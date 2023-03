Οι γυναικείες ιστορίες αξίζουν την προσοχή όλων μας.

Για την Παγκόσμια Ημέρα τη Γυναίκας σε όλο τον κόσμο, τα SEPHORA τιμούν όλες τις γυναίκες και μοιράζονται ιστορίες από την παγκόσμια κοινότητά της.

Την #IWD2023 και κάθε μέρα, γιορτάζουμε την ενδυνάμωση των γυναικών και όλους όσους την υποστηρίζουν, γιατί μαζί γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί, μαζί ευδοκιμούμε και μαζί λάμπουμε».

Τα Sephora λανσάρουν σε όλο τον κόσμο την καμπάνια επικοινωνίας με κεντρικό μήνυμα «Εμείς μαζί…».

Σε έναν κόσμο όπου τα δικαιώματα των γυναικών συνεχίζουν να αμφισβητούνται, η SEPHORA είναι περήφανη που αξιοποιεί τη δύναμη της παγκόσμιας επωνυμίας και της κοινότητας της. Φέρνοντας στα φώτα της δημοσιότητας τις εκπληκτικές ιστορίες από την ποικιλόμορφη κοινότητα της, έχει σαν στόχο να προωθήσει τη γυναικεία ενότητα και ενδυνάμωση. Ως ηγετική φωνή στη βιομηχανία ομορφιάς, με 40.000+ υπαλλήλους που αυτοπροσδιορίζονται ως γυναίκες και αντιπροσωπεύουν το 87% του συνολικού εργατικού δυναμικού της SEPHORA, καθώς και το 87% των Διευθυντικών Θέσεων των Καταστημάτων, το 61% των ανωτέρω διοικητικών θέσεων κατέχουν γυναίκες, που επίσης διοικούν σε δύο από τις τρεις ηπείρους (Ασία, Ευρώπη και Μέση Ανατολή) και ορισμένες από τις βασικές αγορές της (Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, Κίνα, Βραζιλία, Ηνωμένο Βασίλειο…) καθώς και σε σημαντικά τμήματα (Παγκόσμιο Merchandising, HR, Purpose).

Η SEPHORA πιστεύει στον ρόλο της ομορφιάς ως δύναμη αυτο-έκφρασης, αυτοπεποίθησης και αυτο-αποδοχής

Για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ξεκινάει την καμπάνια επικοινωνίας Εμείς μαζί…», με μια σειρά από δράσεις που γιορτάζουν την δύναμη της κοινότητάς της.

Μέσω της φετινής καμπάνιας, αναδεικνύει αξιοσημείωτες γυναίκες, μοιράζοντας τις προσωπικές τους ιστορίες. Κατά τη διάρκεια αυτής της ξεχωριστής ημέρας, η SEPHORA θα αποκαλύψει ιστορίες γυναικών εργαζομένων, συμβούλων ομορφιάς, επιχειρηματιών και συνεργατών, οι οποίες – σε όλα τα επίπεδα – αντιπροσωπεύουν τη συλλογική δύναμη και απεικονίζουν τη μακροχρόνια δέσμευσή της SEPHORA, να «αγκαλιάσει την ισότητα». Για αυτήν την περίσταση, γυναίκες που αποτελούν πηγή έμπνευσης και έχουν ιδρύσει μοναδικά beauty brands διαθέσιμα στα Sephora θα πάρουν τον λόγο: η Miranda Kerr, ιδρύτρια της Kora Organics, που κυκλοφόρησε το 2022 στη Sephora Europe, η Jen Atkin για την OUAI και η Tiffany Mastersons, η ιδρύτρια του brand Drunk Elephant.

