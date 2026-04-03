“Η Stova Bambini δεν είναι απλώς ένα brand βάπτισης, είναι μια εταιρεία με σχεδόν μισό αιώνα παρουσίας”

Στη βάπτιση, όπου η λεπτομέρεια συναντά τη συγκίνηση και η αισθητική αποκτά διαχρονική αξία, υπάρχει κάποιο όνομα που δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις, αλλά την διαμορφώνει. Η Stova Bambini. Με μια πορεία δεκαετιών και μια ξεκάθαρη φιλοσοφία γύρω από την ποιότητα, την αυθεντικότητα και την εμπειρία, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει ως σημείο αναφοράς στον χώρο. Σε αυτή τη συνέντευξη, ο Στέλιος Μανωλάς μας λέει τι βρίσκεται πίσω από την επιτυχία της και πώς συνεχίζει να εξελίσσεται σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

T.L.: Η Stova Bambini είναι το μεγαλύτερο και το πιο γνωστό Brand βάπτισης με μακρά πορεία στον χώρο. Τι είναι αυτό που την καθιστά σημείο αναφοράς;

Σ.Μ.: Η Stova Bambini δεν είναι απλώς ένα brand βάπτισης — είναι μια εταιρεία με σχεδόν μισό αιώνα παρουσίας – 45 χρόνια συνεχούς εξέλιξης μέσα στον ίδιο τον κλάδο. Κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, έχουμε συμμετάσχει σε περισσότερες από 90 εκθέσεις, διαμορφώνοντας ενεργά την εικόνα της αγοράς, ενώ ήμασταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που ξεκίνησε πασαρέλες με παιδικά μοντέλα, αναβαθμίζοντας τον τρόπο παρουσίασης των βαπτιστικών συλλογών.

Παράλληλα, πήραμε πρωτοβουλίες που διαμόρφωσαν πιο υγιείς συνθήκες στην αγορά. Θεσπίσαμε πρώτοι τη λογική των σταθερών τιμών λιανικής, με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία τόσο των συνεργατών μας όσο και της αξίας του ίδιου του προϊόντος.

T.L.: Η Stova Bambini δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία πώλησης και στη σωστή εκπροσώπηση του brand. Ποια είναι η στρατηγική σας πίσω από την επιλογή των συνεργατών σας ;

Σ.Μ.: Ως εταιρεία καθιερώσαμε το μοντέλο των αποκλειστικών-επιλεκτικών συνεργασιών ανά περιοχή — όχι απλώς ως μια εμπορική πρακτική, αλλά ως μια συνειδητή στρατηγική τοποθέτησης. Θέλαμε ένα brand που να διατηρεί την ταυτότητά του, να μην διαχέεται άναρχα στην αγορά, αλλά να εκπροσωπείται από συνεργάτες που μπορούν να το υποστηρίξουν ουσιαστικά. Για τον λόγο αυτό, επιλέγουμε πολύ συγκεκριμένα σημεία πώλησης, τα οποία φιλοξενούν ένα ολοκληρωμένο κομμάτι της συλλογής μας, εξασφαλίζοντας έτσι μια εμπειρία που ανταποκρίνεται πραγματικά στις απαιτήσεις του τελικού πελάτη.

T.L.: Δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε στην αγορά προϊόντα εμπνευσμένα από επιτυχημένα σχέδια σας. Πώς σας επηρεάζει αυτό και πώς το διαχειρίζεστε ως brand;

Σ.Μ.: Είναι φυσικό σε έναν δημιουργικό κλάδο να βλέπουμε στοιχεία να αναπαράγονται. Ωστόσο, η ουσία δεν βρίσκεται στην εικόνα, αλλά σε ό,τι τη συνοδεύει.

Η ποιότητα των υλικών, η κατασκευή, η συνέπεια στο αποτέλεσμα, η συνολική εμπειρία που προσφέρει ένα brand, αλλά και τα πιστοποιητικά που συνοδεύουν όλα μας τα προϊόντα, είναι στοιχεία που δεν αντιγράφονται.

Ως εταιρεία βλέπουμε αυτή τη δυναμική περισσότερο ως επιβεβαίωση της επιρροής μας στην αγορά. Η δική μας εστίαση παραμένει σταθερά στη δημιουργία αυθεντικών προϊόντων με πραγματική αξία — και αυτό είναι που τελικά αναγνωρίζει και επιλέγει ο πελάτης.

T.L.: Σε μια εποχή όπου το fast fashion κυριαρχεί πώς επηρεάζεται ο κόσμος του χειροποίητου και επώνυμου βαπτιστικού ρούχου;

Σ.Μ.: Η βάπτιση είναι το μοναδικό μυστήριο που τελείται μόνο μία φορά στη ζωή κάθε ανθρώπου — και αυτό από μόνο του της δίνει μια ξεχωριστή αξία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή δεν μπορεί να είναι fast fashion. Μιλάμε για ένα ρούχο που δεν καλύπτει απλώς μια ανάγκη της στιγμής, αλλά γίνεται ενθύμιο, μια ανάμνηση που συνοδεύει το παιδί για μια ολόκληρη ζωή. Γι’ αυτό και βλέπουμε ότι, παρά τις τάσεις της μαζικής αγοράς, οι γονείς εξακολουθούν να επενδύουν στο ποιοτικό, στο προσεγμένο, στο αυθεντικό και στο επώνυμο. Γιατί στην ουσία δεν επιλέγουν απλώς ένα ρούχο — επιλέγουν την αξία που θέλουν να δώσουν σε αυτή τη μοναδική στιγμή.

T.L.: Τα τελευταία χρόνια η Stova Bambini έχει διακριθεί με ιδιαίτερα σημαντικά βραβεία, τόσο ως Best Baby Clothing Brand όσο και για την παρουσία της στα social media. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι διακρίσεις για εσάς και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πιστεύετε ότι κάνουν το brand να ξεχωρίζει στον χώρο;

Σ.Μ.: Είναι πολύ σημαντικό, για εμάς να σε βραβεύει ο ίδιος ο κλάδος είναι ίσως η μεγαλύτερη αναγνώριση. Ωστόσο, η πιο ουσιαστική επιβράβευση έρχεται καθημερινά από τα ίδια τα εξειδικευμένα καταστήματα Bάπτισης που μας εμπιστεύονται. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία στα social media παίζει καθοριστικό ρόλο σήμερα. Αυτό που ξεχωρίζει τη Stova Bambini είναι η μακρά της ιστορία, σε συνδυασμό με τις νέες ιδέες και τις καινοτομίες που έχει φέρει διαχρονικά στον χώρο.

T.L.: Έχεις συνεργαστεί με πολλούς celebrities γονείς/νονούς που εμπιστεύτηκαν το brand για την πιο προσωπική τους στιγμή. Πόσο και πώς επηρεάζει αυτή η προβολή τη Stova Bambini;

Σ.Μ.: Κάθε χρόνο έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με αναγνωρίσιμα πρόσωπα — είτε ως γονείς είτε ως νονοί — που επιλέγουν να εμπιστευτούν το brand και εμένα προσωπικά για μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές της ζωής τους. Πρόκειται για μια εμπιστοσύνη που δεν είναι καθόλου τυχαία και αποτελεί για εμένα πηγή βαθιάς περηφάνιας. Αναμφίβολα, αυτή η επιλογή ενισχύει την προβολή της Stova Bambini, ωστόσο αυτό παραμένει δευτερεύον. Η ουσία βρίσκεται στην εμπειρία: κάθε ένας να φεύγει από εμάς απόλυτα ικανοποιημένος, με την αίσθηση ότι όλα έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ακριβώς όπως τα ονειρεύτηκε.

T.L.: Υπάρχουν κάποια μελλοντικά σχέδια της Stova Bambini, που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας;

Σ.Μ.: Φυσικά και υπάρχουν σχέδια — στη Stova Bambini δεν σταματάμε ποτέ να σκεφτόμαστε την επόμενη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τοπίο στη βάφτιση αλλάζει διαρκώς, και αυτό μας ωθεί να εξελισσόμαστε ακόμα πιο δυναμικά. Την επόμενη χρονιά ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά πρωτοποριακό: μια νέα εμπειρία που θα επιτρέπει σε κάθε υποψήφιο νονό να σχεδιάζει τη βάφτιση των ονείρων του, εύκολα και άνετα, από το σπίτι του. Για εμάς, το μέλλον της βάπτισης δεν είναι απλώς προϊόν — είναι εμπειρία, και η Stova Bambini δεν ακολουθεί την αγορά — τη διαμορφώνει.

