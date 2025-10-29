Ο Σταμάτης Γονίδης μίλησε ανοιχτά για την πίστη του, την οικογένειά του και τις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή του, σε μια ειλικρινή συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» χθες Τρίτη 28/10.

Αρχικά, ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής αποκάλυψε πως η μικρότερη κόρη του, η Μαριαλένα, τον έκανε να αλλάξει εντελώς πορεία. «Ήμουν έτοιμος να πάω σε μοναστήρι, όχι στο Άγιο Όρος, αλλά η μικρή μού άλλαξε τα σχέδια. Την έστειλε η Παναγία», είπε συγκινημένος. «Τις μεγάλες μου κόρες δεν τις μεγάλωσα εγώ, τη μικρή τη μεγαλώνω από το πρώτο της κλάμα».

Ο Σταμάτης Γονίδης δεν έκρυψε πως η κόρη του στάθηκε σαν “φως” σε μια περίοδο που ένιωθε πως όλα γύρω του τον απογοήτευαν. «Μόλις την άκουσα να μου λέει “μπαμπά σ’ αγαπώ”, είπα “Χριστέ μου, τι μου κάνεις τώρα…”».

Οι δυσκολίες και η πίστη

Με ειλικρίνεια, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε: «Έχω μπει στα νοσοκομεία πολλές φορές, χωρίς να το ξέρει ούτε η μάνα μου. Είχα και οικονομικά προβλήματα, γιατί οι συνεργάτες και οι λογιστές δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Πλήρωσα ακριβά λάθη άλλων».

Μιλώντας για την πίστη του, εξομολογήθηκε πως «ο Χριστός άργησε να μπει στη ζωή μου. Αν είχε έρθει νωρίτερα, δεν θα τραγουδούσα. Ήρθε την κατάλληλη στιγμή, μέσα στην κρεπάλη και την αμαρτία».

Ο Σταμάτης Γονίδης περιέγραψε μια βαθιά προσωπική εμπειρία, λέγοντας πως ένιωσε τη φωνή του Θεού να του μιλά: «Είπα “Χριστέ μου, δώσε μου ένα σημάδι”. Και στον ύπνο μου άκουσα μια καθαρή φωνή να λέει: “Δεν θέλω από κανέναν να σηκώσει τον σταυρό μου, θέλω αγάπη και ειλικρίνεια”. Όταν το είπα στους φίλους μου, με πέρασαν για τρελό. Μα εγώ ήξερα ότι μίλησα με τον αρχηγό».

Παρά τη μεγάλη του καριέρα και τα αμέτρητα επιτυχημένα τραγούδια, ο Γονίδης παραμένει ταπεινός και ειλικρινής: «Δεν ανέχομαι να υποτιμούν τη νοημοσύνη μου. Έχω περάσει πολλά, μα ό,τι κι αν έγινε, η Μαριαλένα μού γέμισε τη ζωή».

Κλείνοντας, ο τραγουδιστής εξέφρασε τη χαρά του που τα παιδιά του αγαπιούνται μεταξύ τους και πως, αν και έχασε χρόνια μαζί τους λόγω δουλειάς, «όλα αναπληρώνονται τώρα».