SEΗ PHORA εγκαινιάζει το παγκόσμιο πρόγραμμα Classes for Confidence:

Το πρόγραμμα Classes for Confidence θα λανσαριστεί στις 8 Μαρτίου σε όλο τον κόσμο. Ξεκινώντας το 2015 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, και στη συνέχεια το 2018 στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, θα επεκτείνει το 2023 αυτήν την πρωτοβουλία παγκοσμίως σε 24 αγορές, ιδίως σε ολόκληρη την Ασία, στη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Αυστραλία. Τα Classes for Confidence της SEPHORA είναι βιωματικά μαθήματα που παραδίδονται σε συνεργασία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη σε άτομα που αντιμετωπίζουν σημαντικές μεταβάσεις στη ζωή τους, όπως ο καρκίνος, η είσοδος στο εργατικό δυναμικό από δύσκολες συνθήκες ή η αλλαγή/μετάβαση φύλου. Αυτά τα μαθήματα ομορφιάς και τεχνικής μακιγιάζ, πραγματοποιούνται για να τονώσουν την αυτοπεποίθηση, να ενδυναμώσουν, και να εμπνεύσουν την γενναιότητα. Από την έναρξή του, το Classes for Confidence έχει προσφέρει υποστήριξη σε περισσότερα από 1.200 άτομα με πάνω από 100 μαθήματα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και σε περισσότερα από 126.000 άτομα με πάνω από 2.800 μαθήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

«Στα SEPHORA, η απελευθέρωση των δυνατοτήτων όλων των γυναικών ήταν πάντα προτεραιότητα για εμάς και είμαστε υπερήφανοι που επιβεβαιώνουμε τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο χώρο εργασίας. Θέλουμε το beauty brand μας να είναι ένα προορισμός όπου όλοι νιώθουν ενδυναμωμένοι, ελεύθεροι και να είναι ο πραγματικός τους εαυτός». είπε η Maria Farrow, Global Chief Human Resources Officer, SEPHORA.

«Μέσα από προγράμματα όπως το Classes for Confidence, τα οποία είναι σχεδιασμένα για συμμετέχοντες ανεξαρτήτως φύλου, θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε συνανθρώπους μας που έχουν περάσει από μεγάλες μεταβάσεις και προκλήσεις στη ζωή τους, να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να βρουν την εσωτερική τους δύναμη. Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα στις τρεις ηπείρους μας και που υποστηρίζουμε αυτές τις εξαιρετικές γυναίκες». δήλωσε η Deborah Yeh, Global Chief Purpose Officer, SEPHORA, «Στα SEPHORA, πιστεύουμε ότι ο ρόλος μας είναι να επεκτείνουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ο κόσμος την ομορφιά και θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας στη διαφορετικότητα, την ισότητα, τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη συμμαχία».

Η SEPHORA συνεργάζεται με το WOMAN, μια νέα έκθεση στο Παρίσι

Είμαστε ο περήφανος συνεργάτης του WOMAN, μιας καθηλωτικής έκθεσης που αναδεικνύει τη φωνή 2000 γυναικών σε 50 χώρες. Βασισμένο από την ταινία που κυκλοφόρησε το 2020 από την Anastasia Mikova και τον Yann-Arthus Bertrand, το WOMAN θα λανσαριστεί στις 8 Μαρτίου και θα έχει παρουσία όλο το χρόνο στο Παρίσι. Αυτή η μοναδικά εμπειρία καλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν προσωπικές ιστορίες γυναικών από όλο τον κόσμο, να προσπαθήσουν να κατανοήσουν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα στον σημερινό κόσμο και από που αντλούν τη δύναμη και την αυτοπεποίθησή τους οι γυναίκες. Ένα επίκαιρο θέμα που συνδέεται πλήρως με τον στόχο της Sephora να ευαισθητοποιήσει τις γυναικείες ιστορίες και να συνεχίζει να προσφέρει υποστήριξή της για την ομορφιά, τη διαφορετικότητα και τις Τέχνες.

CLASSES FOR CONFIDENCE στην ΕΛΛΑΔΑ

Στην χώρα μας είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν 4 Classes For Confidence, σε 3 διαφορετικές πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Στόχος μας, να προσεγγίσουμε γυναίκες ώστε να τις ενδυναμώσουμε, να προσφέρουμε μια όμορφη εμπειρία στα καταστήματά μας, με μαθήματα περιποίησης και ομορφιάς.

Γυναίκες που ανήκουν σε φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και τους οποίους στηρίζουμε!!!

Θεματολογία των Classes for Confidence: “Dare to Shine”