη Sunday Rose και τη 14χρονη Faith Margaret.

Οι δυσκολίες που προηγήθηκαν

Πηγές από το περιβάλλον τους κάνουν λόγο για μια περίοδο γεμάτη εντάσεις και δοκιμασίες. Σύμφωνα με το TMZ, η Κίντμαν έκανε προσπάθειες να σώσει τον γάμο τους, αλλά δεν βρέθηκε λύση. Η New York Post αναφέρει ότι η ηθοποιός δεν ήθελε να χωρίσουν, όμως η απόφαση είχε ήδη παρθεί από τον Κιθ Έρμπαν. Από το 2006 που παντρεύτηκαν, είχαν καταφέρει να χτίσουν την εικόνα ενός σταθερού ζευγαριού που προτιμά την ιδιωτικότητα από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δηλώσεις αγάπης στο παρελθόν

Η Νικόλ Κίντμαν δεν είχε κρύψει ποτέ πόσο στήριγμα θεωρούσε τον σύζυγό της στον δύσκολο χώρο του Χόλιγουντ, ενώ κι εκείνος μιλούσε για εκείνη ως την «άγκυρά» του. Τώρα, εκείνη βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της συνέχειας του Practical Magic, ενώ εκείνος συνεχίζει την περιοδεία του στις ΗΠΑ, χωρίς κανείς από τους δύο να σχολιάζει δημόσια τα δημοσιεύματα.

Τέλος, μένει να φανεί αν πρόκειται για έναν οριστικό χωρισμό ή αν οι δυο τους αφήνουν ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο μίας επανασύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, η είδηση σόκαρε το Χόλιγουντ, αφού η σχέση τους αποτελούσε σπάνιο παράδειγμα αντοχής στον χρόνο.