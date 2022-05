Η Ιωάννα Λαουμτζή το 2017 αποφάσισε να ιδρύσει το IL Εxclusive Fitness Gym στην Ηλιούπολη, με κεντρικό στόχο να εξοικειωθούμε όλοι εμείς με τη φιλοσοφία του Exclusive Fitness. Το εγχείρημα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, με αποτέλεσμα ο χώρος να συμπληρώσει στις 6 Μαΐου τα 5 υπέροχα χρόνια λειτουργίας του.

Πέντε χρόνια τώρα η Ιωάννα Λαουμτζή και η ομάδα της, φέρνει την αλλαγή στο μαζικό τρόπο εκγύμνασης, με τη μοναδική φιλοσοφία της. Έχοντας βαθιά γνώση του τι σημαίνει προσωπική γυμναστική, προσφέρει απόλυτα προσωποποιημένη εμπειρία με εξατομικευμένα personal training προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στο στόχο του ασκούμενου, καθώς και exclusive υπηρεσίες διατροφής, φυσικής θεραπείας και Yoga!!

Μπορεί ο κορονοϊός να περιόρισε την ελευθερία και να έκλεισε τα σύνορα, όμως για το IL άνοιξαν καθώς κατάφερε να προσαρμοστεί γρήγορα στις αλλαγές και να ενσωματώσει το Online Personal Training, φιλοξενόντας ανθρώπους που ήθελαν να γυμναστούν και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ένας υβριδικός τρόπος προπόνησης που ήρθε για να μείνει. Τι είναι τελικά το IL Exclusive Fitness; Η εξέλιξη του personal training, προγράμματα που βελτιώνονται όσο βελτιώνεται ο ασκούμενος, θέτοντας συνεχώς νέους στόχους!!

Μετά από 2 χρόνια αυστηρών μέτρων για τον κορονοϊό, η ομάδα του IL, μέλη, φίλοι και συνεργάτες του γυμναστηρίου γιόρτασαν από κοντά με την ψυχή τους, διοργανώνοντας το απόλυτο Exclusive Party, στο χώρο του γυμναστηρίου στην Ηλιούπολη. Ο χώρος δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα ένα urban bar, κάτι που απογείωσε την διάθεση για χορό… πολύ χορό!!

Μενού με αστέρι Michelin, που επιμελήθηκε ο σεφ Αλέξανδρος Τσιοτίνης, ποτά και δροσερά cocktails από το δημοφιλές παγκοσμίως bar, The Clumsies και μουσική από την απολαυστική Μαρία Παπιδάκη του Best Radio!!

Το motto του IL; Cheers to more and more, γιατί τα καλύτερα έρχονται!

Διαβάστε επίσης: