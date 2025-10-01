Υπάρχουν εμπειρίες που μένουν χαραγμένες στη μνήμη μας σαν μικρά ορόσημα. Μια τέτοια εμπειρία, που δεν θα ξεχάσουμε εύκολα, ζήσαμε στα Ιωάννινα το πριν λίγες μέρες, όπου η λίμνη Παμβώτιδα γέμισε ενέργεια, χρώματα και ανθρώπους που ήρθαν για να τρέξουν, να μοιραστούν χαμόγελα και να γιορτάσουν μαζί τον αθλητισμό. Το Ioannina Lake Run είναι μια μεγάλη γιορτή, και φέτος, είχαμε την τιμή να το ζήσουμε ως καλεσμένοι της Samsung, που έδωσε το δικό της παλμό σε κάθε βήμα.

Το Ioannina Lake Run: ένας θεσμός με μήνυμα

Αρχικά, το Ioannina Lake Run ξεκίνησε το 2007 από τον αθλητικό σύλλογο «Ποσειδών», σε συνεργασία με τον Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπείρου. Από την πρώτη στιγμή είχε τρεις βασικούς στόχους: να αναδείξει τον μαζικό αθλητισμό, να προβάλει την ομορφιά της περιοχής και να τονίσει την αξία προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Έκτοτε, το Ioannina Lake Run εξελίχθηκε σε κορυφαίο γεγονός της χώρας, με συμμετοχές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Επίσης, η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες 30, 10 και 5 χιλιομέτρων, καθώς και παράλληλες διαδρομές για παιδιά, οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Έτσι, το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο, ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία ή φυσική κατάσταση, με στόχο απλά να μας ενώσει.

Μια αξέχαστη εμπειρία

Μέσα σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή, είχαμε την τύχη να είμαστε εκεί και να το ζήσουμε από κοντά με τη συμμετοχή σας, παρέα με τη Samsung. Οι δρόμοι γύρω από τη λίμνη γέμισαν με ανθρώπους κάθε ηλικίας να περιμένουν το «μπαμ» της εκκίνησης, άλλοι με βλέμμα συγκεντρωμένο, άλλοι με χαμόγελο, αλλά όλοι έτοιμοι να απολαύσουν τη διαδρομή. Βέβαια, η στιγμή που μας άγγιξε περισσότερο ήταν το Family Run by Samsung. Μια διαδρομή 1000 μέτρων, χωρίς ίχνος ανταγωνισμού, όπου γονείς, παιδιά, παππούδες και φίλοι έτρεξαν μαζί, τερματίζοντας σαν ομάδα. Ήταν η περίτρανη απόδειξη ότι το τρέξιμο μπορεί να γίνει αφορμή για κοινές εμπειρίες και ότι η χαρά της συμμετοχής είναι το σημαντικότερο έπαθλο.

Το Samsung Booth: τεχνολογία και εμπειρίες

Εννοείται πως η Samsung Electronics Hellas, ως επίσημος χορηγός, έστησε ένα εντυπωσιακό booth στο πλαίσιο της διοργάνωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy. Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε ένα memory game, βάζοντας τη μνήμη μας σε δοκιμασία και κερδίζοντας δώρα. Παράλληλα, το Health Lab Corner συγκέντρωσε όσους αγαπούν την ευεξία αφού με τη βοήθεια των νέων Galaxy Watch8 & Watch8 Classic, μπορούσαμε να μετρήσουμε επίπεδα άγχους, αντιοξειδωτικών στον οργανισμό μας, αλλά και να κάνουμε αναλυτική καταγραφή της σύστασης του σώματός μας (λίπος, μυϊκή μάζα κτλ.).

Φυσικά, δεν έλειψαν και οι παρουσιάσεις των πιο καινοτόμων συσκευών της Samsung. Έτσι, στο booth, γνωρίσαμε από κοντά τα νέα αναδιπλούμενα smartphones: το Galaxy Z Fold7, που ξεδιπλώνει μια εντυπωσιακή οθόνη 8 ιντσών ιδανική για multitasking, και το Galaxy Z Flip7, το συμπαγές AI smartphone με την εντυπωσιακή οθόνη FlexWindow 4,1 ιντσών.

