Τα ABOUT YOU Awards πάνε Ευρώπη: Τα AYAs 2022 γιορτάζουν τη διεθνή τους πρεμιέρα και θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στη μητρόπολη της μόδας, το Μιλάνο

Στις 26 Μ αΐου 2022, τα ABOUT YOU Awards θα τιμήσουν τους μεγαλύτερους digital creator της Ευρώπης.

Στο Μιλάνο: 1.500 καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων γνωστοί influencers και διεθνείς celebrities, όπως οι αδερφές Chiara και Valentina Ferragni, οι TikTokers Khaby Lame και Younes Zarou, και πολύ άλλοι.

Διεύρυνση μέσω μιας εκτεταμένης καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως στο Instagram, Tik Tok, Twitch και Youtube.

Συνολικά 50 digital creators και ένα ξεχωριστό ‘Idol Of The Year’ είναι υποψήφιοι για τα ABOUT YOU Awards

Θα δοθούν βραβεία για πέντε κατηγορίες : Empowerment, Style, Live και Digital Creation

Η ψηφοφορία για το κοινό θα ξεκινήσει 16 Μαΐου 2022 και επιπλέον μία κριτική επιτροπή από experts , θα ψηφίσει για τους διαγωνιζόμενους.

Η μεγαλύτερη και πιο θεαματική απονομή βραβείων της Γερμανίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη Gen Z εισέρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή σκηνή: στις 26 Μαΐου 2022, τα βραβεία ABOUT YOU Awards θα πραγματοποιηθούν στη μητρόπολη μόδας του Μιλάνου και θα αποκτήσουν έτσι ακόμη μεγαλύτερη διεθνή διάσταση. Η προσέγγιση παραμένει η ίδια: τα βραβεία ABOUT YOU ακολουθούν μια συνεπή social-first στρατηγική και τιμούν εξαιρετικούς digital creators για τη δημιουργικότητά τους, την έμπνευσή τους, τα μηνύματά τους και την εκπληκτική δημιουργικότητά τους.Το επίκεντρο των ABOUT YOU Awards είναι οι σχετικές προσωπικότητες που χρησιμοποιούν την εμβέλειά τους για να δώσουν σημαντικά ερεθίσματα και να προωθήσουν βιώσιμες αλλαγές. Συνολικά 1.500 προσκεκλημένοι από περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες θα παρακολουθήσουν την τελετή απονομής στο Μιλάνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται γνωστοί influencers και διεθνείς αστέρες, όπως οι αδελφές και επιχειρηματίες Chiara και Valentina Ferragni, οι Tik Tokers Khaby Lame και Younes Zarou και πολλοί άλλοι.

“Με τα βραβεία ABOUT YOU, θέλουμε να ενισχύσουμε τη διεθνή μας παρουσία, να προσεγγίσουμε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό και να επεκτείνουμε περαιτέρως τη διεθνή μας εμβέλεια. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μόδας δραστηριοποιείται ήδη σε 26 ευρωπαϊκές χώρες – αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις εκδηλώσεις μας”, λέει ο Tarek Müller, συνιδρυτής και συν-διευθύνων σύμβουλος της ABOUT YOU. Για τη διεθνοποίηση των ABOUT YOU Awards, η Ιταλία, ως σημαντική και κεντρική αγορά της Ευρώπης και το Μιλάνο, μια πόλη με κύρος στον κλάδο της μόδας, αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον για την έναρξη των ABOUT YOU Awards, τα οποία στο μέλλον θα διοργανώνονται στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις. Ήδη το περασμένο φθινόπωρο, το ηλεκτρονικό κατάστημα μόδας προσέλκυσε τη διεθνή προσοχή με μια μοναδική εκδήλωση στο Μιλάνο και γιόρτασε την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του στην Ιταλία.

Δεν είναι μόνο η τοποθεσία νέα, αλλά και η ιδέα των ABOUT YOU Awards επαναπροσδιορίζει πλήρως το είδος των βραβείων. Η ζωντανή εκδήλωση δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου οι καλεσμένοι που βρίσκονται στο χώρο έρχονται πρώτοι. To αποκεντρωμένο concept επιτρέπει έτσι τη συνεχή αναδιαμόρφωση του χώρου και προσαρμόζεται στις ανάγκες των καλεσμένων.

Για την πρώτη διεθνή ψηφοφορία, διεξήχθη εκ των προτέρων μια έρευνα για να βρεθούν οι πιο σημαντικοί και καλύτεροι digital creators στην Ευρώπη και μαζί με ειδικούς του κλάδου από τις αντίστοιχες χώρες καταρτίστηκε μια λίστα με τους 10 κορυφαίους. Από τις 16 έως τις 26 Μαΐου 2022, το κοινό μπορεί να ψηφίσει τους προσωπικούς του αγαπημένους μέσω του www.aboutyou-awards.com και να επιλέξει έτσι τους νικητές των ABOUT YOU Awards μαζί με τη διεθνή κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 13 καταξιωμένους ειδικούς των Social Media Experts από όλη την Ευρώπη. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε συνολικά πέντε κατηγορίες: Empowerment, Style, Live και Digital Creation. Στην πρόσθετη κατηγορία, “Idol Of The Year” ένας υποψήφιος θα τιμηθεί με το ABOUT YOU Award. Οι 50 υποψήφιοι από όλη την Ευρώπη θα ανακοινωθούν με την έναρξη της διαδικασίας ψηφοφορίας στις 16 Μαΐου 2022.

Τα ABOUT YOU Awards Europe θα συνοδεύονται από μια ευρεία εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα επεκταθούν σε όλα τα κανάλια ABOUT YOU, όπως το Instagram, το Tik Tok, το Twitch και το YouTube. Με αυτόν τον τρόπο, οι θαυμαστές και οι followers που δεν είναι παρόντες στο χώρο μπορούν να παρακολουθήσουν ψηφιακά την τελετή απονομής και πολλές ξεχωριστές στιγμές. Η ζωντανή εκδήλωση θα υλοποιηθεί με αυστηρή συμμόρφωση στα μέτρα υγιεινής και τους ισχύοντες κανονισμούς για τον COVID-19 κατά τη στιγμή της εκδήλωσης .