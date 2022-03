Στις 9 Μαρτίου από τη Smartpress το “2nd Women in Digital Conference”

Στις 9 Μαρτίου από τη Smartpress το “2nd Women in Digital Conference”

To “2nd Women In Digital”, το συνέδριο για τις Γυναίκες στο χώρο του Tech, του STEM και του Digital, τιμά για 2η συνεχή χρονιά την «Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας» και πραγματοποιείται στις 9 Μαρτίου 2022, από τη Smart Press. Κεντρικός σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί ο ανανεωμένος ρόλος των Γυναικών στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην τρέχουσα συγκυρία με αφορμή αφενός την πανδημία και αφετέρου την ένταξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων στην «ομπρέλα» του ESG και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στις επιμέρους ενότητες του “2nd Women In Digital” θα συμμετάσχουν διακεκριμένες Γυναίκες, εκπρόσωποι των θεσμών, της Πολιτείας, των εταιρειών και Οργανισμών προκειμένου να συζητήσουν αναφορικά με τη σημασία της ενδυνάμωσης των Γυναικών στο ψηφιακό τερέν, για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

Παράλληλα, στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου έχουν ενσωματωθεί οι νέες τάσεις και η πρόκληση της ανάγκης γεφύρωσης του φυλετικού χάσματος στο Business, στην αγορά της Πληροφορικής, των Νέων Τεχνολογιών και των Start Ups.

Πιο συγκεκριμένα το Συνέδριο περιλαμβάνει: Leadership stories, Technology Talks, Career Development, Business Transformation, Equality and Equity και Hands-on Workshops

Επιμέρους στόχοι του Συνεδρίου είναι:

1. Η Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τομείς των Νέων Τεχνολογιών, της Πληροφορικής και του Digital μπορούν να αποτελέσουν μακροπρόθεσμη λύση για την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών στην ελληνική αγορά

2. Η υποστήριξη της καλύτερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών θέσεων εργασίας σε εθνικό επίπεδο·

3. Η ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των συμμετεχόντων.

4. Η ανάδειξη της σχέσης μεταξύ των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ποικιλομορφίας, της συμπερίληψης και της ένταξης ως λύσης για την οικονομική ανάπτυξη με βάση τη δημιουργία ψηφιακών θέσεων εργασίας.

Το συνέδριο απευθύνεται

-Σε Υψηλόβαθμα και μεσαία στελέχη της αγοράς, κατά τεκμήριο Γυναίκες αλλά και Άνδρες,

-Σε στελέχη της Πολιτείας, των Θεσμών, των ενδιαφερόμενων φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και ΜΚΟ,

-Σε Γυναίκες ηγέτιδες και επιχειρηματίες,

– Σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές.

Η παρακολούθηση του συνεδρίου θα γίνει Οnline και Δωρεάν, μέσω live streaming από το Zoom, το Youtube ή το Facebook της σελίδας του InfoCom.

Σε όλους τους συνέδρους θα αποσταλεί βεβαίωση παρακολούθησης του συνεδρίου. Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας εδώ