Ταυτόχρονα, τα βλέμματα κέρδισε και το Galaxy Ring, το «έξυπνο» δαχτυλίδι της Samsung που αναλύει με ακρίβεια τον ύπνο, την καθημερινή δραστηριότητα και παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες και συμβουλές μέσω της εφαρμογής Samsung Health.

Επίσης, στο Samsung booth παρουσιάστηκαν δύο νέες προσθήκες στη σειρά Galaxy S: το S25 FE, μια προσιτή πύλη εισόδου στον κόσμο του Galaxy AI με δυνατά εργαλεία επεξεργασίας, και το Galaxy S25 Edge, το λεπτότερο –μέχρι σήμερα – smartphone της Samsung με πάχος μόλις 5,8 χιλιοστά, σώμα από τιτάνιο και κάμερα 200MP για εντυπωσιακές νυχτερινές λήψεις.

Δράσεις που έδωσαν ενέργεια

Εννοείται όμως ότι η Samsung δεν σταμάτησε εκεί. Το Σάββατο, στις 12:00, η γνωστή γυμνάστρια Μάντυ Περσάκη παρουσίασε το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Pilates by Mandy. Μια δυναμική προθέρμανση που μας έβαλε όλους στο κατάλληλο mood πριν από τις μεγάλες διαδρομές.

Galaxy S25 & Galaxy Watch8: οι προσωπικοί μας σύμμαχοι

Φυσικά, για εμάς, η εμπειρία δεν θα ήταν ίδια χωρίς την τεχνολογία στο πλευρό μας. Για αυτό, το Galaxy S25 κατέγραψε κάθε στιγμή, από την προετοιμασία και τα βλέμματα πριν την εκκίνηση, μέχρι τον ενθουσιασμό και τις αγκαλιές στον τερματισμό. Οι εικόνες και τα βίντεο είχαν τόσο χρώμα και λεπτομέρεια, που είναι σαν να ξαναζούμε τη στιγμή κάθε φορά που τα βλέπουμε.

Παράλληλα, το Galaxy Watch8 ήταν ο αθόρυβος καθοδηγητής μας, αφού μετρούσε παλμούς, απόσταση και ρυθμό, δίνοντάς μας σιγουριά και αυτοπεποίθηση σε κάθε μας βήμα. Σαν ένας μικρός προσωπικός προπονητής στο χέρι, μας υπενθύμιζε να αναπνέουμε σωστά και να απολαμβάνουμε την κάθε στιγμή σε ένα μαγευτικό τοπίο.

Ακόμα πιο δυνατοί μαζί

Όπως και να έχει, το σίγουρο είναι ότι φεύγοντας από τα Ιωάννινα, νιώθαμε μια γλυκιά κούραση αλλά και μια υπέροχη πληρότητα. Το Ioannina Lake Run μάς θύμισε ότι ο αθλητισμός είναι γιορτή, εμπειρία και κοινότητα. Επιπλέον, η παρουσία της Samsung μας έδειξε ότι όταν η τεχνολογία συναντά τον άνθρωπο, μπορεί να δώσει αξία σε κάθε μας βήμα. Φυσικά, όλοι μας φύγαμε με μικρά αναμνηστικά δώρα, αλλά και με μια εμπειρία γνώσης για τον εαυτό μας.

Συνοψίζοντας, τρέξαμε, ιδρώσαμε, γελάσαμε και στο τέλος φύγαμε πιο δυνατοί. Γιατί εκεί, γύρω από τη λίμνη, καταλάβαμε κάτι απλό αλλά σπουδαίο, ότι όταν μοιράζεσαι τη διαδρομή, είτε με την οικογένειά σου είτε με χιλιάδες δρομείς, δεν υπάρχει τερματισμός. Υπάρχει μόνο η χαρά του «μαζί». Αυτή τη χαρά η Samsung μάς βοήθησε να την κρατήσουμε για πάντα στη μνήμη μας.